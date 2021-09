La Toyota Yaris Cross è tra le auto più attese sul mercato, un po' perché rappresenta l'evoluzione in chiave rialzata/crossover dell'apprezzata Yaris e un po' perché segna l'arrivo nelle concessionarie di una nuova aspirante al trono nel segmento dei SUV compatti con motorizzazione full hybrid.

Il motore 1.5 benzina a tre cilindri abbinato al motore elettrico, per un totale di 116 CV, è infatti il protagonista assoluto di questa prova consumi reali Roma-Forlì dove la Yaris Cross Hybrid a trazione anteriore mette a segno un risultato da record: 3,55 l/100 km (28,17 km/l) che equivalgono a una spesa di 21,59 euro per la benzina del viaggio e a un nuovo primato tra i SUV full hybrid.

La più efficiente tra SUV e crossover ful hybrid

Scorrendo la classifica dei consumi reali, alla voce auto ibride "full", troviamo la Toyota Yaris Cross al terzo posto assoluto, prima tra i SUV e crossover. Con i suoi spettacolari 3,55 l/100 km, la Yaris Cross scavalca anche la più compatta Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar (3,95 l/100 km - 25,3 km/l).

La nuova Toyota batte pure due rivali dirette come Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7), concedendosi il lusso di superare di misura anche la "sorellina" Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l).

Pratica e spaziosa

La Toyota Yaris Cross, per la nostra prova in allestimento Premiere e con trazione anteriore, si dimostra da subito facile da guidare e da "vivere", pratica e spaziosa al punto giusto per chi ha bisogno di andare oltre le misure della Yaris. Abitacolo e vano di carico sono capienti e accoglienti, con soluzioni ergonomiche e materiali di buona qualità percepita. Qui la nostra video prova completa.

La guida è intuitiva e pensata per un utilizzo tranquillo votato alla massima efficienza, ma pestando sull'acceleratore lo scatto non manca. La dotazione di ausili alla guida è completissima in questa versione che con qualche optional finisce per toccare i 34.300 euro di listino, salvo promozioni.

Una naturale tendenza ad abbassare i consumi

Inutile cercare di consumare tanta benzina con la Yaris Cross Hybrid: non appena si alleggerisce la pressione sul pedale dell'acceleratore la media di consumo scende in maniera vertiginosa e si porta su livelli record che poche altre auto, anche diesel e ibride plug-in, possono vantare.

Già nell'utilizzo in città si nota un livello di efficienza da prima della classe, ma questa scarsa sete di benzina si ripresenta anche in autostrada e nei percorsi misti urbano/extraurbano. Il serbatoio da 36 non è tra i più grandi della categoria, ma permette comunque di avere sempre a disposizione un'autonomia tra i 600 e gli 800 km, con punte oltre i 1.000 km se si guida a velocità costante fuori città.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,8 l/100 km (20,8 km/l)
748 km di autonomia

748 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)
856 km di autonomia

856 km di autonomia

Autostrada: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)
691 km di autonomia

691 km di autonomia

Economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l)
1.238 km di autonomia

1.238 km di autonomia

Massimo consumo: 16,1 l/100 km (6,2 km/l)
223 km di autonomia

223 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 Premiere Ibrido

(benzina) 68 kW Euro 6d-ISC-FCM N.D. 112 g/km

Dati

Vettura: Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 Premiere

Listino base: 32.600 euro

Data prova: 03/09/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 29°/Sereno, 25°

Prezzo carburante: 1,689 euro/l (Benzina)

Km del test: 893

Km totali all'inizio del test: 415

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 215/50 R18 92V (Etichetta UE: C, B, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 3,55 l/100 km (28,17 km/l)

Computer di bordo: 3,6 l/100 km

Alla pompa: 3,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 21,59 euro

Spesa mensile: 47,97 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 334 km

Quanto fa con un pieno: 1.014 km

