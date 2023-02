Dopo un 2022 caratterizzato da mesi - pesantemente - il 2023 si inaugura con una buona notizia per quanto riguarda le vendite auto in Italia. Lo scorso mese infatti le immatricolazioni nel Bel Paese sono state 128.301, pari a un + 19% rispetto allo stesso mese del 2022. Ancora lontani dai numeri pre pandemia, ma il segnale di una ripresa c'è.

Ripresa che non permette però di cantare vittoria troppo presto, come sottolineato da Michele Crisci, presidente Unrae. Le previsioni infatti per il 2023 parlano di 1,4 milioni di auto vendute, pari a una crescita del 6,3% rispetto al 2022, per un totale di 83.000 di veicoli in più. Prospetto che risente della coda lunga della crisi che ha colpito il mondo automotive (e non solo) con mancanza di componenti e di prodotto.

Le alimentazioni più vendute

A livello di alimentazioni le auto benzina hanno perso lo 0,8% di mercato, per un totale del 26,4%, mentre le diesel non subiscono scossoni rimanendo al 19,1%. Complice probabilmente l'impennata dei prezzi dei carburanti il Gpl guadagna aumenta la propria quota di mercato issandosi al 10,3% mentre - per lo stesso motivo - il metano quasi scompare: 0,2%.

Le regine del mercato rimangono le auto ibride: 36,7% suddiviso al 9,7% per le full hybrid e 27,0% per le mild hybrid. Nonostante gli incentivi auto 2023 invece ibride plug-in ed elettriche non hanno registrato crescite importanti: le prime tengono al 4,7% mentre le seconde calano al 2,6%.

Le auto benzina più vendute a gennaio 2023

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross (2.606) Volkswagen T-Roc (2.178) Citroen C3 (1.447) Hyundai i10 (1.285) Toyota Aygo X (1.247) Volkswagen Taigo (1.164) Dacia Sandero (1.110) Jeep Renegade (1.057) Opel Corsa (977) Peugeot 208 (946)

Le auto diesel più vendute a gennaio 2023

Jeep Renegade

Jeep Renegade (2.033) Fiat 500X (1.639) Volkswagen Tiguan (1.274) Peugeot 3008 (1.102) Mercedes GLA (985) Volkswagen T-Roc (964) Citroen C3 Aircross (952) Dacia Duster (909) Jeep Compass (904) Fiat Tipo (849)

Le auto GPL più vendute a gennaio 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.988) Dacia Duster (2.368) Renault Captur (1.791) Renault Clio (1.363) Dacia Jogger (993) DR 4.0 (445) Lancia Ypsilon (432) DR 5.0 (353) DR 6.0 (327) Evo 3 (312)

Le auto a metano più vendute a gennaio 2023

Seat Arona

Seat Arona (70) Volkswagen Polo (50) Volkswagen Golf (36) Seat Ibiza (35) Seat Leon (30) Volkswagen Up! (21) Skoda Kamiq (18) Audi A3 (12) Skoda Octavia (10) Fiat Panda (5)

Le auto ibride più vendute a gennaio 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (9.852) Lancia Ypsilon (3.144) Toyota Yaris Cross (2.914) Fiat 500 (2.841) Toyota Yaris (2.602) Ford Puma (1.776) Ford Focus (1.518) Hyundai Tucson (1.017) Kia Sportage (1.000) Nissan Qashqai (986)

Le auto plug-in più vendute a gennaio 2023

Jeep Compass

Jeep Compass (749) Ford Kuga (596) Jeep Renegade (506) Lynk & co 01 (484) Volvo XC40 (457) BMW Serie 2 (187) MG EHS (183) Mazda CX-60 (169) MINI Countryman (143) DS 7 (14)

Le auto elettriche più vendute a gennaio 2023

Fiat 500 elettrica