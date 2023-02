Visto come erano iniziati ci si aspettava terminassero addirittura prima, ma ormai ci siamo: gli incentivi auto per i modelli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km sono praticamente terminati. In questo momento rimangono infatti appena 3,5 milioni di euro, sufficienti per 1.750 contratti.

I 150 milioni messi a disposizione del Governo si sono quindi esauriti in poco meno di un mese con - conti alla mano - appena 75.000 unità vendute. Poche per un mercato in sofferenza, nonostante gennaio in ripresa rispetto allo stesso mese del 2022. Ci si ritrova quindi nella stessa situazione dello scorso anno: incentivi per modelli benzina e diesel (anche ibridi) terminati in pochissimo tempo mentre quelli per elettriche e plug-in ancora ampiamente disponibili.

E ora?

Guardando il sito ufficiale degli incentivi infatti si legge come per la prima fascia - emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km, quindi le auto elettriche - ci siano ancora 174.600.500 milioni di euro sui 190 inizialmente disponibili mentre per la seconda fascia - emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km, valori riconducibili alle plug-in - dei 235 milioni di euro ne rimangono 219.231.750.

Per ora il Governo non ha accennato alla possibilità di rifinanziare gli incentivi auto 2023 per la terza fascia e non sappiamo se, vista la scarsità di ordini per auto elettriche e plug-in, ci potrà essere un travaso di fondi per rimpinguare quella con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km. Fascia che prevede un bonus di 2.000 euro e la rottamazione di un vecchio modello, oltre che un tetto di 42.700 euro (IVA inclusa) per l'acquisto dell'auto nuova.

Paletti presenti anche per le altre fasce: