A partire dal 1° gennaio 2023 anche chi compra un'auto nuova a benzina, diesel, Gpl o metano può godere degli incentivi statali, con uno sconto massimo di 2.000 in caso di rottamazione.

È una buona notizia per chi sta per cambiare auto e preferisce rimanere sul "classico" con un'auto dotata di motore a combustione interna, ma occorrerà decidersi in fretta perché i 150 milioni di euro di fondi disponibili sono destinati esaurirsi in pochissimo tempo, destinati a soddisfare le richieste di appena 75.000 automobilisti.

Basta infatti guardare agli ultimi incentivi di questo tipo, lanciati a maggio 2022 con una dote di 170 milioni di euro ed esauriti nel giro di appena venti giorni. Tra l'altro i concessionari potranno inserire le nuove prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it solo a partire dalle ore 10 del 10 gennaio 2023.

Le auto con lo sconto e i soldi a disposizione

Per questo motivo è bene sapere esattamente come muoversi per non perdere tempo e poter ottenere l'incentivo statale sull'auto nuova, sia per le citate auto "tradizionali" che per le ibride plug-in e le elettriche, beneficiarie di sconti più corposi.

Un'altra novità per gli incentivi 2023 riguarda poi la fine dell'extra bonus del 50% per ibride plug-in ed elettriche concesso alle persone fisiche con Isee inferiore ai 30.000 euro, scaduto il 31 dicembre 2022.

Qui sotto trovate le tabelle degli incentivi statali divise per fasce di emissioni di CO2, con i relativi fondi disponibili per il 2023:

0-20 g/km di CO2

190 milioni di euro (180,5 milioni per le persone fisiche e 9,5 milioni per imprese di noleggio e car sharing)

Nel range 0-20 g/km ricadono tutte le auto elettriche, quelle a idrogeno e alcune ibride plug-in, ma il limite al prezzo di listino fissato 42.700 euro (Iva e optional inclusi) rende al momento candidabili solo alcune elettriche.

(180,5 milioni per le persone fisiche e 9,5 milioni per imprese di noleggio e car sharing) Nel range 0-20 g/km ricadono tutte le auto elettriche, quelle a idrogeno e alcune ibride plug-in, ma il limite al prezzo di listino fissato (Iva e optional inclusi) rende al momento candidabili solo alcune elettriche. 21-60 g/km di CO2

235 milioni di euro (223,25 milioni per le persone fisiche e 11,75 milioni per imprese di noleggio e car sharing)

Nella fascia 21-60 g/km di CO2 rientrano tipicamente le auto ibride plug-in, ma solo quelle che con Iva e optional hanno un prezzo di litino entro i 54.900 euro .

(223,25 milioni per le persone fisiche e 11,75 milioni per imprese di noleggio e car sharing) Nella fascia 21-60 g/km di CO2 rientrano tipicamente le auto ibride plug-in, ma solo quelle che con Iva e optional hanno un prezzo di litino entro i . 61-135 g/km di CO2

150 milioni di euro (solo per le persone fisiche)

Nella categoria 61-135 g/km di CO2 ci sono invece le auto a benzina e diesel meno inquinanti, comprese mild ibrid, full hybrid, ibride plug-in, ma anche alcune bi-fuel a Gpl e a metano. Il tetto di spesa è anche in questo caso fissato a 42.700 euro (Iva e optional inclusi).

Auto a benzina, diesel, Gpl e metano (comprese le ibride)

Partiamo con la novità 2023, gli incentivi per le auto con emissioni di CO2 comprese nell'intervallo 61-135 g/km, ovvero benzina e diesel, Gpl e metano, ibride comprese. Queste hanno uno sconto di 2.000 euro solo in caso di rottamazione.

Emissioni CO2 61-135 g/km Sconto con rottamazione 2.000 euro Sconto senza rottamazione 0 euro Riservato a Persone fisiche Limite di spesa 35.000 euro (esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] Mantenimento della proprietà dell'auto nuova Almeno 12 mesi Caratteristiche auto da rottamare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle Classi Euro da 0 a 4 Termine per l'immatricolazione

Entro 180 giorni dalla prenotazione dell'incentivo Fondo iniziale disponibile 190 milioni di euro

Auto ibride plug-in

Abbassando il limiti delle emissioni di CO2 a 21-60 g/km troviamo solo le auto ibride plug-in che ottengono uno sconto di 4.000 euro con rottamazione o 2.000 euro senza rottamazione.

Emissioni CO2 21-60 g/km Sconto con rottamazione 4.000 euro Sconto senza rottamazione 2.000 euro Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 45.000 euro (esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[54.900 euro con IVA] Mantenimento della proprietà dell'auto nuova Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

Almeno 24 mesi per car sharing Caratteristiche auto da rottamare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle Classi Euro da 0 a 4 Termine per l'immatricolazione

Entro 180 giorni dalla prenotazione dell'incentivo Fondo iniziale disponibile

235 milioni di euro

Auto elettriche e a idrogeno

Arriviamo infine alle auto più virtuose dal punto di vista delle emissioni di CO2, le elettriche (e le fuel cell a idrogeno) che rientrano nella fascia 0-20 g/km e che a seconda che si abbia o meno un'auto da rottamare ottengono uno sconto di 5.000 euro o 3.000 euro. Qui i dettagli sugli incentivi per le elettriche.

Emissioni CO2 0-20 g/km Sconto con rottamazione 5.000 euro Sconto senza rottamazione 3.000 euro Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] Mantenimento della proprietà dell'auto nuova Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

Almeno 24 mesi per car sharing Caratteristiche auto da rottamare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle Classi Euro da 0 a 4 Termine per l'immatricolazione Entro 180 giorni dalla prenotazione dell'incentivo Fondo iniziale disponibile

150 milioni di euro

Come avere l'incentivo

Per avere i nuovi incentivi auto è sufficiente aver sottoscritto un contratto di acquisto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (salvo esaurimento del fondo), dopo di che si occuperà di tutto il concessionario/rivenditore.

Questi dovrà infatti prenotare il contributo sull'apposita piattaforma online (dal 10 gennaio), riconoscere al cliente il relativo sconto e confermare l'operazione (con l'immatricolazione) entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

Il citato limite temporale dei sei mesi, come già accaduto in passato, rischia però di essere troppo stretto per via dei ritardi nelle consegne delle auto nuove. Per risolvere il problema potrebbe essere necessaria una proroga dei termini per l'immatricolazione fino ai 270 giorni (nove mesi), prolungamento che il Governo ha già concesso nel 2021 e nel 2022.