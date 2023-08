Nel 2021, la Ioniq 5 ha segnato un nuovo capitolo per Hyundai. Il crossover elettrico è stato il primo modello dell'omonima famiglia Ioniq, la quale si è evoluta nel tempo raggiungendo l'apice con la recente versione N da 650 CV.

A distanza di due anni dal debutto, la BEV coreana si prepara ad un importante restyling. Ecco le prime foto spia che ci arrivano dalla Germania.

Non vuole ancora mostrarsi

Anche se si tratta di un aggiornamento di metà carriera, la Hyundai è nascosta da mimetizzazioni molto spesse che rendono impossibile scorgere i nuovi dettagli estetici. Le pesanti camuffature, comunque, non significano necessariamente che l'auto sarà stravolta nel design, ma che semplicemente il marchio coreano vuole tenere segreti tutti i cambiamenti previsti.

Hyundai Ioniq 5 restyling, le prime foto spia

Pensiamo che la Ioniq 5 verrà aggiornata nella zona anteriore, con una nuova sezione inferiore e una nuova grafica dei fari LED. Nel posteriore dovrebbe debuttare un nuovo paraurti e qualche nuovo inserto per dare un look diverso al crossover a batteria. Con ogni probabilità, verranno introdotti anche nuovi cerchi in lega e nuove verniciature.

La gamma motori attuale

Non sappiamo cosa accadrà sotto la pelle, ma attualmente la Ioniq 5 viene offerta in due opzioni di batteria. Il modello base è dotato di una batteria da 58,2 kWh, in grado di garantire un'autonomia di circa 390 km, mentre le versioni da 77,4 kWh superano i 500 km.

Hyundai Ioniq 5 restyling, le prime foto spia

Infine, c'è la Ioniq 5 N da 650 CV e batteria da 84 kWh. L'autonomia ufficiale non è stata ancora comunicata, ma è chiaro che con questi numeri (e un'accelerazione 0-100 km/h di 3,4 secondi) il focus di questa variante è orientato principalmente alle prestazioni più che all'efficienza.

Il restyling della Hyundai potrebbe portare con sé un aggiornamento al software della batteria, per aumentare leggermente le percorrenze e ridurre le tempistiche di ricarica.

Tuttavia, dato che si tratta solo del primo avvistamento, aspettiamo i prossimi mesi per saperne di più.