La Santa Fe è uno dei modelli più importanti e iconici di Hyundai. Si tratta infatti del primo SUV nella storia della Casa coreana e oggi, a ben ventitré anni dal suo debutto sul mercato, il modello a ruote alte più grande del marchio giunge alla sua quinta generazione, staccando profondamente con il passato sotto tutti i punti di vista. In primis nel design.

Nel centro stile la parola d’ordine è stata rivoluzione e ritorno alle origini. Niente più linee morbide e lontanamente ispirate al mondo delle coupé e bentornate forme squadrate più da fuoristrada duro e puro.

Hyundai Santa Fe: gli esterni

La piattaforma della nuova Hyundai Santa Fe è la medesima della serie precedente, opportunamente modificata. In questo modo, la lunghezza della vettura è cresciuta di 4,5 centimetri, raggiungendo ora i 4,83 metri, mentre larghezza e altezza si attestano rispettivamente a 1,90 e 1,72 metri. Il passo, invece, è di 2,81 metri.

Hyundai Santa Fe: i fari posteriori sono posizionati molto in basso

Dimensioni a parte, a colpire nella nuova Santa Fe è il design. Parte dello stile ricalca il linguaggio stilistico portato al debutto dalla Ioniq 5 e dalla Ioniq 6, qui profondamente reinterpretato per dare vita a linee ancora più nette e decise, meno da SUV e più fa fuoristrada. Particolare il posteriore, con i gruppi ottici posizionati molto in basso, proprio come sui fuoristrada degli anni Novanta. Nonostante le forme squadrate, grande attenzione è stata posta all’aerodinamica: nel frontale due elementi mobili modificano l’andamento dei flussi d’aria che investono la vettura in funzione delle necessità di raffreddamento del propulsore.

Hyundai Santa Fe 2023: gli interni

Tante le novità anche all’interno dell’abitacolo. In generale il livello di qualità percepita è cresciuto moltissimo: merito di un design più ricercato della plancia e di una scelta più attenta dei rivestimenti. Buona parte di questi, inoltre, sono realizzati partendo da materiali riciclati. Lato tecnologie, a dominare la plancia sono i due schermi da 12,3” ciascuno, con il sistema di infotaiment che ora sfrutta la versione più aggiornata del software Hyundai. Un terzo schermo, poi, trova posto sul tunnel centrale e permette di comandare le principali funzioni del climatizzatore.

Hyundai Santa Fe 2023: gli interni

Ma l’elemento che più colpisce una volta a bordo è lo spazio. Nel nostro Paese verrà molto probabilmente proposta solo in configurazione a sette posti. Rispetto alla serie precedente, i passeggeri della seconda fila possono contare su 2 centimetri di spazio in più per le gambe, mentre chi siede in terza fila ha 1,5 centimetri in più. Interessante poi l’attenzione posta da Hyundai proprio sulla terza fila. Per questa sono riservati controlli del climatizzatore separati e prese di ricarica dedicate. Enorme il bagagliaio, che potendo contare su ben 91 litri di capacità in più, raggiunge 725 litri con l'ultima fila di sedili reclinata.

Hyundai Santa Fe: il bagagliaio ha una capacità di 725 litri in configurazione a cinque posti

Hyundai Santa Fe: curiosità

Voglio tornare ancora un attimo sul bagagliaio per raccontarvi un aspetto interessante di questa parte della nuova Hyundai Santa Fe. La scelta di posizionare tanto in basso i gruppi ottici posteriori non è stata dettata unicamente da motivazioni estetiche. Questo, infatti, ha permesso di disegnare un portellone molto più grande, con una luce di carico di conseguenza di grandi dimensioni, a tutto vantaggio della facilità di carico e dello spazio interno.

Hyundai Santa Fe: i motori

Ancora poche le informazioni riguardo i propulsori. Al momento si sa che saranno due i powertrain disponibili, entrambi elettrificati. Alla base dell'offerta si posizionerà un full hybrid, mentre al vertice troveremo un plug-in. In entrambi i casi la parte endotermica del sistema sarà rappresentata da un 1.6 turbo a quattro cilindri a benzina.

Hyundai Santa Fe: prezzi

La nuova Hyundai Santa Fe arriverà nelle concessionarie italiane nella prima metà del 2024. Al momento non sono ancora stati comunicati i prezzi ufficiali, ma è plausibile che il listino del rinnovato SUV coreano si apra da circa 60.000 euro.