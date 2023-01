Il più moderno e tecnologico dei SUV marchiati Renault che ancora utilizza un motore a benzina è Renault Austral, erede di Kadjar e Koleos che parte da una piattaforma e un design inediti per posizionarsi come dimensioni tra i due modelli fuori produzione.

I motori di Renault Austral sono tutti elettrificati a benzina e per l'immancabile prova consumi reali sono partito dalla top di gamma, la full hybrid con motore 1.2 turbo tre cilindri e due motori elettrici che sviluppa 200 CV totali.

Nei 360 km del tragitto standard Roma-Forlì l'Austral full hybrid ha ottenuto un consumo medio di 4,8 l/100 km che equivalgono a una percorrenza di 20,83 km/l e a una spesa di 30,53 euro per la benzina del viaggio.

Consumi non male per un SUV di questa potenza e dimensioni

La media registrata dalla Renault Austral full hybrid è buona in termini assoluti, ma si posiziona un po' sotto la metà graduatoria nella classifica consumi reali, categoria ibride full. Paragonandola invece con SUV di dimensioni e potenza simili vediamo che a fare meglio sono solo Toyota Corolla Cross 2.0H 197 CV 2WD E-CVT (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e Lexus UX 250h 2WD (4,35 l/100 km - 22,9 km/l).

Renault Austral E-Tech, la vista di tre quarti anteriore

Consumi più alti li hanno invece ottenuti altri SUV full hybrid come Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l) e Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD (6,10 l/100 km - 16,3 km/l).

Agile con le quattro ruote sterzanti

L'auto che ho provato è nell'allestimento più ricco e con tutti gli optional disponibili a listino: è la Renault Austral E-Tech full hybrid 200 iconic esprit Alpine. Oltre ai cerchi in lega da 20", ai sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili, al portellone elettrico e al climatizzatore automatico bizona ci sono infatti il tetto panoramico in vetro, la verniciatura bicolore, i fari matrix LED vision, l'impianto audio Harman Kardon e le quattro ruote sterzanti 4 control advanced.

Renault Austral, gli interni

Il tutto per un prezzo di listino di 51.150 euro che le impedisce di rientrare nel tetto massimo di spesa per avere l'incentivo statale di 2.000 euro con rottamazione. Per avere lo sconto statale occorre scegliere l'allestimento inferiore, denominato Techno, che rientra nel limite.

Guidando questa Austral ho potuto apprezzare la grande agilità negli spazi stretti fornita dalle quattro ruote sterzanti, l'assetto un po' rigido ma sempre sicuro, la grande capacità di carico e la vivibilità interna, oltre alla qualità del quadro strumenti e dell'infotainment. Anche i viaggi più lunghi, sull'Austral, stancano poco guidatore e passeggeri. Peccato per l'affollamento di leve sul lato destro del piantone dello sterzo che mette una sopra l'altra le leve per controlli audio, tergicristalli e cambio marcia.

Renault Austral full hybrid, scopriamola in video

In autostrada i consumi soffrono un po', ma non l'autonomia

La capacità di Renault Austral full hybrid di viaggiare per quasi la metà dei chilometri in modalità elettrica permette di contenere i consumi anche nella altre situazioni di guida, almeno in rapporto alle dimensioni e alle prestazioni disponibili.

Solamente in autostrada ho notato un aumento sensibile dei consumi, che restano comunque più bassi di un qualsiasi SUV a benzina non elettrificato di potenza simile. Il serbatoio da 55 litri di benzina offre sempre un'abbondante autonomia, mediamente attorno agli 800 km con un pieno.

Renault Austral E-Tech, la vista posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

885 km di autonomia

885 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km di autonomia

830 km di autonomia Autostrada: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

781 km di autonomia

781 km di autonomia Economy run: 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1.276 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Renault Austral E-Tech full hybrid 200 iconic esprit Alpine Benzina 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.627 kg 109 g/km

Dati

Vettura: Renault Austral E-Tech full hybrid 200 iconic esprit Alpine

Listino base: 44.000 euro

Data prova: 19/01/2023

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 8°/Pioggia, 2°

Prezzo carburante: 1,767 euro/l (Benzina)

Km del test: 757

Km totali all'inizio del test: 4.469

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 235/45 R20 100V XL S1 (Etichetta UE: A, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,53 euro

Spesa mensile: 67,85 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 236 km

Quanto fa con un pieno: 1.146 km

