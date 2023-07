Sapevamo che la nuova Hyundai Santa Fe, a livello di forme e design, avrebbe rappresentato un taglio netto il con il passato. Onestamente però non immaginavamo che si sarebbe spinta così oltre, discostandosi in maniera profonda dal modello attualmente in commercio e da tutte le generazioni che l'hanno preceduta.

Forme squadrate, frontale imponente che riprende sotto alcuni versi quanto visto sulla Ioniq 5 e interni più che spaziosi, rivestiti di materiali eco compatibili. In attesa del debutto ufficiale previsto per agosto, ecco le prime informazioni sulla Hyundai Santa Fe 2023.

Robustezza minimal

Partiamo dagli esterni e dal frontale caratterizzato da una firma luminosa ad "H" che riprende il concetto di pixel art, con i gruppi ottici principali uniti da striscia illuminata che sembra voler strizzare l'occhio alla nuova Kona. Un tema ripreso anche dalle luci in coda, sistemate in posizione particolarmente ribassata.

Le proporzioni sembrano ispirarsi al mondo dei fuoristrada, con frontale e posteriore praticamente paralleli al terreno e il tetto che corre dritto, per non compromettere l'abitabilità interna.

I passaruota squadrati ospitano grossi cerchi da 21", a conferire un aspetto ancora più muscolo e massiccio.

Spazio hi-tech

Gli interni della Hyundai Santa Fe 2023 - in grado di ospitare fino a un massimo di 7 passeggeri disposti su 3 file - si ispirano in parte agli esterni, con un design semplice ma d'effetto. La plancia è dominata dal doppio monitor per strumentazione digitale e sistema di infotainment da 12,3" ciascuno.

Al di sotto sono presenti alcuni tasti fisici per richiamare al volo alcuni menù e i comandi del clima, che sembrano unire pulsanti fisici e virtuali.

L'ampio tunnel centrale ospita una vaschetta porta oggetti superiore, con piastra per la ricarica wireless di due smartphone contemporaneamente, e un generoso vano nella parte inferiore.

Una volta ripiegati i sedili di seconda e terza fila scompaiono completamente sotto al pavimento del bagagliaio, formando un piano perfettamente piatto che, per citare Hyundai, vuole diventare una sorta di terrazzo su ruote.

Spazio, tecnologia e cura per l'ambiente: molti dei materiali scelti per gli interni della nuova Hyundai Santa Fe infatti sono ecosostenibili: rivestimento scamosciato del cielo del tetto, tappetini e parte posteriore dei sedili di seconda e terza fila per esempio sono realizzati utilizzando plastica riciclata.

Ancora non si conoscono le specifiche su dimensioni e motori, certamente elettrificati con powertrain mild hybrid e plug-in, per le quali bisognerà attendere la presentazione ufficiale di agosto.