La Toyota Corolla Cross è la novità più recente tra i SUV ibridi della casa giapponese, posizionata come dimensioni, prezzi e prestazioni a metà strada tra la C-HR e la RAV. La motorizzazione è quella full hybrid di quinta generazione col 2.0 elettrificato da 197 CV, abbinata alla trazione anteriore o integrale.

Per la prova consumi reali la scelta è caduta sulla Corolla Cross a trazione anteriore, versione che ottiene, nei 360 km di tragitto standard da Roma a Forlì, una media di 4,65 l/100 km (21,51 km/l). La spesa per la benzina del viaggio è di 27,86 euro.

Poco sotto la metà della classifica consumi reali

Nella nostra classifica consumi reali, categoria auto full hybrid, i 4,65 l/100 km valgono alla Toyota Corolla Cross Hybrid un posizionamento poco sotto la media, davanti a Honda HR-V Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e alla vecchia Kia Niro Hybrid (4,83 l/100 km - 20,7 km/l).

A consumare meno ci hanno invece pensato altri SUV e crossover ibridi come Toyota C-HR Hybrid (4,43 l/100 km - 22,5 km/l), Hyundai Kona Hybrid e Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), Lexus UX 250h (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e la primatista di categoria Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 (3,55 l/100 km - 28,1 km/l).

Tanto spazio e ausili alla guida evoluti

L'auto in prova è una Toyota Corolla Cross 2.0H (197 CV) 2WD E-CVT in allestimento Lounge Light che ha già di serie la vernice metallizzata argento, i cerchi in lega da 18", Smart Entry & Start System, tetto panoramico, barre longitudinali sul tetto, cruise control adattivo, climatizzatore automatico bi-zona e display multimediale da 10.5'' con Toyota Smart Connect. Il tutto per un prezzo di listino di 40.000 euro.

Rispetto alla C-HR e ad altre concorrenti la nuova Corolla Cross vanta un abbondante spazio abitabile e di carico, oltre a un comfort di marcia decisamente elevato e una buona riserva di potenza per i sorpassi. Solamente qualche fruscio aerodinamico e dalle guarnizioni delle portiere limita una silenziosità altrimenti elevata. Ottime le dotazioni di bordo e gli ausili alla guida, mentre manca la connettività wireless per Android Auto.

Consumi mai troppo alti

Nelle più comuni condizioni di utilizzo la Toyota Corolla Cross Hybrid a trazione anteriore mantiene una buona efficienza, soprattutto quando si viaggia in città e fuori in un classico commuting urbano-extraurbano. Solo in autostrada i consumi salgono un po', pur restando su ottimi livelli, come anche nel traffico cittadino.

Il serbatoio da 43 litri garantisce un'autonomia compresa tra i 690 e i 900 km con un pieno di benzina, superando i 1.000 km con uno stile di guida da economy run.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

894 km di autonomia

894 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

954 km di autonomia

954 km di autonomia Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

692 km di autonomia

692 km di autonomia Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.264 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Toyota Corolla Cross 2.0H (197 CV) 2WD E-CVT Lounge Light Ibrido 112 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.445 kg 115 g/km

Dati

Vettura: Toyota Corolla Cross 2.0H (197 CV) 2WD E-CVT Lounge Light

Listino base: 40.000 euro

Data prova: 10/11/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 19°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,664 euro/l (Benzina)

Km del test: 789

Km totali all'inizio del test: 2.857

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 70 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 225/50 R18 95V (Etichetta UE: C, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,65 l/100 km (21,51 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,86 euro

Spesa mensile: 61,90 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 258 km

Quanto fa con un pieno: 925 km

