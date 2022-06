Quanto attendevano gli italiani gli incentivi auto 2022? Tanto, almeno a guardare la velocità con la quale sono andati esauriti i fondi messi a disposizione del Governo. Dei 170 milioni di euro riservati alla fascia di emissioni compresa tra 61 e 135 g/km, infatti, non rimane più nulla a venti giorni dal via.

Eppure quelli per la terza fascia erano gli incentivi meno corposi: 2.000 euro a fronte della rottamazione di un'auto al massimo con omologazione Euro 4 e prezzo massimo di 42.700 euro (IVA compresa). Ma come se la cavano le altre fasce degli incentivi?

Elettriche e plug-in non tirano

Attualmente i fondi a disposizione per l'acquisto di auto elettriche con gli incentivi 2022 sono poco oltre i 187 milioni euro mentre quelli per le plug-in risultano superiori a 202 milioni euro e con questo ritmo potrebbero durare ancora alcuni mesi. Considerando l'ammontare iniziale rispettivamente di 220 e 225 milioni di euro significa che per i modelli a batteria sono stati spesi 33 milioni di euro (15% del totale) mentre le ibride "alla spina" hanno registrato immatricolazioni per 23 milioni di euro (10% del totale).

Un andamento a rilento testimoniato anche dalle immatricolazioni di maggio 2022, con le auto elettriche a rappresentare il 3,7% del totale e le ibride plug-in il 6,1%. Ma perché gli incentivi sulle auto elettriche e plug-in vanno così a rilento? Da una parte il tetto ai prezzi - 42.700 euro IVA compresa per le prime e 54.900 euro IVA compresa per le seconde - e dall'altra l'esclusione delle auto aziendali possono aver giocato a sfavore delle vendite.

Incentivi auto 2022, la tabella riassuntiva

Emissioni di CO2 0-20 g/km 21-60 g/km 61-135 g/km Senza rottamazione 3.000 euro 2.000 euro - Con rottamazione 5.000 euro 4.000 euro 2.000 euro Limite di spesa 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] 45.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[54.900 euro con IVA] 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] Fondi disponibili 220 milioni di euro 225 milioni di euro 170 milioni di euro

E ora?

L'esaurimento dei fondi degli incentivi auto 2022 a disposizione dei modelli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km pone il Governo davanti a una domanda: rifinanziarli attingendo alle risorse per le altre fasce - possibilità contemplata già all'inizio e che richiederebbe un decreto specifico - oppure lasciare tutto com'è, pensando a una rimodulazione per gli incentivi del prossimo anno.