Prosegue il processo di elettrificazione in casa Jeep. Dopo le versioni ibride plug-in 4xe, Renegade e Compass diventano anche mild hybrid sotto la sigla “e-Hybrid”. Già disponibili per gli ordini nei classici allestimenti Longitude, Night Eagle, Limited ed S, insieme ai nuovi modelli da 130 CV e 240 Nm di coppia debutta anche la versione di lancio Upland caratterizzata da una dotazione ancora più esclusiva.

Il nuovo sistema mild hybrid

La novità principale delle Jeep e-Hybrid riguarda l’esordio di un sistema ibrido che vede protagonisti il 1.5 4 cilindri turbo a benzina, il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e un motore elettrico da 48 volt e 15 kW (20 CV). Questa piccola unità può erogare 55 Nm alle ruote quando il propulsore termico è spento oppure supportarlo in determinate fasi della guida in modo impercettibile per chi è al volante.

Per gestire l’intervento dell’unità elettrica, si può accedere alle funzioni EV Features presenti nel sistema d’infotainment Uconnect NAV.

Il Silent Start consente l’avviamento e la partenza del veicolo senza l’accensione del motore, mentre l’Energy Recovery recupera l’energia in decelerazione e frenata. Il Boost & Load point shift unisce l’azione dei due motori per migliorare lo spunto in prima marcia e, infine, l’Electric Drive consente al veicolo di viaggiare (per brevi istanti) solo col motore elettrico quando quello a benzina è spento.

Secondo Jeep, la tecnologia consente di ridurre del 15% consumi ed emissioni rispetto ai precedenti modelli a benzina.

La serie Upland e la dotazione

Insieme alle versioni mild hybrid delle Jeep, viene presentata l’edizione speciale Upland (presto disponibile anche per le varianti 4xe), creata per enfatizzare l’attenzione sul tema dell’ecosostenibilità. Queste Jeep sono caratterizzate da dettagli estetici unici e dall’uso di materiali sostenibili e vernici e finiture ecologiche.

Le Renegade e Compass Upland sono riconoscibili dalla livrea Matter Azure, il tetto bicolore, i cerchi in lega con design specifico e gli inserti color bronzo Metakrome. Nell’abitacolo troviamo i sedili Seaqual realizzati con plastica prelevata dall’oceano e tappetini e finiture create partendo da materiali riciclati.

Jeep Renegade e-Hybrid

Sul fronte tecnologico, il quadro strumenti digitale è stato aggiornato con le informazioni sul sistema ibrido, mentre l’infotainment Uconnect NAV (da 8,4” su Renegade e 10,1” su Compass) ha conservato tutte le sue funzioni e la connettività Apple CarPlay e Android Auto. Presenti anche le compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e l’applicazione My Uconnect.

Sicurezza e offerta di lancio

L’equipaggiamento di dispositivi di assistenza sulle Jeep prevede il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il Drowsy Driver Alert e la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti (solo per Compass).

Inoltre, solo per la Compass è disponibile l’Highway Assist, un sistema di guida autonoma di livello 2 che combina cruise control adattativo e Lane Centering in autostrada che mantenere l’auto alla velocità impostata, a distanza di sicurezza dal veicolo che precede e al centro della corsia.

Come detto, le Jeep e-Hybrid sono già ordinabili e personalizzabili scegliendo tra varie colorazioni (8 per la Renegade e 7 per la Compass) e opzioni per gli interni e i cerchi in lega. Fino al 31 gennaio, i modelli si possono acquistare anche con la formula di finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank con rate di 249 euro e 319 euro al mese rispettivamente per Renegade e Compass spalmate su 4 anni.

Per informazioni più specifiche sulla promozione, comunque, vi rimandiamo al sito ufficiale del brand.