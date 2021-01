All’inizio dell’anno si fanno sempre buoni propositi, come quello di leggere più libri e da oggi, nello scaffale - rigorosamente virtuale - della biblioteca dell'automobile, c'è un nuovo testo tutto da leggere. Si tratta di Stellantis che sostituisce, per sempre, i titoli FCA e PSA.

Due famiglie si sono unite, due imperi che hanno già scritto pagine e pagine di storia ma che, ancora hanno da aggiungerne. Principale azionista del nuovo gruppo continuerà ad essere Exor con una quota del 14,4%, seguita dalla famiglia Peugeot, con il 7,2%, lo stato francese con il 6,2% e i cinesi di Dongfeng con il 5,6%.

Persone e numeri

Per quanto riguarda invece i personaggi di spicco ricordiamo che John Elkann sarà il Presidente, Carlos Tavares sarà Amministratore Delegato mentre a Mike Manley viene affidata la guida di tutto il mercato americano.

Carlos Tavares John Elkann Mike Manley

Sulla base dei dati del 2019, Stellantis dovrebbe diventare il quarto gruppo al mondo nell’industria auto con circa otto milioni di veicoli venduti e quasi 190 miliardi di fatturato.

Per il 2020 sono già usciti i dati di PSA che ha chiuso l’anno con 2,5 milioni di unità vendute, in un anno che è stato segnato per tutti dalla crisi sanitaria. Un calo delle vendite annuo del 27,8%, ma per PSA ci sono state molte soddisfazioni. Sono ben 17 i modelli elettrificati in vendita e tre premi come il Car of the Year, Autobest e IVOTY.

In attesa dei dati di mercato definitivi, ecco come dovrebbe cambiare la classifica mondiale dei più grandi Gruppi automobilistici:

Volkswagen Group Toyota Group Renault-Nissan Alliance Stellantis Hyundai-Kia GM Honda Motors FCA PSA Ford Mercedes Daimler

L'entrata di Stellantis in borsa

Quindi da lunedì 18 gennaio addio alle quotazioni di FCA a Piazza Affari e benvenuta Stellantis. Stessa sorte per PSA che, sempre da lunedì, sarà sostituita a Parigi dalle azioni del nuovo Gruppo. Il nuovo titolo approderà a Wall Street martedì 19 per motivi tecnici. Lunedì infatti sarà il Martin Luther King day e la Borsa di New York sarà chiusa. Contestualmente sarà attivato il sito ufficiale www.stellantis.com.

Per celebrare il primo giorno di Stellantis, il Presidente e l’Amministratore Delegato suoneranno la campanella di apertura delle tre Borse in cui le azioni Stellantis saranno quotate. Ma, più che la quotazione della nuova entità, il prossimo avvenimento importante da tenere sotto controllo sarà la pubblicazione del nuovo piano industriale, che dovrebbe avvenire entro l’estate.

Tutti i marchi di Stellantis

Che la nuova storia abbia inizio ma prima di seguirla è bene a ripassare tuttu quello che è stato già scritto ricordando tutti i Brand che compongono la "galassia Stellantis".

Abarth

Il celeberrimo scorpione, nato nel 1949 da Karl Abarth che all'epoca modificava auto di serie per correre nelle competizioni e oggi è un brand con una propria identità. E così come la Fiat 595 Abarth degli Anni '60, anche oggi lo scorpione ha in gamma varie versioni dell'attuale 595.

Fiat Abarth 595 Abarth 595 Competizione MY 2021

Alfa Romeo

Mezzo acronimo e mezzo nome di persona, Alfa Romeo nacque nel 1910 semplicemente come ALFA (acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), nel 1918 cambiò il nome in quello attuale dopo l'acquisizione da parte di Nicola Romeo. Modelli iconici sono la Duetto e la Spider 2000 Veloce, insieme alla Giulia e alla Giulietta che sono tornate nella produzione più recente. In attesa del nuovo SUV compatto: la Tonale.

Alfa Romeo Tonale concept

Chrysler

Auburn Hills, USA, 6 giugno 1925: l'imprenditore Walter Chrysler fonda l'omonima azienda che dava la seconda lettera al Gruppo FCA. E già pochi anni dopo la fondazione arriva un modello molto ben ricordato, la Chrysler Airflow, studiata nel 1933 nella galleria del vento.

Più di recente ricordiamo una delle berline "presidenziali" più conosciute, la Chrysler 300C, che per un periodo arrivò anche in Italia sotto il nome di Lancia Thema.

Citroen

Nata ufficialmente nel 1919 da una "riconversione" della fabbrica, sorge al posto di un'attività del proprietario André Citroen che fino a quel momento aveva costruito materiali meccanici e bellici. Per ricordare qualche modello iconico, pensiamo alla DS19/DS20, alla 2CV e alla Dyane. Più di recente, invece, la particolare C4 Cactus e la crossover C3 Aircross.

Citroen 2CV Citroen C5 Aircross

Comau

Comau è un'azienda italiana con sede a Torino. Integrata con 20 società controllate, sviluppa e realizza processi di automazione, soluzioni e servizi di produzione ed è specializzata in robot di saldatura e in macchine per magazzini automatizzati.

Dodge

I fratelli Dodge furono inizialmente finanziatori per la nascita di Ford Motor Company, ma quando quest'ultima si rifiutò di comprare la loro attività, decisero di fondare la Dodge Brothers Motor Vehicle Company nel 1914. Da ricordare, oltre al motore Red Ram Hemi V8 del 1953, auto come la Charger e la Challenger, insieme alla Viper che è arrivata quasi fino ai giorni nostri (ma che, almeno per il momento, non è più in produzione). Curiosità: oggi con il marchio Dodge viene commercializzato anche il Fiat Ducato negli Stati Uniti.

Dodge Charger R/T

DS Automobiles

La prima volta che si lesse "DS" nel 1955 si trattava di una sigla per il modello Citroen DS (che divennero poi DS19 e DS20 fra le altre), ma nel 2008 i diritti vennero rinnovati per creare una linea di veicoli più elevati, lussuosi e ricchi nelle dotazioni. E dalla DS 3 arrivò poi la DS 4, mentre l'alto di gamma rimane la DS 7 Crossback.

DS 3 Crossback

FIAT

Fabbrica Italiana Automobili Torino. Difficile non conoscere lo storico acronimo di Fiat, che venne creata da 12 soci fondatori nel capoluogo piemontese nel lontano 1899. Poco più tardi venne costruito il Lingotto, ancora oggi fulcro di Torino (anche se non produce più veicoli dal 1982).

Di modelli che hanno segnato la storia ce ne sono a bizzeffe, ma si sa che la "Nuova 500" del 1957 rimane un simbolo, tant'è che è arrivata fino ai giorni nostri (con qualche interruzione) e ora è disponibile anche completamente elettrica.

Fiat 500 Elettrica

FIAT Professional

Fondata nel 2007 sostituendo la Fiat Veicoli Commerciali (Fiat LCV), si tratta della branca Fiat impegnata nella produzione di furgoni, van e in generale veicoli da lavoro omologati autocarri. Il più conosciuto e diffuso dei modelli è probabilmente il Ducato, nelle varie configurazioni di passo, tetto e "Maxi".

Free2Move

Non è un "costruttore" di auto, ma la branch strategica che in PSA si occupa di mobilità intesa come servizi di car sharing e soluzione di noleggio a breve, medio e lungo termine.

Jeep

Nata come auto da guerra nel 1941, Jeep punta tutto sulle ruote alte e il fuoristrada. In effetti, viene considerato il primo ad aver creato il SUV come lo conosciamo oggi, con la Jeep Willys Wagon del 1949. Oggi la ricordiamo per modelli iconici ancora in produzione come il Renegade, il Compass, la Wrangler e il Grand Cherokee.

Jeep Willys Jeep Renegade 4xe

Lancia

Anche lei non avrebbe bisogno di presentazioni. E' una delle più antiche Case automobilistiche italiane. Lancia nasce nel 1906 a Torino, concittadina di Fiat. Le sue auto sono volte al lusso e quindi anche di grandi dimensioni. A tal proposito ricordiamo la Flavia, la Flaminia, la Thema e la sfortunata Thesis. Ci sono poi i mostri sacri, entrati nella storia grazie ai successi sportivi come la Fulvia e la Delta. I grandi numeri in termini di vendite li ha fatti - e continua a farli - una piccola che affonda le sue radici negli anni '80: la Ypsilon. Purtroppo per questo marchio al momento non è previsto alcun piano di sviluppo concreto.

Lancia Delta HF Integrale Lancia Ypsilon

Maserati

Produttore di auto sportive che strizzano da sempre l'occhio alle corse, Maserati nasce nel 1914 a Bologna, ma la sua sede è stata spostata poi a Modena, in piena Motor Valley. Una delle auto più iconiche rimane la Maserati MC12, che ha avuto una specie di "erede spirituale" con la recente MC20.

Maserati MC12 Maserati MC20

Mopar

E' un brand americano storico acronimo di "MOtor" and "PARts" oggi specializzato nella produzione e la distribuzione di ricambi e accessori per tutte le auto dell'ex Gruppo FCA. Si occupa anche di personalizzazioni e allestimenti speciali, in particolare negli Stati Uniti.

Opel e Vauxhall

Una fra le Case automobilistiche più antiche, Opel venne fondata da Adam Opel (a cui rimanda la piccola Opel Adam) nel lontano 1862, ma all'epoca era volta alla produzione di macchine per cucire. Nel 1886 è passata alle biciclette, e nel frattempo il fondatore era assolutamente contrario agli "aggeggi ad autotrazione per milionari spendaccioni" che erano le prime auto di fine Ottocento.

Dopo la scomparsa del primo fondatore, Opel cambiò radicalmente idea e nel 1901 arriva la primissima vettura interamente progettata dalla Casa, la 10/12 PS. Ricordando alcuni modelli iconici successivi, pensiamo alla GT coi fari a scomparsa a rotazione, o alla Kadett GT/E dei rally.

Oggi, la più recente delle Opel è la nuova Corsa, la prima nata dopo l'acquisizione dell'ex Gruppo PSA.

Vauxhall è un marchio che va in parallelo con Opel: viene usato al suo posto, ad esempio, nel Regno Unito.

Opel GT Opel Corsa-e

Peugeot

Come Opel, le sue origini sono "antiche": Peugeot, infatti, è stata fondata nel lontanissimo 1810, quindi ha ben 211 anni sulle spalle alla nascita di Stellantis. E la sua storia è particolare, perché è passata dalle fonderie di acciaio alla moda, dalle biciclette ai macinatori, fino ad arrivare ai proiettili.

Già nel 1890, però, la Casa si è impegnata a produrre auto, e da lei nacquero modelli ancora oggi molto ricordati come la 205 Turbo 16, una fra le regine dei rally e del Gruppo B degli Anni '80, insieme alla più piccola 106 Rallye. Più di recente, la nuova 208 ha vinto il Car of the Year 2020 anche grazie al suo rinnovato corso stilistico, ed è una fra le punte di diamante della gamma Peugeot.

Peugeot 205 Turbo 16 Peugeot 3008 Hybrid4

RAM

Inizialmente la sua storia nasce come pick-up "Heavy Duty" sotto il marchio Dodge, con versioni dal 1500 al 6500 usato dai carroattrezzi, ma dal 2009 è diventato un brand indipendente sempre specializzato in veicoli col cassone.

SRT

Così come per RAM, anche SRT era inizialmente una sigla che indicava le varianti più sportive dei modelli Dodge, spesso seguito da un numero che indicava la quantità di cilindri del motore. Pensiamo, ad esempio, alla Dodge Neon SRT-4 o alla Dodge Viper SRT10.

Oggi è famoso per il potentissimo Dodge Durango SRT, insieme alla Dodge Challenger SRT.

Dodge Challenger SRT Demon

Teksid

Questo non è propriamente un brand costruttore d'auto nel senso comune della parola, ma in senso lato: è infatti un azienda sotto il controllo dell'ex Gruppo FCA impegnato nella lavorazione dei metalli, nelle fonderie, nell'acciaio e nelle ghise.