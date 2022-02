La nuova Jeep Grand Cherokee si presenta in Europa e sul mercato italiano con una versione di lancio esclusiva e full optional che unisce alla motorizzazione ibrida plug-in dotazioni da SUV di lusso. Dal 17 febbraio al 30 marzo 2022 i clienti di alcuni Paesi europei, Italia compresa, possono infatti pre-ordinare la loro Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition con motore 2.0 benzina + elettrico plug-in da 380 CV e una dotazione full optional.

Col pre-booking sull'apposito sito Jeep il cliente manifesta il suo interesse per la Grand Cherokee di quinta generazione in edizione di lancio e potrà essere il primo a poterla ordinare, una volta in concessionaria. L'arrivo negli showroom di nuova Jeep Grand Cherokee è previsto nell'estate 2022 e il prezzo promo della ricca versione Exclusive Launch Edition (basata sull'allestimento Summit) è di 94.000 euro. Il listino completo non è invece ancora disponibile, ma lo sarà presto con i prezzi anche delle altri allestimenti.

Il nostro video

Tutte le Jeep elettrificate dal 2025, ma non in Italia

La nuova Jeep Grand Cherokee per il mercato europeo è offerta esclusivamente in versione ibrida plug-in 4xe con il motore 2.0 turbo benzina e due motogeneratori che, come sulla Wrangler 4xe con la stessa meccanica, offre trazione integrale 4x4 Quadra-Drive II, 380 CV e 637 Nm di coppia con autonomia elettrica fino a 51 km in ambito urbano.

La scelta di portare in Europa solo la versione plug-in hybrid rientra in un più ampio programma di elettrificazione dell'intera gamma Jeep che sarà completato entro il 2025. Durante la presentazione di nuova Grand Cherokee il ceo di Jeep, Christian Meunier, ha infatti confermato che entro tre anni in tutti i mercati del Vecchio Continente si venderanno solo modelli Jeep elettrificati.

Unica eccezione è proprio l'Italia, dove i motori a benzina e diesel sono molto richiesti e verranno quindi mantenuti a listino fino al 2023, almeno su Compass e Renegade.

Non manca davvero nulla

Tornando a specifiche e dotazioni della Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, vediamo che questa versione full optional vanta la presenza di cerchi in lega da 21" con finitura lucida, tetto in nero lucido a contrasto da abbinare alle tinte bianco, nero, rosso e grigio.

Nell'abitacolo ci sono inserti in legno di noce, rivestimenti delle portiere in pelle Palermo, sedili anteriori a regolazione elettrica in 16 posizioni con memoria e massaggio nello schienale. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato, mentre la climatizzazione è a quattro zone e oltre agli schermi digitali da 10,1" per strumentazione e infotainment è presente un terzo display interattivo da 10,25" per il passeggero anteriore.

Di serie sulla Exclusive Launch Edition è pure un raffinato e potente sistema audio McIntosh da 950 watt con 19 altoparlanti, le luci ambiente a LED personalizzabili con scelta tra cinque colori. Da segnalare nel pacchetto di lancio anche la wallbox, il cavo Mode 3 per la ricarica pubblica, il telo copri auto e l'estensione di garanzia di un anno, per un totale di tre. A questo si aggiungono i primi tre tagliandi inclusi in Jeep Wave, la card e-mobility Free2Move per facilitare i pagamenti delle ricariche e 3 anni di ricarica pubblica (fino a 3.000 km).

Guida autonoma di livello 2

A livello di ausili alla guida e sistemi di sicurezza, i più evoluti mai visti su una Grand Cherokee, ci sono l'head-up display a colori da 10", l'Active Driving Assist per la guida autonoma di Livello 2, lo specchietto interno digitale e il park assist, oltre ai fari full LED. Il sistema di connettività Uconnect 5 unito all'app Jeep permette di controllare da remoto diverse funzioni della vettura e le scadenze di manutenzione.

È prevista anche una promozione per il lancio italiano di Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, un finanziamento studiato con FCA Bank con anticipo, rata mensile di 859 euro e la possibilità alla scadenza del contratto di sostituirla, pagare la rata finale o rifinanziarla, oppure restituirla.