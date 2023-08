Lunghezza: 4.350/4.385 mm

Larghezza: 1.825 mm

Altezza: 1.570 mm

Passo: 2.660 mm

Bagagliaio: min 466 max 1.300 litri

Era già uno dei modelli più apprezzati con la prima generazione, ma ora la Hyundai Kona ha fatto un deciso balzo in avanti con la seconda: più sofisticata nel design e nei contenuti, è però cresciuta anche e soprattutto nelle misure, spostandosi nella zona alta della fascia dei B-SUV, e migliorando lo spazio interno, specialmente il bagagliaio, per venire meglio incontro alle richieste della clientela.

Ha infatti mantenuto, e a questo punto anche esaltato, la vocazione di vettura per famiglia/tempo libero, puntando sempre più sulle motorizzazioni a basso impatto in una gamma che continua a contemplare benzina, ibridi e anche la variante elettrica, ma che rinuncia al diesel e alla "pepata" versione N.

Hyundai Kona X-Class 2023

Hyundai Kona, le dimensioni

La Hyundai Kona 2023 ha una lunghezza di 4,35 metri (4.350 mm esatti), ben 145 mm più della precedente, che salgono a 4.385 sulla versione N Line che ha appendici esterne più voluminose. La larghezza è cresciuta di 25 mm, passando da 1.800 a 1.825 mm, mentre il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è aumentato di appena 60 mm, passando a 2,660. Quasi invariata l'altezza, 1.570 mm.

Hyundai Kona 2023 interni

Hyundai Kona, abitabilità e bagagliaio

L'interno di Hyundai Kona aveva spazi tutto sommato nella media e ha guadagnato qualche mm, non molti in relazione alla maggiore lunghezza che è stata destinata soprattutto alla zona di carico: l'altezza dalla seduta del divano al soffitto è di 972 mm (+11 mm) e la larghezza alle spalle di 1.402 mm (+17 mm). LaKona risulta così risulta comoda per 4 adulti più un terzo di corporatura media.

Il bagagliaio della Kona offre invece ora oltre 100 litri in più: di base 466 litri contro 361, su tutti i modelli già a listino (l'elettrico arriverà più avanti) e con un grande doppio fondo ben gestibile grazie al piano regolabile. Abbattuto lo schienale, in tre parti (40/20/40) si ha di fronte una grande superficie e un volume massimo di 1.300 litri, oltre 150 litri più della serie precedente. Inoltre, a conferma della crescita tecnologica, c'è il portellone elettrico con ampiezza di apertura regolabile.

Hyundai Kona N-Line 2023, il bagagliaio

Come accennato in precedenza, la nuova Kona Electric arriverà più avanti (per ora è ancora in vendita il modello precedente) e quindi la gamma ordinabile si limita ai benzina e agli ibridi. Tra le proposte, un 1.0 turbo GDI da 120 CV disponibile anche con cambio DCT doppia frizione a sette marce oppure nella variante mild hybrid e cambio manuale. C'è poi la 1.6 full hybrid full hybrid da 141 CV con cambio DCT a sei rapporti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 GDi-T/DCT 120 CV Benzina Anter., cambio man. o aut. 1.0 GDi-T MHEV 120 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.6 GDI HEV 141 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom.

Hyundai Kona, le concorrenti con misure simili

I 15 cm di lunghezza in più hanno spostato Hyundai Kona in una sotto-zona dell'affollato segmento B-SUV molto diversa dalla precedente, che cambia completamente i modelli di riferimento. Ecco quelli con cui compete più direttamente il SUV Hyundai, ossia quelli tra i 4,30 e i 4,40 metri.

Dacia Duster: 4,34 metri

4,34 metri Evo 4: 4,33 metri

4,33 metri Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Mazda CX-30: 4,39 metri

4,39 metri MG ZS: 4,32 metri

4,32 metri Mini Countryman: 4,30 metri

4,30 metri Peugeot 2008: 4,30 metri

4,30 metri Skoda Karoq: 4,38 metri

4,38 metri Suzuki S-Cross: 4,30 metri

4,30 metri Toyota C-HR: 4,39 metri

4,39 metri Volkswagen T-Roc: 4,24 metri

