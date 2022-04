Con gli incentivi auto 2022 è possibile comprare una vettura nuova risparmiando alcune migliaia di euro. Per le tradizionali auto a benzina, diesel, GPL, metano e ibride il bonus massimo è di 2.000 euro con rottamazione, mentre nel caso delle ibride plug-in lo sconto oscilla tra i 2.000 e i 4.000 euro (senza o con rottamazione).

L'importante è che il livello di emissioni di CO2 rientri nelle fasce 21-60 g/km e 61-135 g/km e che il prezzo di acquisto rientri nel tetto massimo di 42.700 euro nel primo caso e di 54.900 euro nel secondo. Questo significa che molte delle auto più vendute in Italia possono godere degli incentivi statali e abbassare i loro prezzi di listino, ma di quanto?

Quanto scendono i prezzi delle auto

Per rispondere a questa domanda abbiamo voluto creare una guida ai nuovi listini scontati dei cinque modelli più venduti per ogni alimentazione (gennaio-marzo 2022), escludendo solo le elettriche.

Ecco allora qui sotto le cinque best-seller del mercato italiano per alimentazione e i nuovi prezzi con gli incentivi statali, prendendo come riferimento le versioni di accesso alla gamma che risultano essere le più economiche. Nell'elenco non abbiamo invece incluso le versioni che sono in esaurimento scorte.

Auto a benzina, i prezzi scontati con l'incentivo

Tra le cinque auto a benzina più vendute il primato di modello più economico con gli incentivi statali 2022 va alla Opel Corsa col motore 1.2 da 75 CV che in caso di rottamazione arriva a costare 14.800 euro nella versione entry level.

Opel Corsa

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Citroen C3 PureTech 83 S&S You!

(113 g/km di CO2) 17.550 euro 17.550 euro 15.550 euro Peugeot 208 PureTech 75 S&S Like

(114,3-131,8 g/km di CO2) 16.900 euro 16.900 euro 14.900 euro Volkswagen Polo 1.0 TSI Life

(118-129 g/km di CO2) 21.150 euro 21.150 euro 19.150 euro Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style

(131-138 g/km di CO2) 23.150 euro 23.150 euro 21.150 euro Opel Corsa 1.2 75cv MT5 S&S

(117 g/km di CO2) 16.800 euro 16.800 euro 14.800 euro

Molto vicina c'è poi la Peugeot 208 con lo stesso motore che vede il prezzo scendere a 14.900 euro, mentre la best seller Citroen C3 con il medesimo propulsore ha un prezzo scontato di 15.550 euro.

La Volkswagen T-Cross è invece l'unica di questa classifica a sforare il range dei 61-135 g/km di CO2 (quella dei 2.000 euro di bonus con rottamazione) e quindi risultare esclusa dagli incentivi in alcuni allestimenti e con determinati optional.

Auto diesel, i prezzi scontati con l'incentivo

Anche le auto a gasolio più vendute in Italia rientrano con alcuni allestimenti nella fascia 61-135 g/km e la Peugeot 2008 risulta essere quella col prezzo incentivato più basso, pari a 23.550 euro.

Peugeot 2008

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Fiat 500X 1.3 Mjet 95cv Club

(121-134 g/km di CO2) 26.400 euro 26.400 euro 24.400 euro Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Active Pack

(122-148 g/km di CO2) 33.900 euro 33.900 euro 31.900 euro Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 CV ST-Line

(124-138 g/km di CO2) 34.350 euro 34.350 euro 32.350 euro Jeep Compass 1.6 Multijet II 130 CV 2WD Longitude

(135-139 g/km di CO2) 32.900 euro 32.900 euro 30.900 euro Peugeot 2008 BlueHDi 110 S&S

(113-129 g/km di CO2) 25.550 euro 25.550 euro 23.550 euro

Il bonus di 2.000 euro con rottamazione spetta anche alla più venduta tra le diesel, la Fiat 500X 1.3 Mjet 95cv che costa così 24.400 euro, sempre salvo ulteriori sconti della Casa.

Al limite delle emissioni di CO2 consentite risulta invece la Jeep Compass 1.6 Multijet, oltre ad alcuni allestimenti di Peugeot 3008 e Ford Kuga.

Auto a GPL, i prezzi scontati con l'incentivo

Le auto a GPL più richieste in Italia rientrano facilmente nell'intervallo 61-135 g/km di CO2 emessa allo scarico, compresa la più venduta ed economica, la Dacia Sandero che vede il prezzo scendere a 11.200 euro.

Dacia Sandero

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Dacia Sandero TCe 100 GPL ECO-G Essential

(108-115 g/km di CO2) 13.200 euro 13.200 euro 11.200 euro Dacia Duster TCe 100 GPL ECO-G Access

(124-127 g/km di CO2) 14.950 euro 14.950 euro 12.950 euro Renault Captur TCe 100 GPL ZEN

(119-120 g/km di CO2) 22.700 euro 22.700 euro 20.700 euro Fiat Panda 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower

(117-119 g/km di CO2) 15.750 euro 15.750 euro 13.750 euro Renault Clio TCe 100 GPL Equilibre

(107-109 g/km di CO2) 18.700 euro 18.700 euro 16.700 euro

Poco distante è anche la Dacia Duster GPL che arriva a 12.950 euro con l'incentivo di 2.000 euro e pure la Fiat Panda EasyPower da 13.750 euro.

Auto a metano, i prezzi scontati con l'incentivo

Anche le cinque best seller italiane nella categoria auto a metano riescono a rientrare con facilità nei limiti della fascia 61-135 g/km di CO2, con la Seat Arona che conquista il primato del prezzo incentivato più basso: 19.200 euro.

Seat Arona

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Skoda Kamiq 1.0 G-TEC Ambition

(99,7-105 g/km di CO2) 24.400 euro 24.400 euro 22.400 euro Seat Arona 1.0 TGI

(101-109 g/km di CO2) 21.200 euro 21.200 euro 19.200 euro Volkswagen Polo 1.0 TGI Life

(100 g/km di CO2) 22.650 euro 22.650 euro 20.650 euro Volkswagen Golf 1.5 TGI Life

(103 g/km di CO2) 31.500 euro 31.500 euro 29.500 euro Audi A3 30 g-tron S tronic

(108-115 g/km di CO2) 33.250 euro 33.250 euro 31.250 euro

Poco distante a quota 20.650 euro c'è la Volkswagen Polo 1.0 TGI, seguita dalla Skoda Kamiq a metano da 22.400 euro.

Auto ibride (mild hybrid e full hybrid), i prezzi scontati con l'incentivo

Nella "top five" delle auto con motorizzazione mild hybrid e full hybrid la regina del risparmio è, un po' a sorpresa la Lancia Ypsilon Hybrid che con i suoi 12.800 euro scontati costa meno anche della Fiat Panda Hybrid da 13.000 euro.

Lancia Ypsilon

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S 6m Hybrid

(109-111 g/km di CO2) 15.000 euro 15.000 euro 13.000 euro Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid UNYCA

(110-112 g/km di CO2) 14.800 euro 14.800 euro 12.800 euro Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Start&Stop

(121-135 g/km di CO2) 24.000 euro 24.000 euro 22.000 euro Toyota Yaris Cross Hybrid Active

(100 g/km di CO2) 26.650 euro 26.650 euro 24.650 euro Toyota Yaris Hybrid Active

(87-98 g/km di CO2) 22.900 euro 22.900 euro 20.900 euro

La meno dispendiosa delle auto full hybrid di maggior successo risulta invece essere la Toyota Yaris Hybrid da 20.900 euro, seguita dalla Yaris Cross Hybrid a 24.650 euro.

Auto ibride plug-in, i prezzi scontati con l'incentivo

Tutte le auto ibride plug-in più vendute nel nostro Paese rientrano nei limiti previsti per ottenere l'incentivo statale di 2.000 e 4.000 euro (senza e con rottamazione): emissioni di CO2 nell'intervallo 21-60 g/km e prezzo massimo di 54.900 euro.

Tra queste spicca per il prezzo incentivato più basso la Jeep Renegade PHEV 4xe che vede il listino scendere a 35.500 euro con i 4.000 euro di bonus rottamazione.

Jeep Renegade 4xe

Marca, modello, versione, CO2 Prezzo di listino Prezzo scontato senza rottamazione Prezzo scontato con rottamazione Jeep Compass PHEV 4xe 1.3 Turbo T4 190 CV

(44-46 g/km di CO2) 45.850 euro 43.850 euro 41.850 euro Jeep Renegade PHEV 4xe 1.3 Turbo T4 190 CV

(41-45 g/km di CO2) 39.500 euro 37.500 euro 35.500 euro BMW X1 xDrive25e Advantage

(40-44 g/km di CO2) 49.750 euro 47.750 euro 45.750 euro Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Active Pack

(29-41 g/km di CO2) 43.500 euro 41.500 euro 39.500 euro Volvo XC40 T4 Recharge Plug-in hybrid Essential

(47-55 g/km di CO2) 50.250 euro 48.250 euro 46.250 euro

Un po' staccata è la Peugeot 3008 Hybrid da 39.500 euro con l'incentivo statale massimo e a seguire troviamo la best seller Jeep Compass PHEV 4xe da 41.850 euro.

La Volvo XC40 ibrida plug-in rientra nel tetto di spesa massimo per l'incentivo solamente con gli allestimenti d'accesso o intermedi.