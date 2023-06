Da alcuni mesi la seconda generazione della Suzuki S-Cross, il SUV compatto giapponese lungo 4,30 metri, accoglie in gamma una motorizzazione 1.5 full hybrid a benzina assistita da un motogeneratore elettrico e da una batteria di trazione a 140 Volt che sviluppa 115 CV e promette un'ottima efficienza.

Per verificare i dati omologati nel ciclo WLTP ho deciso di saggiare la "sete" di benzina della nuova S-Cross 1.5 Hybrid nella prova dei consumi reali, ottenendo in cambio un ottimo risultato di 4,20 l/100 km (23,81 km/l). La spesa per il carburante del viaggio di 360 km tra Roma e Forlì è pari a 27,73 euro.

Pochi SUV/crossover full hybrid consumano di meno

Grazie alla media di 4,20 l/100 km, la nuova Suzuki S-Cross full hybrid con trazione integrale Allgrip e cambio automatico robotizzato AGS a 6 rapporti si guadagna una buona posizione nella classifica consumi reali, categoria ibride "full", a pari merito con la Renault Captur E-Tech Hybrid.

La nuova Suzuki S-Cross su strada

Più staccate ci sono invece Toyota Corolla Cross 2.0H 2WD E-CVT (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), Nissan Qashqai e-Power 190 2WD (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Honda HR-V Hybrid Advance e Renault Austral E-Tech full hybrid, entrambe a quota 4,80 l/100 km (20,8 km/l).

A fare meglio della nuova Suzuki, tra i SUV/crossover full hybrid, ci è riuscita solamente la più compatta Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 con i suoi la 3,55 l/100 km (28,1 km/l).

Pratica e spaziosa

L'auto che ho provato è la Suzuki S-Ccross Hybrid 1.5 Starview 4WD Allgrip AT, la versione più ricca in dotazioni con trazione integrale, tetto panoramico in vetro, cruise control adattivo, cerchi in lega da 17", fari full LED, climatizzatore automatico bizona e telecamera 360° con funzione bird-eye.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V, gli interni

La presenza della vernice bianca metallizzata porta il prezzo di listino poco oltre i 36.500 euro, una cifra che permette di guidare un SUV pratico, spazioso, semplice e piacevole da guidare, con alcuni dettagli forse non in linea con l'offerta di alcune concorrenti (mancano il freno di stazionamento elettrico, la strumentazione digitale e il portellone elettrico).

I 115 CV sono sufficienti a muoversi con facilità anche in autostrada e in salita, pur con una certa lentezza di cambiata. La possibilità di muoversi in modalità elettrica (automatica) in manovra e a velocità ridotta per pochi chilometri compensa questo aspetto con una guida rilassata e silenziosa in molti frangenti.

La video prova della Suzuki S-Cross Hybrid Allgrip

Con una guida attenta consuma davvero pochissimo

Con la Suzuki S-Cross full hybrid è facile ottenere consumi bassi quasi in ogni condizione di guida, compresi i viaggi in autostrada che non impongono un particolare richiesta di benzina. Una guida molto attenta a bassa velocità costante, in stile economy run, permette poi abbassare drasticamente i consumi.

Il serbatoio da 47 litri permette di percorrere sempre almeno 700 km con un pieno di benzina, arrivando a superare di slancio i 1.000 km nei tragitti da economy run.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

850 km di autonomia teorica

850 km di autonomia teorica Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

709 km di autonomia teorica

709 km di autonomia teorica Economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1.616 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Suzuki S-Ccross Hybrid 1.5 Starview 4WD Allgrip AT Ibrido

(Benzina) 75 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.360 kg 132 g/km

Dati

Vettura: Suzuki S-Ccross Hybrid 1.5 Starview 4WD Allgrip AT

Listino base: 35.890 euro

Data prova: 20/06/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 31°/Sereno, 26°

Prezzo carburante: 1,834 euro/l (Benzina)

Km del test: 995

Km totali all'inizio del test: 5.312

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 215/55 R17 94V (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Computer di bordo: 4,1 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,73 euro

Spesa mensile: 61,62 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 260 km

Quanto fa con un pieno: 1.119 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.