La nuova Jeep Grand Cherokee, in arrivo in Europa nella seconda metà del 2022, è la quinta generazione del grande SUV fuoristrada americano. Per la prima volta la Grand Cherokee è offerta anche in versione ibrida plug-in 4xe col motore 2.0 turbo benzina a quattro cilindri (più due elettromotori) da 375 CV totali e un'autonomia elettrica stimata di 40 km.

Questa versione a cinque posti della nuova Jeep Grand Cherokee si affianca alla versione L già lanciata in America e ne sfrutta la stessa architettura flessibile studiata per versione a due file di sedili, a tre fili ed elettrificata. La lunghezza complessiva è di 4,91 metri, con un passo di 2,96 metri, mentre l'inedita versione Trailhawk 4xe vanta 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Oltre alla 4xe, la nuova Jeep Grand Cherokee propone i motori a benzina 3.0 V6 Pentastar da 293 CV e il 5.7 V8 da 357 CV che ha capacità di traino di ben 3.265 kg.

Così cambia fuori e dentro

Già dalle foto della nuova Jeep Grand Cherokee, relative per il momento alla versione USA, si possono notare le molte differenze di stile rispetto alla quarta generazione, a partire dal tetto ribassato per migliorare l'aerodinamica e la linea di cintura più bassa. Anche la famosa griglia anteriore a sette feritoie è più grande e ha un sistema automatico di apertura e chiusura dei deflettori, il tetto nero lucido è disponibile per la prima volta sul modello Overland ed è di serie sulle versioni Trailhawk, Summit e Summit Reserve, mentre i cerchi arrivano fino alla misura di 21 pollici.

Gli interni particolarmente curati di nuova Grand Cherokee rappresentano un'evoluzione del concetto di stile, robustezza e lusso tipico del quasi trentennale modello Jeep, con bocchette di aerazione più sottili, strumentazione digitale su schermo da 10,1 pollici e display dell'infotainment centrale da 10,25 polli del sistema Uconnect 5 a cui si aggiunge per la prima volta uno schermo da 10,25 pollici di fronte al passeggero anteriore. Anche i passeggeri posteriori possono avere a disposizione un sistema di intrattenimento con due schermi da 10,1 pollici con funzionalità Fire TV per video in streaming, giochi e musica.

Per la prima volta è disponible su Grand Cherokee una serie di luci a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte e luci ambiente con scelta tra cinque colori per gli allestimenti Overland, Summit e Summit Reserve. Tra i sistemi di sicurezza attiva e passiva si segnalano, tra quelli di serie:

Full-Speed Collision Warning con Active Braking e rilevamento pedoni/ciclisti

Rear Cross-Path detection

Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go

Active Lane Management

Lane Departure Warning LaneSense con Lane Keep Assist

Advanced Brake Assist

Blind Spot Monitoring

Telecamera posteriore ParkView

Sensori di parcheggio posteriori ParkSense con stop

Freno di stazionamento elettrico

Monitoraggio pressione pneumatici

A richiesta è possibile anche avere su nuova Grand Cherokee:

Nuova telecamera per la visione notturna con rilevamento di pedoni e animali

Nuovo sistema di assistenza Intersection Collision Assist

Nuovo sistema Drowsy Driver Detection

Sistema di assistenza al parcheggio Parallel & Perpendicular Park Assist e nuovo Traffic Sign Recognition

Nuova telecamera per la visione a 360° con sistema di autopulizia

Nuovo sistema per la guida autonoma di livello 2 (L2) Active Driving Assist, con mani sul volante e occhi su strada.

Plug-in Hybrid 4xe, la grande novità

Tornando alla novità più importante, ovvero la versione ibrida plug-in Jeep Grand Cherokee Plug-in Hybrid 4xe, vediamo che il pacco batterie da 400 volt e 17 kWh promette un'autonomia elettrica di circa 40 km, con un range complessivo di 708 km includendo il serbatoio della benzina. Il motore 2.0 turbo benzina a quattro cilindri della famiglia Global Medium Engine di Stellantis sviluppa nel complesso 375 CV e 637 Nm abbinato due motori elettrici.

Entrambi i motogeneratori sono alloggiati all'anteriore, uno al posto del tradizionale alternatore che assolve al compito di sistema stop/start e l'altro (più grande) alloggiato nella parte anteriore della scatola del cambio al posto del convertitore di coppia. Il tutto è collegato tramite due frizioni al sistema di trazione 4x4 Quadra Trac II con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte pari a 2,72:1.

Le modalità di guida E Selec della Jeep Grand Cherokee 4xe sono quattro, selezionabili con i comandi sulla plancia, alla sinistra del volante:

Hybrid: combina motore elettrico e motore termico ottimizzando il mix di efficienza e prestazioni

Electric: la vettura si muove utilizzando il solo motore elettrico a zero emissioni. Quando la batteria la batteria si scarica o quando il guidatore chiede più potenza, si attiva il motore termico

eSave: priorità di funzionamento con motore a benzina, risparmiando la batteria per utilizzi successivi. Dispone di due modalità secondarie, denominate Battery Save e Battery Charge, entrambe attivabili tramite le Hybrid Electric Pages del sistema Uconnect

La trazione integrale diventa posteriore quando non serve

Sulla nuova Grand Cherokee sono disponibili le sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica semi-attiva e regolazione automatica o manuale dell'altezza da terra. La trazione integrale si avvale di tre differenti sistemi di 4x4 con scatola di rinvio attiva: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II, quest'ultima riservata alla Trailhawk e con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato.

Per la prima volta c'è anche un sistema di disconnessione dell'asse anteriore. Quando il veicolo avverte che le condizioni della strada non richiedono l'utilizzo della trazione integrale, il sistema disaccoppia automaticamente l'asse anteriore e la Grand Cherokee passa al funzionamento a due ruote motrici posteriori, a vantaggio dei consumi e dell'efficienza. La trazione integrale viene reinserita automaticamente quando il sistema ne rileva la necessità.