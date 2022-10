Scegliere il motore di un'auto sta diventando sempre più difficile: il prezzo dei carburanti aumenta come nessuno avrebbe potuto prevedere in passato, seguendo tra l'altro logiche imprevedibili che in certi periodi rendono la benzina meno cara del gasolio; molte persone poi hanno paura di prendere un diesel, e l’elettrico non è ancora una soluzione fattibile per tutti. Discorso simile per l'ibrido plug-in

C’è quindi sempre più interesse per le ibride di tipo full hybrid, perché in diverse situazioni di guida riescono a muoversi anche con il motore a benzina spento - solo grazie all'elettrico - per ridurre i consumi e circolare anche nelle zone a traffico limitato in città.

E visto che le auto più apprezzate son quelle più alte, ovvero i SUV e i crossover, Toyota ha derivato dalla sua berlina a 5 porte compatta un nuovo modello, protagonista di questa prova. È la Toyota Corolla Cross, che si può avere anche a trazione integrale con un secondo motore elettrico posteriore.

Toyota Corolla Cross: Esterni

La nuova Toyota Corolla Cross è un'auto lunga 4.46 metri, larga 1.83 metri, alta 1.62 metri, con un passo di 2.64 metri. Il peso a vuoto è di 1.440 kg per la versione a trazione anteriore e di 1.500 kg per quella a trazione integrale, che si differenziano anche per la capacità minima del bagagliaio: 425 litri per la FWD e 390 litri per la AWD-i, con un valore massimo a sedili abbattuti che arriva a 1.359 litri.

Le ruote misurano 225/50 R 18 e hanno cerchi in lega con una finitura a contrasto che si presenta con un grigio chiaro lavorato per contrastare il resto delle superfici color grigio scuro, mentre il disegno forma degli intrecci tra il cerchio e le razze.

I fari anteriori sono bi-LED serie su tutti gli allestimenti, così come a LED sono anche le luci diurne DRL, mentre gli indicatori di direzione sono di tipo sequenziale. I fanali posteriori hanno poi un disegno ad effetto tridimensionale e si sviluppano in larghezza suddividendosi tra il portellone e le fiancate.

La Toyota Corolla Cross si posiziona così al di sopra della Toyota Yaris Cross, come alternativa più pratica alla Toyota C-HR. La piattaforma telaistica su cui è costruita è la TNGA-C (Toyota New Global Architecture "di segmento C"), che ha fatto da base per il modulo ibrido Toyota di quinta generazione, che sulla Corolla Cross è al debutto.

Toyota Corolla Cross: Interni

La strumentazione digitale dietro al volante è da 12,3" e permette di scegliere fra diverse configurazioni per personalizzare la visualizzazione degli strumenti, mostrando anche delle animazioni quando cambiano le modalità di guida.

Anche lo schermo centrale da 10,5" ospita un nuovo sistema di infotainment, che può essere aggiornato a distanza over the air. Il software è stato riprogettato per essere più reattivo e più fluido, con la navigazione che è connessa al cloud per avere sempre aggiornate le mappe e le informazioni sul traffico.

Il fatto che la Corolla Cross sia stata pensata per massimizzare la versatilità di utilizzo si percepisce poi dalla quantità di spazio disponibile per i passeggeri, e per come sono stati organizzati i vani portaoggetti in tutto l'abitacolo. Tra i due sedili anteriori, inoltre, c'è un airbag aggiuntivo per evitare che i passeggeri urtino tra loro in caso di impatto laterale.

Toyota Corolla Cross: Guida

Gli obiettivi della quinta generazione della propulsione ibrida che debutta sulla Toyota Corolla Cross erano quelli di migliorare le prestazioni e i consumi, attraverso un'esperienza di guida più fluida e rilassante.

Il motore 4 cilindri 2.0 a benzina è stato quindi abbinato a nuovi componenti per la parte elettrica, partendo in primis da una nuova batteria agli ioni di litio più leggera, meno ingombrante e in grado di fornire più prestazioni e una migliore efficienza.

È cambiata anche l'elettronica di controllo che gestisce la tensione e la corrente elettrica per il funzionamento del sistema ibrido e che permette anche un funzionamento più silenzioso di tutto il modulo.

E poi, in cima a queste modifiche di tipo "hardware", è stato previsto un nuovo software che gestisce l'ibrido: in particolare ci sono delle strategie di funzionamento specifiche per le condizioni di guida europee, diverse da quelle delle strade americane o asiatiche, che tengono conto in maniera più realistica, ad esempio, della guida a singhiozzo nel traffico; di incroci con rotatorie (dove si rallenta e riaccelera in maniera diversa da altre condizioni stradali); e di percorsi più guidati, tra curve e saliscendi.

In pratica, quindi, ora il sistema ibrido tende a far lavorare di più il motore elettrico, a tenere più bassi i giri del motore a benzina e a sfruttare in maniera più precisa la decelerazione elettrica quando si recupera energia, interpretando meglio le intenzioni di chi guida. Mi aspettavo comunque un contributo più consistente del motore elettrico e di sentire meno "il benzina" salire di giri.

La potenza complessiva di tutto il modulo ibrido è di 197 CV, con il motore a benzina che arriva fino a 152 CV, a cui si aggiungono 113 CV del motore elettrico anteriore. Sulla Corolla Cross AWD-i il motore elettrico posteriore ha un dimensionamento più sostanzioso rispetto a quello della Yaris Cross, passando da circa 5 CV a 41 CV e 85 Nm.

Viene così chiamato in causa più spesso con l'auto in movimento, come vi racconto meglio nel video (assieme alle altre impressioni di guida). Come prestazioni, la versione FWD impiega 7,6 secondi nello 0-100 km/h che diventano 7,5 secondi sulla AWD-i. Per entrambe la velocità massima è di 180 km/h.

Gli aggiornamenti a distanza "over the air" riguardano anche gli assistenti alla guida ADAS, arrivati alla terza generazione del pacchetto Toyota Safety Sense. In più, oltre a queste novità software che agiscono sulle funzioni e sulle modalità di intervento degli assistenti, sono cambiati anche componenti come le telecamere e i radar, per costruire ad esempio un campo visivo più largo e profondo o garantire più velocità nelle reazioni a corto raggio.

I miglioramenti riguardano in particolare l'assistenza nella marcia nel traffico e negli incroci,

in caso di svolta, il sistema di frenata di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il controllo adattivo distanza e velocità e il mantenimento attivo della traiettoria.

Toyota Corolla Cross: Curiosità

L'app per smartphone Toyota MyT integra delle funzionalità "We Hybrid", che creano una sorta di ecosistema finalizzato a "educare" i possessori di Toyota ibride a guidare nella maniera più efficiente possibile, massimizzando la percentuale di funzionamento del motore elettrico. In base a questo dato si ha così diritto a una serie di vantaggi, come alcuni sconti sui tagliandi in concessionaria, tariffe più basse per l'assicurazione, e un valore dell'usato più alto per le auto che hanno viaggiato per più tempo con il motore a benzina spento. E non mancano consigli di guida in una sorta di corso online, per mettere in pratica quelle tecniche che permettano di sfruttare meglio un'auto ibrida.

Toyota Corolla Cross: Prezzi

Il listino della Toyota Corolla Cross prevede al momento del lancio il motore ibrido 2.0 da 197 CV sia con trazione anteriore FWD che integrale AWD-i, nei due allestimenti Trend e Lounge. A partire da 38.000 euro. La differenza di prezzo tra i due tipi di trazione è di 3.500 euro, mentre a parità di motore i due allestimenti sono distanziati di 2.000 euro

Versione Trazione Prezzo Toyota Corolla Cross Trend 2WD 38.000 Toyota Corolla Cross Lounge 2WD 41.000 Toyota Corolla Cross Trend AWD-i 40.500 Toyota Corolla Cross Lounge AWD-i 43.500

Tra gli optional a pagamento. per l'allestimento Trend è previsto il tetto panoramico in vetro, mentre la Corolla Cross Lounge può avere a richiesta gli interni in pelle. Per il 2023 è previsto anche l'arrivo della motorizzazione 1.8, per ora riservata solo ai mercati della Turchia e di Israele.