La protagonista del Perché Comprarla di oggi è la Toyota Corolla Cross, un’auto a benzina da 23 km al litro di media! È ibrida, una full hybrid (la batteria si ricarica da sola, non si deve pensare a cavi e colonnine), ed è un crossover super spazioso che va a posizionarsi esattamente nel mezzo della gamma Toyota.

Abbiamo provato la 2.0 da 197 CV che al momento della registrazione del video è l'unico motore disponibile a listino (disponibile sia a trazione anteriore che integrale) ma presto arriverà anche una meno potente 1.8. Come va? Cliccate sul video per scoprirlo!

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Consumi Insonorizzazione da fruscii aerodinamici e rotolamento delle gomme Comfort di marcia Abbattendo la seconda fila di sedili si crea uno scalino nel bagagliaio Spazio a bordo Android Auto non wireless Dotazione di serie

Verdetto 8.5 / 10

Difficile che Toyota faccia un passo falso e, come previsto, anche qui ha fatto centro. La Corolla è uno dei modelli che vende di più al mondo, per cui perché farsi scappare l’occasione di traferire tutto il proprio know how su un modello più alto sfruttando una piattaforma già esistente. La Corolla Cross ha tutto quel che serve a una prima auto da famiglia, è spaziosa, comoda, può avere la trazione integrale e consuma pochissimo, oltre che per essere sfruttata per il trasporto pubblico locale grazie alla grande abitabilità e al bagagliaio spazioso.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

La Toyota Corolla Cross va a posizionarsi nel pieno del segmento C: è lunga poco meno di 4 metri e mezzo, larga più di 1 e 80 e alta 1 e 62. Per avere un riferimento all’interno della gamma, è più grande della Yaris Cross e della C-HR ma meno della RAV4. La Toyota Corolla Cross può essere scelta a trazione anteriore o integrale e, in questo secondo caso, il bagagliaio è leggermente più piccolo. Quel che è sicuro però è che per i passeggeri c’è sempre e comunque tantissimo spazio a disposizione.

A seconda della configurazione, la capacità minima scende da 433 a circa 390 litri con quella massima che arriva quasi a 1.400 abbattendo in configurazione 60-40 gli schienali posteriori. Peccato che una volta giù ci sia sempre un gradino al centro e che non sia disponibile nemmeno a pagamento la botola centrale per il passaggio di oggetti lunghi. Per il resto, lo spazio è regolare nelle forme e sul fondo è comoda la paratia in gomma removibile per non sporcare il piano. Sotto c’è un piccolo doppiofondo dove non entra la cappelliera una volta tolta, mentre per l’organizzazione del carico ci sono quattro anelli e una serie di ganci.

Dietro si sta comodi e c’è tanto spazio a disposizione in tutte le direzioni anche per i più alti e anche il quinto posto è confortevole dato che sotto il tunnel centrale anche sulle versioni a trazione integrale non passa alcun albero di trasmissione. Al centro ci sono le bocchette dell’aria e due prese USB di tipo C.

Le misure Fuori Lunghezza 4,46 metri Larghezza 1,80 metri Altezza 1,62 metri Passo 2,64 metri Dentro Bagagliaio 390 - 433 / n.d. litri

Plancia e comandi

La Toyota Corolla Cross è fatta molto bene. Questa sensazione di qualità non passa dai materiali di rivestimento che sono quasi tutti rigidi al tatto ma dalla cura degli assemblaggi e dalla razionalità dell’impostazione generale. Tutto infatti è esattamente dove deve essere. Entrando in abitacolo è impossibile che l’occhio non cada sui due grandi schermi di strumentazione e infotainment che danno alla plancia un tocco di modernità. La climatizzazione è separata dal resto e si controlla attraverso tasti e rotori e sono ben in evidenza poco sotto i comandi per il riscaldamento dei sedili e una presa USB.

Per quanto riguarda gli spazi a disposizione, davanti alla leva del cambio c’è un vano con la piastra per ricaricare ad induzione il telefono e al centro del tunnel l’ormai classico doppio portabicchiere. Quello sotto il bracciolo accoglie una 12V ed è nella media in quanto a dimensioni, esattamente come le tasche nelle portiere e il cassetto davanti al sedile del passeggero.

Come va e quanto consuma

Ormai lo sappiamo, i SUV/Crossover sui 4 metri e mezzo di lunghezza hanno successo e piacciono tanto anche per un uso quotidiano in città. Questo dipende soprattutto dalla posizione di guida rialzata rispetto ad una berlina tradizionale da cui si domina la strada e che nel traffico restituisce un senso di sicurezza maggiore e una visibilità migliore. In questo la Corolla Cross se la cava benissimo perché le superfici vetrate sono ampie e la visuale ottima anche lateralmente con i montanti sottili. In più, di serie su tutte le versioni ci sono i sensori di parcheggio davanti e dietro e anche la retrocamera che ha una risoluzione nitida.

Toyota e "ibrido" sono diventati negli anni quasi sinonimi, da quando il full hybrid ha esordito in gamma con la Prius. Adesso, sotto il cofano della Corolla Cross questo sistema è arrivato alla sua quinta generazione con l’ultima evoluzione che ne ha migliorato l’efficacia e l’efficienza grazie a nuove componenti per la parte elettrica. La batteria per esempio è nuova, più compatta e leggera, e alimenta un motore elettrico all’anteriore. Volendo può essere scelta anche a trazione integrale con un sistema senza albero di trasmissione fisico e con un secondo motore sull’asse posteriore a garantire la motricità.

L’esemplare di questa prova ha una potenza complessiva di 197 CV considerando la parte elettrica a supporto 2.0 a quattro cilindri a benzina. Le prestazioni sono più che buone considerando che scatta da 0 a 100 in poco più di 7 secondi e mezzo con una velocità massima di 180 km/h. A gestire il tutto c’è un cambio a variazione continua, l’E-CVT, anche questo ottimizzato rispetto al passato: è più silenzioso ma quando gli si chiede la massima prestazione la sonorità non è esaltante dato che entra tanto in abitacolo l‘effetto trascinamento fisiologico di questo tipo di trasmissione.

I diversi upgrade hanno portato tantissimi benefici in termini di efficienza e la Corolla Cross consuma veramente pochissimo in tutte le situazioni. Il sistema spegne il motore appena possibile e convince anche la fluidità con cui il termico si accende e si spegne dato che in abitacolo arrivano poche vibrazioni. Questa gestione elettronica dipende anche dalla modalità di guida che si utilizza: ce ne sono tre, Eco, Normal e Power, e ognuna di queste influisce su diversi elementi comprese la reattività dell’acceleratore e la pesantezza del volante.

Quella migliore nell’utilizzo quotidiano è la Eco perché quando ci si siede al volante di un’auto del genere, senza vocazioni sportive, si entra in gioco con se stessi per consumare meno ed essere il più efficienti possibili. Ci sono diversi indicatori che misurano quanto tempo la macchina procede in elettrico e non è miraggio poter viaggiare in città anche per l'80% del tempo a zero emissioni. In Sport la risposta si fa più decisa e anche lo sterzo più corposo, anche se il carico in più non va di pari passo con un aumento di precisione e il feedback non è dei più omogenei.

Ci è piaciuta la taratura del freno perché qui a differenza di altre auto ibride non si avverte il passaggio tra la frenata rigenerativa che sfrutta il freno motore per ricaricare la batteria e quella meccanica con dischi e pastiglie. Il pedale ha un’ottima consistenza e anche la frenata è potente. Per quanto riguarda l’assetto, si sente come tutto sia stato studiato per assicurare il massimo comfort di marcia: si passa sulle buche e sul pavé in tutta tranquillità e si apprezza l’escursione ampia degli ammortizzatori che può far comodo anche se si affrontano brevi tratti sterrati. C’è un po’ di rollio in curva ma non da mai fastidio.

Per quanto riguarda i consumi, in città in condizioni di traffico intermedio si percorrono circa 24 km con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice se ne fanno 16 e 29 in extraurbano, ma stando particolarmente attenti non è un miraggio superare addirittura i 30. Il tutto per una media di 23 km a litro che corrispondono a circa 4,3 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 2.0 benzina Potenza 197 CV Coppia - Cambio Automatico E-CVT Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

La Toyota Corolla Cross ha un prezzo di listino che parte da 38.000 euro. La motorizzazione disponibile è per il momento unica (nel 2023 arriverà anche la 1.8), con la scelta che ricade quindi sulla tipologia di trazione con l’integrale che a parità di dotazioni viene 2.500 euro in più. Tre gli allestimenti disponibili, con una differenza di 3.000 euro tra il primo e l’ultimo.

Due possibili rivali della Corolla Cross sono le sorelle C-HR e RAV4 dato che va a posizionarsi esattamente nel mezzo per dimensioni, prezzo e anche praticità. Prendendo poi in considerazione solo crossover full hybrid, altre concorrenti sono la Honda HR-V, la Nissan Qashqai E-Power e la Renault Austral. C’è anche la Suzuki S-Cross che è più piccola e così come la Toyota ha la trazione integrale.