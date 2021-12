La Jeep Wrangler 4xe ha debuttato negli scorsi mesi, ma è già pronta ad alcuni ritocchi in vista del nuovo anno. Il Model Year 2022 completa ulteriormente la dotazione e aumenta le possibilità di personalizzazione del modello ibrido. Secondo Jeep, la 4xe ha rappresentato il 70% degli ordini di Wrangler negli ultimi sei mesi ed è probabile che questa percentuale si alzi ancora di più nel prossimo futuro.

Le novità

Una delle principali novità della Wrangler MY22 è il parabrezza realizzato nel resistente materiale Gorilla Glass di Jeep Performance Parts. In pratica, il vetro (di serie sull’allestimento Rubicon e a richiesta sul Sahara) ha la stessa tecnologia degli schermi dei telefoni cellulari.

Uno strato esterno più spesso del 52% e uno strato interno ultrasottile permettono di ottenere un parabrezza leggero, ma fino a tre volte più resistente rispetto ai vetri comuni.

Nel modello fa il suo debutto anche il Sunrider Flip Top, un soft top ripiegabile per i passeggeri anteriori per un’esperienza di guida a cielo aperto ancora più intuitiva rispetto all’hard top presente di serie.

Nella gamma si aggiungono nuove tinte come il Silver Zynith Metallic Clear Coat e l’High Velocity Metallic Clear Coat e le livree in edizione limitata Tuscadero e Gobi. La prima può essere ordinata fino a fine gennaio 2022, mentre la seconda dalla primavera all’estate 2022.

A livello di dotazione di sicurezza, la Wrangler MY22 può contare sui fari anabbaglianti automatici, l’avviso anticollisione attivo a tutte le velocità o con assistenza alla frenata e il cruise control adattativo. Presenti anche il Blind Spot Monitoring e il Rear Cross-Path Detection per migliorare la sicurezza rispettivamente in autostrada e in retromarcia.

Conferme per tecnologia e motore ibrido

Restano confermate la dotazione tecnologica e le caratteristiche della motorizzazione ibrida plug-in. La Jeep, quindi, continua ad essere offerta col sistema d’infotainment UConnect NAV da 8,4”, le cui funzioni sono gestibili anche dall’app “My UConnect”.

Ad esempio, si può accedere a servizi ed informazioni per visualizzare lo stato e la manutenzione del veicolo e la ricerca delle stazioni di ricarica, oltre a ricevere assistenza per emergenze o furto dell’auto stessa.

La Wrangler 4xe sfrutta un motore 2.0 a 4 cilindri e due unità elettriche per una trazione integrale e una potenza complessiva di 380 CV. Grazie anche alla coppia di 637 Nm e al cambio automatico a 8 rapporti, la Jeep scatta da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

L’autonomia in modalità elettrica è di circa 50 km e restano disponibili i sistemi per l’off-road come i bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore e la selezionata avanzata della trazione integrale Selec-Trac o Rock-Trac.