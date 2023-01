Tra mille ostacoli e una dotazione di 150 milioni di euro che rischia di esaurirsi in pochissimi giorni, sono arrivati gli incentivi auto 2023, in particolare quelli dedicati alle auto "tradizionali" con motori a benzina, diesel, Gpl, metano e ibride.

Chi vuole comprare un'auto nuova di questo tipo, purché rientrante nella fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2, può contare su uno sconto statale di 2.000 euro, a patto che abbia una vecchia auto da rottamare (Euro 0-5).

In questa nostra guida all'acquisto ci concentriamo sulle auto a benzina, in particolare le più economiche da comprare con l'incentivo rottamazione di 2.000 euro. Nella Top 10 delle auto a benzina che costano di meno con lo sconto statale ci sono anche modelli mild hybrid che offrono qualche vantaggio in più (bollo ridotto, strisce blu gratis in alcune città).

Attenzione però ai tempi di consegna e immatricolazione, che per gli incentivi 2023 non possono superare i 180 giorni (6 mesi). Una lista di questi e altri punti a cui prestare attenzione lo trovate nel nostro articolo guida agli incentivi 2023.

Dacia Sandero - 9.900 euro

L'auto a benzina più economica sul mercato del nuovo è da tempo la Dacia Sandero, che con l'incentivo statale di 2.000 euro ha un prezzo di listino che scende dagli originari 11.900 euro fino a 9.900 euro.

Dacia Sandero Streetway

L'unica auto in vendita sotto i diecimila euro è la versione d'accesso Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 mossa dal motore 1.0 a tre cilindri aspirato da 67 CV. I consumi omologati partono da un minimo di 5,3 l/100 km.

Di serie ha ruote in acciaio da 15" con copriruota, cambio manuale a 5 marce, alzacristalli elettrici anteriori, 5 posti, chiusura centralizzata e radio DAB con comandi al volante e connessione Bluetooth. La capacità massima del bagagliaio è pari a 1.455 litri.

A richiesta e a pagamento sono invece il climatizzatore manuale, qualsiasi tinta diversa dal Blu Iron di serie e alcuni accessori come il bracciolo centrale.

Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 Prezzo di listino 11.900 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 9.900 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 999 cc Potenza 67 CV Coppia 95 Nm Velocità massima 158 km/h Accelerazione 0-100 km/h 16,7 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,3-5,4 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 121-122 g/km Lunghezza 4,08 m Capacità bagagliaio 410-1.455 l Posti 5

Kia Picanto - 12.100 euro

La seconda delle auto a benzina nuove più economiche con incentivo statale è la Kia Picanto, la piccola cinque porte coreana (3,59 metri di lunghezza) di terza generazione nata nel 2017 e ristilizzata nel 2020. Il prezzo base di 14.100 euro si abbassa a 12.100 euro con l'incentivo rottamazione.

Kia Picanto

Il listino è quello della Kia Picanto 1.0 DPi Urban con il motore tre cilindri a benzina aspirato da 67 CV e il cambio manuale a 5 rapporti. Il consumo medio WLTP parte dai 5,0 l/100 km.

Nella dotazione di serie della Picanto "Urban" c'è il colore Pop Orange, i 5 posti, le ruote in acciaio da 14" con copricerchi, la chiusura centralizzata, il climatizzatore manuale e il sedile di guida regolabile in altezza. Col Techno & Design Pack a pagamento si hanno in più gli alzacristalli elettrici posteriori, i cerchi in lega, la retrocamera e la radio DAB con schermo touch, Bluetooth e Apple CarPlay/Android Auto.

Kia Picanto 1.0 DPi Urban

Prezzo base 14.100 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 12.100 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 998 cc Potenza 67 CV Coppia 96 Nm Velocità massima 161 km/h Accelerazione 0-100 km/h 14,6 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,0-5,5 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 113-124 g/km Lunghezza 3,59 m Capacità bagagliaio 255-1.010 l Posti 5

Hyundai i10 - 12.750 euro

Terza più economica è la Hyundai i10 che costa poco di più della cugina Kia Picanto e il suo listino base di 14.750 euro scende a 12.750 euro con l'incentivo statale.

Hyundai i10

Il prezzo è quello base della Hyundai i10 1.0 MPI con Ecopack Advanced col motore "mille" a tre cilindri aspirato da 67 CV, abbinato al cambio manuale 5 marce. Il consumo omologato minimo è di 4,8 l/100 km.

Compresi nel prezzo sono 4 posti, cerchi in acciaio da 14", climatizzatore manuale. alzacristalli elettrici anteriori, cruise control e sensori luci, oltre al mantenimento corsia, gli abbaglianti automatici e il computer di bordo. La vernice gratuita è l'Aurora Grey micalizzato.

Hyundai i10 1.0 MPI con Ecopack Advanced Prezzo base 14.750 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 12.750 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 998 cc Potenza 67 CV Coppia 96,1 Nm Velocità massima 158 km/h Accelerazione 0-100 km/h 15,2 secondi Consumo combinato (WLTP) 4,8-5,3 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 110-122 g/km Lunghezza 3,67 m Capacità bagagliaio 252-1.050 l Posti 4

Renault Twingo - 13.250 euro

Subito fuori dal podio delle regine del risparmio a benzina c'è la Renault Twingo che dai 15.250 euro di base vede il prezzo scendere fino a 13.250 euro con incentivi rottamazione.

Renault Twingo

La versione meno costosa è la Renault Twingo equilibre SCe 65 che utilizza il motore mille tre cilindri aspirato da 65 CV unito al cambio manuale a 5 marce per un consumo combinato di 5,2 l/100 km.

Di serie ci sono i cerchi in acciaio da 15" con copriruota, il climatizzatore automatico, 4 posti, vetri elettrici anteriori, radio DAB e compatibilità con Android Auto e AppleCarPlay. L'unico colore che non si paga è il Blue Shopping pastello, mentre tra gli optional a pagamento ci sono le altre tinte, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori.

Renault Twingo equilibre SCe 65 Prezzo base 15.250 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 13.250 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 998 cc Potenza 65 CV Coppia 95 Nm Velocità massima 158 km/h Accelerazione 0-100 km/h 15,1 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,2 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 117 g/km Lunghezza 3,61 m Capacità bagagliaio 174-980 l Posti 4

Fiat Panda - 13.600 euro

La prima italiana in questa Top 10 delle auto a benzina più economiche con gli incentivi 2023 è la Fiat Panda, l'auto più venduta nel nostro Paese da molti anni. Il prezzo base della piccola cinque porte italiana con motorizzazione mild hybrid, lunga 3,65 metri, è di 15.600 euro che con sconto statale scende a 13.600 euro.

Fiat Panda

Questo è il listino della versione d'accesso spinta dal motore a tre cilindri 1.0 FireFly mild hybrid aspirato da 70 CV e con cambio manuale a 6 marce. Il consumo combinato è di 4,9 l/100 km.

Di serie sulla Panda "base" sono le ruote in acciaio da 14", il climatizzatore manuale, gli alzacristalli elettrici anteriori, la chiusura centralizzata e la radio DAB con Bluetooth e i 4 posti, mentre i 5 posti fanno parte del Pack Comfort a pagamento. L'unico colore gratis è il nero pastello.

Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S 6m Hybrid Prezzo base 15.600 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 13.600 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato mild hybrid, 999 cc Potenza 70 CV Coppia 92 Nm Velocità massima 164 km/h Accelerazione 0-100 km/h 13,9 secondi Consumo combinato (WLTP) 4,9 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 111 g/km Lunghezza 3,65 m Capacità bagagliaio 252-870 l Posti 4

Mitsubishi Space Star - 13.950 euro

C'è pure un'auto giapponese tra le più economiche a benzina con gli incentivi 2023. È la Mitsubishi Space Star aggiornata nello stile nel 2019 e che offre 5 porte in 3,84 metri di lunghezza. Il listino base di 15.950 euro si abbassa con lo sconto statale a 13.950 euro.

Mitsubishi Space Star

La Mitsubishi Space Star 1.2 Funky ha il motore a tre cilindri aspirato da 71 CV con cambio manuale a 5 rapporti. Il consumo WLTP pari a 4,5 l/100 km è sulla carta il migliore del lotto.

Nell'equipaggiamento di serie ci sono i cerchi in acciaio da 14", il climatizzatore manuale, gli alzacristalli elettrici anteriori, i sensori luci e pioggia, i 5 posti e la chiusura centralizzata. L'unico optional è una verniciatura diversa dal giallo di serie.

Mitsubishi Space Star 1.2 Funky Prezzo base 15.950 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 13.950 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 1.193 cc Potenza 71 CV Coppia 102 Nm Velocità massima 167 km/h Accelerazione 0-100 km/h 14,1 secondi Consumo combinato (WLTP) 4,5 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 104 g/km Lunghezza 3,84 m Capacità bagagliaio 235-912 l Posti 5

Volkswagen up! - 14.700 euro

La Volkswagen up! è tra i modelli più "anziani" nella Top 10 delle auto più economiche con incentivi, a pari merito proprio con la Mitsubishi, avendo debuttato nel 2012. La versione a 5 porte parte da 16.700 euro e con l'incentivo rottamazione costa come minimo 14.700 euro.

Volkswagen up!

La Volkswagen up! 5 porte 1.0 EVO move up! ha il motore 1.0 aspirato tre cilindri a benzina da 65 CV e il cambio manuale a 5 marce. I consumi combinati sono pari a 5,1 l/100 km.

Nella dotazione sono inclusi cerchi in lega da 15", climatizzatore manuale, cruise control, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, i 4 posti e la Dock Station smartphone con App "maps+more". Il colore gratuito è il Teal Blue e a pagamento si possono avere climatizzatore automatico, sensori pioggia e luci e i sedili anteriori riscaldabili. Volendo esiste la versione a 3 porte che costa 400 euro in meno.

Volkswagen up! 5 porte 1.0 EVO move up! Prezzo base 16.700 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 14.700 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 999 cc Potenza 65 CV Coppia 91 Nm Velocità massima 163 km/h Accelerazione 0-100 km/h 15,6 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,1 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 116 g/km Lunghezza 3,60 m Capacità bagagliaio 251-959 l Posti 4

Lancia Ypsilon - 15.100 euro

La Lancia Ypsilon è la versione più ricercata della Fiat Panda con cui condivide piattaforma e meccanica, anche mild hybrid. La cinque porte del marchio torinese lunga 3,83 metri ha un listino base di 17.100 euro che con l'incentivo rottamazione si riduce e 15.100 euro.

Lancia Ypsilon

Il modello meno costoso è la Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid Silver che sfrutta il già citato 1.0 tre cilindri mild hybrid accoppiato al cambio manuale a 6 rapporti. Consumi WLTP combinati di 4,9 l/100 km.

Di serie la Ypsilon Silver offre le ruote da 15" con copricerchi, il colore Rosso Argilla, la radio touch touchscreen 7" con Android Auto e CarPlay, il climatizzatore manuale e i vetri elettrici anteriori, oltre alla chiusura centralizzata e ai 4 posti.

Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV S&S Hybrid Silver Prezzo base 17.100 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 15.100 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato mild hybrid, 999 cc Potenza 70 CV Coppia 92 Nm Velocità massima 163 km/h Accelerazione 0-100 km/h 14,2 secondi Consumo combinato (WLTP) 4,9 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 111 g/km Lunghezza 3,83 m Capacità bagagliaio 245-940 l Posti 4

Renault Clio - 15.200 euro

In questa Top 10 delle auto a benzina più economiche con gli incentivi 2023 s'inserisce anche la Renault Clio che vede il suo prezzo ridursi da 17.200 a 15.200 euro, sempre con rottamazione.

Renault Clio

Il listino quello della Renault Clio equilibre SCe 65 spinta dallo stesso mille aspirato della Twingo, ma con 67 CV. Il consumo medio è di 5,3 l/100 km.

Di serie ci sono cerchi in acciaio da 16", 5 posti, climatizzatore manuale, fari full LED e climatizzatore manuale. L'unico colore gratuito è l'Orange Valencia.

Renault Clio equilibre SCe 65 Prezzo base 17.200 euro Prezzo con incentivo statale rottamazione 15.200 euro Motore 3 cilindri benzina aspirato, 999 cc Potenza 67 CV Coppia 95 Nm Velocità massima 160 km/h Accelerazione 0-100 km/h 17,1 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,3 l/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 120 g/km Lunghezza 4,05 m Capacità bagagliaio 284-1.069 l Posti 5

Fiat 500 - 15.800 euro

A chiudere la classifica delle auto a benzina più economiche (con incentivo rottamazione statale) c'è un grande classico come la Fiat 500 mild hybrid che dai 17.800 euro di listino può scendere a 15.800 euro.

Fiat 500 Hybrid

La piccola torinese nata nel 2007 che costa di meno è la Fiat 500 1.0 Hybrid 70 CV che vanta un consumo omologato di 4,6 l/100 km.

L'allestimento base offre la tinta Rosso Passione, i cerchi in acciaio da 14", i 4 posti, il climatizzatore manuale, il cruise control e la connettività Apple CarPlay e Android Auto. Tra i vari pacchetti opzionali a pagamento si trovano la strumentazione digitale, i cerchi in lega da 15", i fendinebbia e i sensori di parcheggio posteriori.