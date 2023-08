La Jeep Grand Cherokee è un’icona americana che anche in Europa ha avuto un discreto successo. La protagonista di questo Perché Comprarla è la nuova generazione che sotto diversi aspetti taglia netto con il passato: è più grande, il design è più maturo e dentro è un tripudio di tecnologia.

Quella che non è cambiata però è la sua innata attitudine all’offroad: è vero che sotto il cofano c'è un motore ibrido plug-in da 380 CV ma la trazione è integrale con un albero di trasmissione fisico. Vediamo nel dettaglio come è fatta e come va.

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Piacere di guida: la piattaforma è la stessa dell'Alfa Romeo Stelvio Tasche portiere non rivestite all'interno Dotazione tecnologica di bordo Gamma motori: si può avere solo ibrida plug-in Comfort di marcia Fari a matrice di LED non disponibili

Verdetto 8.1 / 10

La Jeep Grand Cherokee è un’istituzione e con questa nuova generazione cambia sì radicalmente nell’estetica e nelle dotazioni mantenendo però inalterate quelle caratteristiche da Jeep dura e pura che negli anni ne hanno fatto la fortuna. Lo spazio e la tecnologia sono da ammiraglia così come la qualità generale di alto livello. La concorrenza è agguerrita e il prezzo importante, ma se si cerca un mezzo inarrestabile da sfruttare a 360° sia su asfalto che fuori bhe, cosa c’è di meglio di una Jeep?

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Se avete presente la precedente Gran Cherokee dovete per un attimo ricalibrare il tiro perché questa nuova Jeep è cambiata radicalmente a cominciare dalle dimensioni con oltre 4 metri e 90 di lunghezza, quasi 2 di larghezza e circa 1 e 85 di altezza. L’abitabilità è uno dei suoi punti di forza e sia davanti che dietro si viaggia comodissimi mentre il bagagliaio è grande il giusto, in linea con la media della categoria.

Sono 580 i litri di capacità minima a disposizione. La soglia di carico è alta, ma è sempre possibile abbassare le sospensioni per agevolare le manovre quando si devono trasportare oggetti pesanti. Il vano è regolare nelle forme e per organizzare il carico ci sono una serie di ganci, anelli e una presa 12 V. Sotto il piano c’è spazio per la ruota di scorta e, se si devono caricare oggetti lunghi, i sedili possono essere abbattuti in configurazione 40-20-40.

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

Accomodandosi dietro poi ci si ritrova in un salotto, un ambiente curato, avvolgente e super spazioso anche per cinque persone. Al centro ci sono le bocchette dell’aria e la plancia da cui regolare la climatizzazione, oltre ad una serie di prese di ricarica tra cui un’utilissima 230V domestica.

Le misure Fuori Lunghezza 4,91metri Larghezza 1,96 metri Altezza 1,85 metri Passo 2,96 metri Dentro Bagagliaio 580 litri

Plancia e comandi

Salendo a bordo della Grand Cherokee è impossibile non apprezzarne la qualità percepita. Si vede e si sente che si tratta di un’ammiraglia, con rivestimenti ricercati e dotazioni di prima categoria. Materiali morbidi si alternano a più rigidi ma comunque lavorati superficialmente per essere in primis piacevoli al tatto e anche gli assemblaggi non sono da meno. I sedili sono un ottimo biglietto da visita, larghi e morbidissimi, a regolazione elettrica, riscaldati, ventilati e anche massaggianti, elementi fondamentali da cui ci si gode a pieno il viaggio nel relax più totale.

La climatizzazione ha una plancia dedicata al di sotto dello schermo dell’infontainment, mentre il rotore del cambio è posizionato al centro del tunnel vicino ai comandi per cambiare modalità di guida e per regolare le sospensioni pneumatiche dell’auto.

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

Come ci si aspetterebbe da una macchina dal sangue USA poi ci sono tantissimi vani da usare come svuotatasche: il cassetto davanti al sedile del passeggero, le tasche nelle portiere e quello sotto il bracciolo sono spaziosi, ci sono ovviamente i due portabicchieri sotto una paratia mobile e, a ridosso della consolle, ecco il vano con la piastra per ricaricare il telefono a induzione vicino a una serie di prese USB, AUX, HDMI e 12V.

Come va e quanto consuma

La Jeep Grand Cherokee è la classica auto che invoglia a guidare con tranquillità, in maniera molto rilassata, non perché non sia veloce ma perché è così comoda e isolata dall’esterno che mette subito a proprio agio. La città non è propriamente il suo habitat naturale perché è lunga quasi 5 metri e larga 2, non il massimo quando ci si deve infilare in stradine strette o muoversi nel traffico.

La carrozzeria però è squadrata e le superfici vetrate ampie per cui non si hanno problemi particolari di visibilità, la linea di cintura è bassa e gli specchietti sono grandi. In più ci sono i sensori davanti e dietro e anche il sistema di telecamere a 360°. C’è anche l'autohold e partendo praticamente sempre in elettrico anche il silenzio è totale.

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

Sotto il cofano l’unico motore disponibile a listino è un ibrido plug-in che associa un benzina 2.0 a quattro cilindri a due elettrici per una potenza totale di 380 CV che non sono niente male e che spingono forte considerando che lo 0 100 viene completato in poco più di 6 secondi. Ad alimentare il tutto c’è una batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh e il cambio è un automatico a 8 rapporti che si può controllare anche dai paddle al volante che è molto fluido nel mettere una marcia dopo l’altra. La trazione poi è integrale vera come da tradizione Jeep con un albero di trasmissione fisico.

Dal tunnel centrale è possibile scegliere tra le diverse modalità di guida e oltre alle classiche Auto e Sport ce ne sono una serie dedicate alla guida in offroad da selezionare a seconda della situazione. In più si può andare a bloccare il differenziale e anche l’altezza da terra può essere variata grazie alle sospensioni pneumatiche. Sono tutte dotazioni che rendono questa Jeep particolarmente abile in fuoristrada ma un po’ questo ce lo si aspetta, quello che stupisce invece è come la Grand Cherokee si guida su strada.

La piattaforma infatti è stata realizzata modificando quella dell’Alfa Romeo Stelvio, la Giorgio: lo sterzo è preciso, non diretto ma lineare, e l'assetto solido limita il rollio nonostante il peso a vuoto dichiarato di 2 tonnellate e mezzo. In più, anche il pedale del freno restituisce un bel feedback a differenza di altre auto ibride su cui la calibrazione tra frenata rigenerativa e meccanica non è stata fatta così bene.

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

Tornando proprio al sistema ibrido, si possono poi sfruttare diverse modalità extra. In Hybrid la macchina sceglie in automatico come far intervenire l'elettrico a supporto del motore a benzina; in Electric si usa esclusivamente l’autonomia elettrica mentre in e-Save il motore termico ricarica la batteria oppure ne mantiene stabile la carica residua.

Quest’ultima funzione può essere utile per esempio in viaggio quando si prevede poi di entrare in città a zero emissioni. Proprio la lunga percorrenza è probabilmente l’habitat di questa Grand Cherokee perché quando la velocità aumenta è veramente comodissima. Gli ammortizzatori sono molto graduali nel lavoro di compressione ed estensione negli avvallamenti e tutti i rumori sono ben isolati al di fuori dell’abitacolo: questo vale per i fruscii aerodinamici, il rotolamento delle gomme e il suono del motore

Per quanto riguarda i consumi, a batteria carica la Jeep Grand Cherokee ibrida plug-in riesce a percorrere circa 35 km in modalità 100% elettrica con un consumo vicino ai 50 kW/100 km. A batteria scarica in modalità ibrida ha percorso poco meno di 9 km al litro in città, circa 13 in extraurbano e quasi 10 in autostrada a velocità di codice.

Versione provata Motore 2.0 turbo benzina + 2 elettrici Potenza 380 CV Coppia 637 Nm Cambio Automatico a 8 marce Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

La Jeep Grand Cherokee ha un prezzo di listino che parte da 82 mila euro per l’ibrida plug-in da 380 CV in allestimento base Limited. Non ci sono altri motori disponibili, per cui la scelta ricade esclusivamente sull’allestimento: in tutto ce ne sono quattro, con una differenza di 24 mila euro tra il primo e il top di gamma Summit.

Jeep Grand Cherokee 4xe (2023)

La Jeep Grand Cherokee appartiene a un segmento che rappresenta una nicchia del mercato ma in cui ci sono diversi modelli interessanti. Tenendo conto di prezzo, dimensioni e dotazioni è impossibile non tirare in ballo le regine tedesche, la BMW X5, la Mercedes GLE e l’Audi Q7 anche se quest’ultima è più lunga di una decina di centimetri. Altre alternative da non sottovalutare sono la Volkswagen Touareg e la Land Rover Discovery che condivide con la Jeep la vocazione per l’offroad.