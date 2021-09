Tre i tanti SUV e crossover disponibili oggi sul mercato spicca da alcuni anni la Renault Captur che anche in Italia occupa saldamente la classifica delle auto più vendute. La ricetta vincente del crossover francese passa per misure esterne compatte e motorizzazioni interessanti, come la full hybrid E-Tech protagonista di questa nuova prova dei consumi reali.

La Renault Captur E-Tech Hybrid col suo 1.6 benzina abbinato a due motori elettrici per 143 CV complessivi ottiene nella prova Roma-Forlì un ottimo consumo medio di 4,20 l/100 km (23,81 km/l), spendendo 25,39 euro per la benzina del viaggio. Ancora più impressionante è il fatto che oltre la metà del tragitto di 360 km è stato percorso in modalità elettrica a zero emissioni.

Tra i migliori crossover full hybrid

Questo risultato pone la Renault Captur E-Tech Hybrid nella parte più alta della classifica consumi reali, categoria auto full hybrid, superata solamente dalla più compatta Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar a quota 3,95 l/100 km (25,3 km/l).

Dietro la francese sono invece alcune rivali con dimensioni simili come Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), Toyota C-HR Hybrid (4,43 l/100 km - 22,5 km/l) e Kia Niro Hybrid (4,83 l/100 km - 20,7 km/l).

Spaziosa e rilassante

La vettura in prova è nello sportiveggiante allestimento RS Line che con l'aggiunta di alcuni optional come il Pack Easy Park, il Multimedia Plus e il ruotino di scorta supera di poco i 30.000 euro di listino, promozioni escluse.

Lo spazio a bordo e per i bagagli è quello, già apprezzabile, delle altre Captur, mentre la guida risulta sempre piuttosto rilassata e facile grazie anche all'evoluto cambio automatico a 4 rapporti più due elettrici (qui la nostra prova su strada).

La ricerca di uno stile di guida sportivo non offre grandi emozioni e sembra sempre invitare il guidatore a un'andatura più tranquilla, adatta a sfruttare la frequente marcia in modalità elettrica. In condizioni ideali i tratti percorsi a zero emissioni possono anche superare i 5 km.

Efficiente sempre

Una bella conferma all'ottima efficienza della Renault Captur full hybrid arriva dalle più comuni condizioni di guida, sempre affrontate con almeno un 50% di marcia elettrica. Anche in città i consumi non salgono troppo, così come in autostrada.

La francese full hybrid si esalta nei percorsi misti urbani/extraurbani e nei tragitti più tranquilli fuori città, mentre il generoso serbatoio da 48 litri permette sempre di percorrere tra gli 800 e i 1.000 km fra un pieno di benzina e l'altro.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

888 km di autonomia

888 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,7 l/100 km (21,2 km/l)

1.017 km di autonomia

1.017 km di autonomia Autostrada: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

811 km di autonomia

811 km di autonomia Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.262 km di autonomia

1.262 km di autonomia Massimo consumo: 17,5 l/100 km (5,7 km/l)

273 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Renault Captur E-Tech Hybrid RS Line Ibrido

(benzina) 81 kW Euro 6d-ISC-FCM 98 g/km 119 g/km

Dati

Vettura: Renault Captur E-Tech Hybrid RS Line

Listino base: 28.700 euro

Data prova: 27/08/2021

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso, Pioggia 29°/Nuvoloso, 21°

Prezzo carburante: 1,679 euro/l (Benzina)

Km del test: 960

Km totali all'inizio del test: 1.511

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Goodyear EfficientGrip Performance - 215/55 R18 95H (Etichetta UE: A, B, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Computer di bordo: 4,1 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,39 euro

Spesa mensile: 56,41 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 284 km

Quanto fa con un pieno: 1.143 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.