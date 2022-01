Jeep Brasile ha pubblicato le prime foto ufficiali della Renegade restyling che dovrebbe arrivare sul mercato in questo primo trimestre del 2022. Nei giorni scorsi era già stata diffusa una prima foto di un esemplare camuffato, ma questa volta non ci sono mimetizzazioni a coprire la carrozzeria.

Dalle immagini e dal video che trovate qui sotto si vedono molto bene sia gli esterni che gli interni, quest'ultimo un vero e proprio teaser di lancio - quasi uno spot - di una delle Jeep più di successo sul mercato sia europeo che sudamericano.

Eccola in allestimento Trailhawk

Quella che si vede nelle immagini è una Renegade in allestimento Traihawk, quello più votato al fuoristrada e riconoscibile subito non solo dai loghi, ma anche dall'adesivo scuri a contrasto con la carrozzeria applicato su cofano e dai dettagli tipici delle auto da sterrato. Non fate caso alla sigla T270 sul portellone posteriore, si riferisce alla motorizzazione Turbo Flex disponibile solo sul mercato sudamericano e abbinabile sia alla trazione anteriore che a quella integrale.

Cosa cambia fuori e dentro

Dando un'occhiata al video si vede molto bene l'auto in azione sia su strada che in fuoristrada, prima che l'attenzione venga spostata sui dettagli: la calandra ha una forma leggermente ridisegnata così come i fari con luci diurne a LED di forma circolare che incorporano la funzione di indicatore di direzione.

Dopo una rapida occhiata anche ai fari posteriori (anch'essi rinnovati) si passa agli interni con delle rapide immagini della plancia: l'infotainment centrale mantiene lo schermo touch da 8,4 pollici, ma il volante ha un nuovo design e la strumentazione è completamente digitale, esattamente come abbiamo già visto sull'ultima Compass (che, tra l'altro, è stata recentemente protagonista del nostro Perché Comprarla).