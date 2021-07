La Toyota Yaris Cross è pronta per la commercializzazione. La versione a ruote alte della best seller giapponese Yaris viene offerta in cinque allestimenti con un prezzo che parte da 25.400 euro (sotto tutti i dettagli).

Noi l'abbiamo vista dal vivo in occasione del Milano Monza Open-Air Motor Show 2021 e ve la raccontiamo nel video live che trovate qui.

Conosciamola meglio

Gli allestimenti della Toyota Yaris Cross sono: Active, Trend, Lounge, Adventure e Premiere. La versione entry-level Active comprende cerchi in lega da 16”, la retrocamera di parcheggio, il sistema di infotainment Toyota Touch 3 con schermo da 8” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e il Toyota Safety Sense 2.5 che include cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza e sistema di pre-collisione.

L'allestimento Trend che, secondo Toyota, dovrebbe essere il più acquistato con una percentuale del 55%, offre cerchi in lega da 17", vernice metallizzata, fari a LED, strumentazione digitale da 7" e il nuovo sistema di infotainment Smart Connect con schermo da 9", navigatore integrato e aggiornamenti in tempo reale.

Nella Lounge si aggiungono gli interni in pelle/tessuto, i sensori di parcheggio, il frazionamento dei sedili posteriori 40/20/40 che offre una maggiore modularità a bordo, il clima bizona e il tetto panoramico. La versione Adventure si differenzia dalla Lounge per un aspetto estetico più outdoor con vernice Bi-tone, barre longitudinali sul tetto e modanature specifiche anteriori e posteriori.

Al top di gamma si posiziona, invece, l’allestimento Premiere che offre quanto di meglio a disposizione della Casa giapponese. Oltre ai cerchi in lega da 18”, gli interni in pelle, il clima bi-zona, il tetto panoramico, il sistema wireless charging e la vernice speciale Black&Gold, fanno infatti la loro comparsa diverse funzionalità di segmento superiore come il portellone posteriore ad azionamento elettrico, l’head-up display, un sistema audio premium JBL da 800 W e i fari anteriori Matrix LED.

Gli allestimenti Trend, Lounge, Adventure e Premiere, inoltre, possono essere equipaggiati a richiesta con la trazione integrale intelligente AWD-i che aggiunge un motore elettrico sull’asse posteriore, il selettore Terrain Management, la funzione di controllo in discesa e sospensioni a doppi bracci oscillanti.

I prezzi

La Toyota Yaris Cross viene proposta ad un prezzo di partenza di 25.400 euro nell'allestimento Active che salgono a 32.600 euro nella versione top di gamma Premiere. I clienti che sono interessati all'acquisto di questa vettura possono usufruire fino al 30 settembre di uno sconto, grazie al WeHybrid Bonus, fino a 4.250 euro in base alla versione scelta.

Allestimento Prezzo Active 25.400 euro Trend 27.600 euro Lounge 29.300 euro Adventure 30.300 euro Premiere 32.600 euro

L'Urban SUV giapponese si può acquistare anche attraverso il finanziamento Toyota Easy con anticipo e 48 rate (TAN 4,99%) o con la formula di noleggio a lungo termine Kinto ONE. Per la versione Active, ad esempio, un noleggio di 36 mesi con 15.000 km annui richiede un anticipo di 3.700 euro e un canone di 269 euro al mese.

Per conoscerla meglio vi invitiamo a leggere la nostra prova su strada, qui sotto trovate il video.