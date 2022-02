La Honda HR-V è cambiata completamente con la terza generazione appena arrivata in concessionaria e si fa notare, oltre che per lo stile tutto nuovo, per la motorizzazione full hybrid e:HEV 1.5 da 107 CV che è anche l'unica a listino. Un nuovo SUV ibrido di questo tipo merita subito un test dell'efficienza e per questo abbiamo deciso di impegnarla nella nostra prova consumi reali.

La nuova Honda HR-V che ha trazione anteriore e cambio automatico eCVT è riuscita a ottenere un consumo medio di 4,80 l/100 km (20,83 km/l) nel classico tragitto di 360 km da Roma a Forlì, spendendo 32,99 euro per la benzina del viaggio.

Consumi quasi da metà classifica

Nel confronto con gli altri SUV compatti a motorizzazione full hybrid presenti nella nostra classifica consumi reali notiamo che la nuova Honda HR-V, coi suoi 4,80 l/100 km, si posiziona poco sotto la metà della graduatoria, in pratica davanti alla sola Kia Niro di prima generazione (4,83 l/100 km - 20,7 km/l).

Davanti alla HR-V ci sono invece Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e la regina della categoria, la Toyota Yaris Cross Hybrid da 3,55 l/100 km (28,1 km/l).

Bene lo spazio, le finiture e il comfort

La Honda HR-V in prova è in allestimento intermedio Advance che nella dotazione di serie include climatizzatore automatico bizona, cerchi in lega da 18", telecamera di retromarcia, portellone posteriore elettrico hands-free e Honda Connect con navigatore e schermo da 9". L'aggiunta del pacchetto Obscura Nero esterno, della vernice perlata e dei cerchi in lega neri da 18" porta il totale del listino a quota 38.300 euro, salvo promozioni.

A questo prezzo si può avere un SUV dallo stile moderno e piacevole sia fuori che dentro, realizzato con cura in ogni dettaglio e piacevole sia da guidare che da vivere come passeggeri. Lo spazio a bordo è ampio e gode di numerosi vani porta oggetti, la posizione di guida e i comandi sono ergonomicamente corretti e gli ausili alla guida risultano ben funzionanti.

Il motore 1.5 da 107 CV risulta adatto al peso e alle dimensioni di questo SUV lungo 4,34 metri, con uno spunto di accelerazione che non preoccupa nei sorpassi. Il cambio eCVT tende a far salire un po' troppo i giri motore nelle accelerazioni, risultando a volte poco naturale nel funzionamento, ma questo non intacca il comfort di marcia che risulta ottimo in ogni condizione, così come la tenuta di strada.

Consumi buoni, ottima autonomia

Nelle altre prove di utilizzo più comune la nuova Honda HR-V Hybrid si dimostra abbastanza parca nei consumi, anche senza raggiungere i record di alcune concorrenti. Solo in autostrada l'efficienza soffre un po', ma il serbatoio da 40 litri di benzina garantisce autonomie interessanti: un range tra i 500 e gli 800 km è facile da ottenere, mentre l'autonomia elettrica nelle condizioni ideali supera raramente i 2 chilometri.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

768 km di autonomia

768 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

800 km di autonomia

800 km di autonomia Autostrada: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

568 km di autonomia

568 km di autonomia Economy run: 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.080 km di autonomia

1.080 km di autonomia Massimo consumo: 19,9 l/100 km (5,0 km/l)

200 km di autonomia

200 km di autonomia Autonomia massima in modalità elettrica: 2,1 km

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Honda HR-V Hybrid Advance Ibrido

(benzina) 79 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.377 kg 122 g/km

Dati

Vettura: Honda HR-V Hybrid Advance

Listino base: 33.800 euro

Data prova: 18/02/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 17°/Sereno, 8°

Prezzo carburante: 1,909 euro/l (Benzina)

Km del test: 801

Km totali all'inizio del test: 439

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Yokohama BluEarth Winter V906 - 225/50 R18 95V M+S (Etichetta UE: D, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Computer di bordo: 4,7 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,99 euro

Spesa mensile: 73,31 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 218 km

Quanto fa con un pieno: 833 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.