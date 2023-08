La nuova Hyundai Kona è arrivata nelle concessionarie da pochi mesi e già si fa notare per stile e proporzioni che distinguono nettamente la seconda generazione dalla prima e la rendono per alcuni aspetti simile all'elettrica Ioniq 5.

In particolare è la striscia continua di LED sulla parte alta del frontale che spicca nelle forme di questo SUV crossover compatto che è lungo 4,35 metri e ha la scelta tra motore a benzina, mild hybrid, full hybrid e prossimamente anche elettrico.

La Hyundai Kona full hybrid è quella che ho testato nella prova dei consumi reali e con cui ho ottenuto una media 4,25 l/100 km (23,53 km/l) e speso 30,28 euro per la benzina necessaria al viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Nella parte "nobile" della classifica consumi reali

Col suo consumo medio di 4,25 l/100 km la nuova Hyundai Kona va a piazzarsi nella parte "nobile" della classifica consumi reali, categoria full hybrid, superando di misura la Lexus UX 250h (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), Toyota Corolla Cross 2.0H 197 CV 2WD (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), ma anche Honda HR-V Hybrid e Renault Austral E-Tech full hybrid 200, entrambe a quota 4,80 l/100 km (20,8 km/l).

Hyundai Kona full hybrid, la vista di tre quarti anteriore

Meglio della Kona, tra i SUV compatti full hybrid, hanno invece fatto Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 e Renault Captur E-Tech Hybrid, a pari merito con 4,20 l/100 km (23,8 km/l) e la campionessa Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid che ha registrato 3,55 l/100 km (28,1 km/l).

Carica molto e si muove comoda, spesso in elettrico

L'auto della prova è una Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT X Class, la top di gamma spinta dal motore con potenza combinata di 141 CV, trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione a 6 marce.

Hyundai Kona full hybrid, la vista posteriore

Nella dotazione di serie ci sono già cerchi in lega da 18", tetto apribile, sistema di mantenimento corsia, cruise control adattivo, rilevamento dei limiti di velocità, telecamera a 360° Surround View Monitor, sedili in pelle e impianto audio Bose Premium Sound System.

L'aggiunta della vernice metallizzata con tetto a contrasto e alcuni pacchetti che includono sedili elettrici con memoria, riscaldati e ventilati e Remote Smart Parking Assist portano il prezzo di listino a 41.250 euro.

Hyundai Kona X-Class, gli interni

Con questa spesa si ottiene un SUV crossover compatto dalle ottime capacità di carico, comodo e rilassante anche nei lunghi viaggi, capace di muoversi per lunghi tratti in modalità elettrica e con prestazioni brillanti che rimangono tali fino a quando non si adotta una guida sportiva e si esaurisce la carica della batteria e la relativa spinta del motore elettrico.

Sempre efficiente

Nelle più comuni condizioni di guida la nuova Hyundai Kona full hybrid si dimostra molto efficiente e solo insistendo un po' troppo sul pedale dell'acceleratore le medie di consumo salgono leggermente.

La Hyundai Kona full hybrid in prova

Anche in autostrada non richiede un tributo troppo alto di benzina e nonostante il serbatoio di appena 38 litri è capace di garantire sempre una discreta autonomia, mediamente vicina ai 600 km. In un viaggio in stile economy run si possono percorrere teoricamente anche più di 1.000 km

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

653 km di autonomia teorica

653 km di autonomia teorica Autostrada: 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

566 km di autonomia teorica

566 km di autonomia teorica Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.117 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT X Class Ibrido

(Benzina) 77,2 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.410 kg 107 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT X Class

Listino base: 37.500 euro

Data prova: 14/08/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 29°

Prezzo carburante: 1,979 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.815

Km totali all'inizio del test: 2.645

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 83 km/h

Pneumatici: Nexen N'Fera Primus - 215/55 R18 95V

Consumi

Media "reale": 4,25 l/100 km (23,53 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,28 euro

Spesa mensile: 67,29 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 238 km

Quanto fa con un pieno: 894 km

