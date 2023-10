Può una Hyundai sfidare una Jeep? La domanda è più che lecita vedendo le forme e le dimensioni della nuova Hyundai Santa Fe che sembra invitare al confronto diretto un autentico "mostro sacro" dei SUV/fuoristrada come la Jeep Grand Cherokee.

Per rispondere a questo curioso quesito abbiamo deciso di paragonare, almeno sulla carta, le misure, le dotazioni, lo stile, le prestazioni e i motori della coreana e dell'americana. Può sembrare strano, ma abbiamo trovato più punti di contatto che di distanza tra i SUV più grandi (per l'Europa) di Hyundai e Jeep. Mettiamoli fianco a fianco!

Hyundai Santa Fe vs Jeep Grand Cherokee: gli esterni

A separare la nuova Hyundai Santa Fe e la Jeep Grand Cherokee ci sono solo due anni di evoluzione stilistica, con la prima che è stata presentata nel 2023 e l'americana svelata nel 2021. Entrambe sono giunte alla quinta generazione, hanno forme da SUV allungato in stile "wagon" e tutte e due sono cresciute davvero tanto nella loro carriera.

Partiamo dalla più giovane delle due, la Hyundai Santa Fe che ha adottato un design decisamente squadrato e imponente, ancor più della quarta generazione, con linee nette e decise sottolineate dalla firma luminosa (anteriore e posteriore) ad "H".

Hyundai Santa Fe (2023)

Il look è quasi da fuoristrada, con tetto alto per lasciare spazio alla testa dei passeggeri posteriori, coda lunga e portellone verticale in puro stile offroad. Il risultato è un maxi SUV/fuoristrada dall'aspetto massiccio che tocca i 4,83 metri di lunghezza, è largo 1,90 metri e alto 1,72 metri. Anche il passo è stato allungato fino a 2,81 metri (5 cm più di prima). Il peso a vuoto della versione ibrida plug-in è di 2.295 kg.

La Jeep Grand Cherokee conferma con la quinta generazione una storia fatta di modelli grandi e quasi "monumentali" nella più pura tradizione Jeep, con la tipica griglia anteriore a sette feritoie che assume una nuova forma assottigliata e collegata ai fari lunghi e sottili, sia davanti che dietro.

Jeep Grand Cherokee 4xe Jeep Grand Cherokee 4xe

Anche la Grand Cherokee sfoggia un lungo terzo finestrino laterale e la versione a 5 posti venduta in Europa ha una lunghezza massima di 4,91 metri. La larghezza della Jeep Grand Cherokee è di 1,97 metri e l'altezza di 1,81 metri. Il passo della Jeep è di 2,96 metri. La versione 4xe con motorizzazione ibrida plug-in venduta in Italia pesa 2.434 kg.

Hyundai Santa Fe Jeep Grand Cherokee Lunghezza 4,83 m 4,91 m Larghezza 1,90 m 1,97 m Altezza 1,72 m 1,81 m Passo 2,81 m 2,96 m Peso 2.295 kg (PHEV) 2.434 kg (PHEV) Cx 0,29 0,35

Messe e confronto misure e pesi la Jeep risulta quindi ancora un po' più grande in tutte le dimensioni, ma anche più pesante della Hyundai, ribadendo così la sua appartenenza al segmento superiore. Insomma, la Grand Cherokee resta a buon diritto un SUV di segmento E, mentre la Santa Fe le si avvicina molto ponendosi ormai al vertice del segmento D.

Interessante e per certi versi insospettabile è il vantaggio aerodinamico della coreana che vanta un Cx di 0,29 contro i 0,35 dell'americana.

Hyundai Santa Fe vs Jeep Grand Cherokee: gli interni

La nuova Hyundai Santa Fe che arriverà nelle concessionarie italiane nella prima metà del 2024 dovrebbe essere disponibile solamente in configurazione a 7 posti con terza fila di sedili e relative bocchette di aerazione, mentre la Jeep Grand Cherokee viene venduta in Europa esclusivamente con abitacolo a 5 posti e due file di sedili.

Hyundai Santa Fe, la terza fila di sedili Jeep Grand Cherokee, la seconda fila di sedili

Molto interessante è il confronto tra le misure interne dei due maxi SUV che si può fare su entrambe per la prima e seconda fila di sedili. Praticamente lo spazio per testa, gambe e spalle degli occupanti è leggermente superiore sulla Santa Fe, nonostante le dimensioni esterne leggermente più ridotte.

Hyundai Santa Fe Jeep Grand Cherokee Spazio per la testa dei passeggeri della prima fila 1,04 m 1,01 m Spazio per la testa dei passeggeri della seconda fila 1,03 m 1,00 m Spazio per la gambe dei passeggeri della prima fila 1,05 m 1,05 m Spazio per la gambe dei passeggeri della seconda fila 1,07 m 0,97 m Spazio per la spalle dei passeggeri della prima fila 1,51 m 1,50 m Spazio per la spalle dei passeggeri della seconda fila 1,47 m 1,47 m

Salendo a bordo della Hyundai Santa Fe 2024 troviamo l'impostazione moderna e minimale ormai tipica delle auto orientali, con due display da 12,3" integrati in un unico elemento rettangolare che domina la plancia e un terzo schermo nel tunnel centrale per la climatizzazione.

Hyundai Santa Fe, la plancia Jeep Grand Cherokee, la plancia

A livello di plancia, strumentazione, console e tunnel centrale la Jeep Grand Cherokee sfoggia uno stile classico americano, reinterpretato però con la presenza di tre display digitali, con due da 10,1" per quadro strumenti e infotainment e uno da 10,25" per il passeggero. Il tutto condito da lussuosi rivestimenti in pelle e inserti in legno di noce.

Hyundai Santa Fe Jeep Grand Cherokee Capacità bagagliaio minima 725 l 580 l Capacità bagagliaio massima N.D. 1.463 l

Il bagagliaio della Hyundai è caratterizzato da una soglia d'accesso molto larga ottenuta posizionando in basso i gruppi ottici sul portellone e la sua capacità di carico parte da un minimo di 725 litri con gli schienali della seconda fila di sedili in posizione.

Hyundai Santa Fe, il bagagliaio Jeep Grand Cherokee, il bagagliaio

Il vano di carico posteriore della Jeep parte invece da 580 litri e arriva a un massimo di 1.463 con gli schienali della seconda fila abbattuti.

Hyundai Santa Fe vs Jeep Grand Cherokee: i motori

Ed eccoci alle motorizzazioni, con la Hyundai Santa Fe che arriverà sul mercato sia con la versione full hybrid (HEV) che con l'ibrida plug-in (PHEV). Entrambe si basano sul quattro cilindri 1.6 turbo benzina elettrificato e sfruttano il cambio automatico doppia frizione a 6 marce. Le potenze vanno dai 230 CV complessivi della HEV ai 265 CV della PHEV. Ancora non è dato sapere qual è la capacità della batteria, né l'autonomia dell'ibrida ricaricabile. La trazione può essere anteriore o integrale.

Hyundai Santa Fe

(HEV) Hyundai Santa Fe

(PHEV) Jeep Grand Cherokee 4x4 (PHEV) Motore 1.6 quattro cilindri turbo benzina 1.6 quattro cilindri turbo benzina 2.0 quattro cilindri turbo benzina Potenza 230 CV 265 CV 380 CV Coppia 265 Nm 265 Nm 637 Nm Velocità massima 190 km/h 190 km/h 210 km/h Accelerazione 0-100 km/h 9,5 secondi 9,1 secondi 6,3 secondi Emissioni CO2 (WLTP) N.D. 37 g/km 60-69 g/km Batteria di trazione - N.D. 17,3 kWh Autonomia elettrica - N.D. 48 km

Più potente è la Jeep Grand Cherokee 4xe, l'ibrida plug-in che è già in vendita in Italia col 2.0 quattro cilindri elettrificato da 380 CV totali e il cambio automatico a 8 rapporti. La trazione è integrale e le prestazioni sono superiori a quelle della Santa Fe. L'autonomia elettrica fino a 48 km è assicurata da una batteria da 17,3 kWh.