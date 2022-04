Gli incentivi auto 2022 sono una realtà e presto, dopo la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i privati che vorranno comprare un'auto nuova potranno godere degli sconti statali differenziati in base alle emissioni di CO2, alla disponibilità o meno di un'auto da rottamare (fino a Euro 4) e a un tetto massimo di prezzo d'acquisto.

Semplificando al massimo il concetto possiamo riassumere questi nuovi incentivi auto possiamo dire che le auto elettriche con un prezzo compreso entro i 42.700 euro possono avere un bonus massimo di 5.000 euro, cifra che scende a 4.000 euro per le auto ibride plug-in che costano al massimo 54.900 euro e arriva a 2.000 euro nel caso di moltissime vetture alimentate a benzina, gasolio, GPL e metano (sempre entro i 42.700 euro di prezzo).

Incentivi auto 2022, la tabella

Emissioni di CO2 0-20 g/km 21-60 g/km 61-135 g/km Senza rottamazione 3.000 euro 2.000 euro - Con rottamazione 5.000 euro 4.000 euro 2.000 euro Limite di spesa 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] 45.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[54.900 euro con IVA] 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] Fondi disponibili 220 milioni di euro 225 milioni di euro 170 milioni di euro

Sopra riportiamo lo schema esatto di modulazione dei nuovi incentivi auto 2022, ma quello che vogliamo aggiungere è anche elenco di tutti i modelli incentivati, quelli cioè che rientrano nelle diverse fasce di emissioni e prezzo e che trovate qui sotto.

Fino a 5.000 euro per queste elettriche

Qui sotto trovate una lista completa delle auto che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 0-20 g/km e che rimangono entro il limite di spesa dei 42.700 euro. In questo primo elenco, che comprende solamente auto elettriche, ci sono alcune delle auto a batteria più vendute in Italia come la Fiat 500 Elettrica, la Dacia Spring, la smart EQ fortwo, la Peugeot e-208 e le versioni d'accesso della gamma Volkswagen ID.3.

Altri modelli elettrici invece rientrano nello schema degli incentivi solamente negli allestimenti "base" o meno potenti o con batterie meno capienti. Per questo consigliamo sempre di accertarsi col venditore se l'auto prescelta, con accessori, non supera i 35.000 euro prima dell'IVA. Da notare è invece l'assenza, causa prezzo elevato, delle vendutissime Tesla Model 3 e Model Y, di alcune delle auto ibride plug-in più efficienti e "pulite", oltre che delle pochissime auto a idrogeno disponibili sul mercato, la Hyundai Nexo e la Toyota Mirai.

Auto elettriche, i modelli che possono avere l'incentivo

Aiways U5

BMW i3

Citroen e-Berlingo

Citroen e-C4

CUPRA Born

Dacia Spring

EVO3 Electric

Fiat 500 Elettrica

Fiat 500 Elettrica 3+1

Fiat 500C Elettrica

Honda e

Hyundai IONIQ Electric

Hyundai Kona Electric

KIA e-Niro

KIA e-Soul

Mazda MX-30

MG Marvel R

MG ZS EV

MINI Cooper SE

Nissan Leaf

Opel Combo-e Life

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Peugeot e-208

Peugeot e-2008

Peugeot e-Rifter

Renault Megane E-Tech Electric

Renault Twingo Electric

Renault ZOE

Seres 3

Skoda Enyaq iV

smart EQ fortwo

smart EQ fortwo cabrio

Toyota Proace City Verso Electric

Volkswagen e-up!

Volkswagen ID.3

ZD D2S

Fino a 4.000 euro per queste ibride plug-in

Nel range di emissioni allo scarico 21-60 g/km di CO2 rientrano ad oggi la maggior parte delle auto ibride plug-in e il limite di spesa di 54.900 euro con IVA fa rientrare negli incentivi anche modelli piuttosto potenti e costosi. In questa fascia che gode di uno sconto massimo di 4.000 euro rientrano infatti anche diversi modelli di marchi premium come Audi, BMW, Mercedes e Volvo.

Anche in questo caso occorre però ricordare che gli optional rientrano nel calcolo del limite di spesa massimo (45.000 euro, IVA esclusa) e che quindi le versioni più accessoriate possono sforare il tetto massimo previsto dagli incentivi 2022. Pure i listini delle motorizzazioni più potenti superano in alcuni casi la cifra limite per avere lo sconto.

Auto ibride plug-in, i modelli che possono avere l'incentivo

Audi A3 Sportback 4FSI e

Audi Q3 TFSI e

Audi Q3 Sportback TFSI e

BMW 225xe Active Tourer

BMW 320e

BMW 320e Touring

BMW X1 xDrive 25e

BMW X2 xDrive 25e

Citroen C5 X Hybrid 225

Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 225

Cupra Leon 1.4 E-HYBRID

Cupra Leon 1.4 E-HYBRID Sportstourer

Cupra Formentor 1.4 E-HYBRID

DS 4 E-Tense 225

DS 7 CROSSBACK E-TENSE E-Tense 4x4 225

DS 7 CROSSBACK E-TENSE E-Tense 4x4 300

Ford Kuga 2.5 PHEV 225CV 2WD

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid

Jeep Compass 4xe 1.3 T4 PHEV

Jeep Renegade 4xe 1.3 T4 PHEV

KIA Ceed SW PHEV 1.6 GDI

KIA Niro PHEV 1.6 PHEV GDI

KIA Sorento Hybrid 1.6 T-GDI PHEV

KIA Sportage 1.6 TGDI PHE

KIA XCeed PHEV 1.6 GDi

KIA Sorento 1.6 TGDi PHEV (esaurimento scorte)

Lynk & Co 01 PHEV

Mazda CX-60 PHEV

Mercedes-Benz CLA Coupé 250 e

Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake

Mercedes-Benz A 250 e

Mercedes-Benz A 250 e Sedan

Mercedes-Benz GLA 250 e

MG EHS 1.5 T Plug-in Hybrid

MINI Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2.4 PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 (esaurimento scorte)

Opel Astra 1.6 180cv Hybrid

Opel Astra Sports Tourer 1.6 180cv Hybrid

Opel Grandland Ibrido Plug-In 1.6 225cv

Opel Grandland Ibrido Plug-In 1.6 300cv

Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8

Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8

Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8 SW

Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8 SW

Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8 SW

Peugeot 3008 Hybrid 300 e-EAT8

Peugeot 508 Hybrid 225

Peugeot 508 Hybrid 225 SW

Renault Captur E-Tech plug-in hybrid

Renault Megane E-Tech plug-in hybrid

Renault Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid

Seat Leon 1.4 e-Hybrid 204 CV (esaurimento scorte)

Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid 245 CV (esaurimento scorte)

Skoda Octavia 1.4 TSI Plug-in Hybrid

Skoda Octavia Wagon 1.4 TSI Plug-in Hybrid

Skoda Superb 1.4 TSI Plug-in Hybrid

Skoda Superb Wagon 1.4 TSI Plug-in Hybrid

Toyota RAV4 Plug-in 2.5 PHEV

Toyota Prius Plug-In Hybrid

Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid (esaurimento scorte)

Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid

Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid

Fino a 2.000 euro per queste auto a benzina, diesel, GPL e metano

Un po' in controtendenza rispetto al resto d'Europa, il governo italiano ha deciso di incentivare anche la vendita di auto nuove con motorizzazioni a benzina, diesel, GPL e metano (comprese le ibride), limitando la platea di beneficiari alle vetture che hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km.

In questo ampio elenco di vetture "tradizionali" con l'incentivo troviamo quasi l'intera gamma di auto vendute in Italia, con l'esclusione dei modelli più sportivi, i SUV più grandi e pesanti e i modelli meno efficienti. Riportiamo qui sotto la lista indicativa dei modelli che possono ottenere il bonus di 2.000 euro con rottamazione, fatte salve le eccezioni per i motori più "inquinanti" e gli allestimenti che superano il limite dei 42.700 euro.

Auto a benzina, diesel, GPL, metano, i modelli che possono avere l'incentivo