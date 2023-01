Le auto ibride offrono davvero dei vantaggi? La risposta è sì perché in molte regioni è prevista la riduzione o l'esenzione del bollo e in alcune città c'è il parcheggio gratuito sulle strisce blu. Se poi l'auto è full hybrid, allora a questo si aggiungono i consumi molto bassi.

Questi sono alcuni dei motivi che spingono sempre più persone a comprare una nuova auto full hybrid in tempi di caro carburanti, o maggior ragione in questo avvio di 2023 in cui sono ancora attivi i nuovi incentivi auto che offrono 2.000 euro di sconto con rottamazione. Questo a patto che l'auto nuova rientri nella fascia di emissioni CO2 61-135 g/km.

Per aiutarvi nella scelta della nuova auto abbiamo quindi stilato una classifica delle dieci auto full hybrid più economiche da comprare con l'incentivo rottamazione di 2.000 euro. Ricordiamo che lo sconto statale non esclude la possibilità di godere di sconti e promozioni offerti dalle case auto.

Renault Clio - 19.600 euro

La campionessa delle auto full hybrid col prezzo più basso è al momento la Renault Clio che grazie all'incentivo statale di 2.000 euro vede il suo prezzo di listino abbassarsi da 21.600 a 19.600 euro.

Renault Clio E-Tech Hybrid

Il listino è quello della Renault Clio E-Tech Hybrid Equilibre alimentata dal motore 1.6 elettrificato da 145 CV con cambio automatico a 4 rapporti e senza frizione. I consumi omologati segnano 4,2 l/100 km.

Di serie cerchi in acciaio da 16", alzacristalli elettrici anteriori, fari full LED, climatizzatore manuale e cruise control. La vernice che non si paga è la Orange Valencia di serie.

Mazda2 - 19.850 euro

La seconda auto full hybrid meno cara sul mercato è la Mazda2, la nova 5 porte giapponese che ha un prezzo base di 21.850 euro e che con lo sconto statale rottamazione si compra a 19.850 euro.

Mazda2 Hybrid

La versione col litino più basso è la Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT Pure che sfrutta la base della Toyota Yaris, vale a dire il motore 1.5 ibrido da 116 CV unito al cambio e-CVT che fa registrare un consumo WLTP di appena 3,8 km/l.

La Mazda2 "Pure" ha di serie le ruote in acciaio da 15", la chiusura centralizzata, il climatizzatore automatico, il cruise control adattivo e il di­s­play cen­trale touch­sc­reen da 7". Il colore gratis è il Lunar White.

Toyota Yaris - 22.100 euro

La terza tra le full hybrid "risparmiose" è la Toyota Yaris che parte da 24.100 euro di listino e scende a 22.100 euro con lo sconto rottamazione statale.

Toyota Yaris Hybrid

Il prezzo è riferito alla Toyota Yaris Hybrid Active col motore 1.5 elettrificato, cambio e-CVT e 116 CV. Il consumo omologato WLTP è anche in questo caso da record, pari a 3,8 l/100 km.

La dotazione di serie della Yaris Active prevede la presenza di cerchi in acciaio da 15", il pacchetto di ausili alla guida Toyota Safety Sense, il climatizzatore automatico e gli alzacristalli elettrici anteriori. La vernice che non si paga è il Super White.

Honda Jazz - 22.500 euro

A distinguersi tra le ibride "full" dal prezzo più basso c'è anche la Honda Jazz che con gli incentivi rottamazione ha un listino base che scende da 24.500 a 22.500 euro.

Honda Jazz Hybrid

L'entry level è la Honda Jazz Hybrid 1.5 e:HEV Comfort che sfrutta il motore elettrificato di 1,5 litri e 109 CV unito al cambio automatico e-CVT. Il consumo combinato WLTP segna 4,5 l/100 km.

Nella dotazione di serie sono inclusi i cerchi in acciaio da 15", il climatizzatore automatico, diversi ausili alla guida, quattro vetri elettrici e sedili anteriori riscaldabili. Il colore compreso nel prezzo è il Taffeta White.

Dacia Jogger - 23.200 euro

Un marchio come Dacia storicamente votato all'offerta di auto dai prezzi convenienti piazza in classifica il suo primo modello full hybrid. Si tratta della Dacia Jogger che dai 25.200 euro di litino arriva a 23.200 euro con l'incentivo rottamazione statale.

Dacia Jogger Hybrid

La familiare rumena meno costosa è la Dacia Jogger Hybrid 140 7p Expression che sfrutta il motore 1.6 ibrido da 141 CV e il cambio automatico a 8 marce simulate. Il consumo medio omologato è di 4,9 l/100 km.

L'allestimento Expression comprende cerchi in acciaio da 16", quattro vetri elettrici, barre al tetto modulari, cruise control, sensori di parcheggio posteriori e climatizzatore manuale. La vernice senza sovrapprezzo è il Grigio Lunare.

Renault Captur - 24.700 euro

Un'altra Renault occupa la sesta posizione in classifica tra le full hybrid economiche, nello specifico la Captur che vede il suo prezzo di listino abbassarsi da 26.700 a 24.700 euro.

Renault Captur E-Tech Hybrid

Come le altre ibride full del gruppo francese, la Renault Captur E-Tech hybrid Equilibre utilizza il motore 1.6 da 145 CV che col cambio automatico a 4 rapporti ottiene un consumo combinato di 4,6 l/100 km.

La Captur Equilibre ha di serie cerchi in acciaio da 17", quattro alzacristalli elettrici, fari full LED, climatizzatore automatico e cruise control. La vernice gratuita è la Blue Marine.

Toyota Yaris Cross - 26.050 euro

Toyota torna in classifica con una seconda full hybrid a prezzo contenuto, la Yaris Cross che dai 28.050 euro di partenza scende a 26.050 euro con incentivo statale e rottamazione.

Toyota Yaris Cross Hybrid

La Toyota Yaris Cross 1.5H E-CVT Active ha il motore 1.5 elettrificato da 116 CV col cambio automatico e-CVT e ha un consumo medio WLTP di 4,4 l/100 km.

Nel prezzo della Active sono compresi cerchi in lega da 16", fari fendinebbia, retrocamera, quattro vetri elettrici, climatizzatore automatico e il pacchetto di ausili alla guida Toyota Safety Sense 2.5. L'unico colore esterno che non si paga è il Super White.

Hyundai Kona - 26.600 euro

La prima e unica coreana in questa Top 10 delle full hybrid economiche è la Hyundai Kona che con lo sconto di 2.000 euro garantito dallo stato in caso di rottamazione ha un prezzo base che passa da 28.600 a 26.600 euro.

Hyundai Kona

L'allestimento con questo prezzo è la Hyundai Kona Hybrid 1.6 XTech+ 2WD DCT, quella dotata del motore 1.6 da 141 CV e del cambio automatico doppia frizione a 6 marce. Il consumo WLTP è di 5,0 l/100 km.

Sulla versione XTech+ troviamo di serie cerchi in lega da 16", fari full LED, cruise control e mantenimento corsia, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori. La tinta che non si paga è la Galaxy Grey metallizzata.

Suzuki Swace - 27.500 euro

Grazie alla collaborazione con Toyota anche un'altra giapponese entra in classifica. È la Suzuki Swace, la familiare che da 29.500 euro riduce il suo prezzo a 27.500 euro con Ecobonus statale rottamazione.

Suzuki Swace

Il motore della Suzuki Swace 1.8 Hybrid E-CVT Cool è il noto 1.8 ibrido da 122 CV associato al cambio automatico e-CVT e con consumi dichiarati di 4,5 l/100 km.

Sulla versione Cool sono presenti cerchi in lega da 16", fari full LED, climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera. Il colore senza spese extra è il Bianco pastello.

Nissan Juke - 28.300 euro

A chiudere la classifica delle full hybrid più economiche c'è la Nissan Juke che a un listino base di 30.300 euro fa corrispondere un prezzo incentivato (con rottamazione) di 28.300 euro.

Nissan Juke Hybrid

Parliamo nello specifico della Nissan Juke 1.6 HEV N-Connecta che sfrutta il motore 1.6 elettrificato dell'alleanza Renault Nissan da 143 CV con cambio automatico multi-mode a 4 rapporti. Il consumo combinato è di 5,1 l/100 km.

Acquistando la N-Connecta si ottengono i cerchi in lega da 17", climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettrico, fari a LED, retrocamera, cruise control e touchscreen da 8" con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Il colore esterno gratuito è il Solid Red.