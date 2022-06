Il Governo interviene sugli incentivi auto per sanare - come promesso - le criticità legate ai vincoli sui tempi di consegna.

Come riporta Ansa, infatti, attraverso una norma proposta dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, contenuta nel decreto sulle semplificazioni fiscali passata oggi in Cdm, sono estesi da 180 a 270 giorni i termini per la conferma dell'operazione e la comunicazione degli estremi dell'acquisto. Così facendo, si eliminano i problemi connessi al generalizzato allungamento dei tempi di consegna delle auto.

Problema risolto (a costo zero)

"Abbiamo dato seguito a un'esigenza sollevata da più parti", dice Giorgetti, precisando che la norma "non prevede spese".

In base alla nuova norma, i termini decorrenti dalla prenotazione per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato - nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo - sono fissati quindi in 270 giorni.

Un intervento indispensabile

"L'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti ha reso necessario un provvedimento di urgenza per un termine generale più ampio", conclude Giorgetti, "bene l'accoglimento da parte del governo".

Una modifica in questo senso era stata preannunciata dal ministro nelle scorse settimane in occasione dell'Automotive Dealer Day.

Vale ricordare che ad oggi sono terminati i fondi per gli incentivi rivolti alle auto rientranti nella fascia emissiva 61-135 grammi/km di CO2, mentre resta operativo l'ecobonus per le vetture elettriche e ibride plug-in.