Il 2022 si è confermato un anno negativo per il mercato dell'auto. Le immatricolazioni si sono fermate a 1.316.702 unità, con un calo del 9,7% rispetto al 2021 (già un annus horribilis per il settore, con 1.475.393 auto immatricolate, mentre nel 2019 - pre pandemia - ne erano state immatricolare 1.916.320). Siamo così arrivati vicini al minimo storico di 1.304.500 immatricolazioni registrate nel 2013 (a dicembre la crescita del 21% grazie a 104.915 nuove immatricolazioni registrate non è bastata).

L’analisi della struttura del mercato sotto il profilo degli utilizzatori conferma un calo di quota dei privati, che nel 2022 hanno registrato 778.697 immatricolazioni contro le 922.888 dell'anno precedente (-15,6%). Meglio ha fatto il noleggio a lungo termine (308.108 unità, +18,8%), mentre il breve si è fermato a 52.493 unità (-17%).

Sul fronte delle alimentazioni le auto ibride hanno proseguito la loro crescita confermandosi in cima alle preferenze (454.989 unità, +6,4%), mentre le auto elettriche sono crollate del 26,6% fermandosi a 49.536 unità. Le auto benzina sono scese del 16,2% (366.822 unità) e le diesel del 20,1% (266.667 unità). Le auto a Gpl invece sono cresciute del 10,2% (118.791 unità) e quelle a metano sono precipitate del 65,9% (10.724 unità).

Le richieste del settore auto al Governo

Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, ha così commentato i dati del 2022: "Davanti a questo quadro tutt’altro che esaltante dispiace che in un momento così importante e di profondo cambiamento del mondo automotive, nella Legge di Bilancio appena approvata non sia previsto nulla di nuovo per un comparto che deve affrontare rapidamente una profonda riconversione industriale e commerciale della filiera per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile".

Crisci ha quindi ricordato le indicazioni che l'Unrae ha espresso nella Conferenza Stampa del 13 dicembre scorso e che sono contenute nella lettera aperta inviata al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al Governo è stata chiesta "una chiara indicazione per l’accoglimento delle nuove tecnologie e, intanto, il mantenimento e potenziamento degli incentivi all’acquisto per il rinnovo del parco circolante almeno fino al 2026 per privati e aziende, prevedendo l’eliminazione o quanto meno l’innalzamento delle soglie di prezzo”.

Altrettanto urgenti sono l’elaborazione di una politica infrastrutturale per la ricarica elettrica e il rifornimento di idrogeno, nonché la revisione strutturale della fiscalità del settore ("modulando detraibilità IVA e deducibilità dei costi in base alle emissioni di CO2 per le auto aziendali”).

Le auto a benzina più vendute nel 2022

Citroen C3

Citroen C3, 23.245 Volkswagen T-Cross, 20.851 Peugeot 208, 18.499 Volkswagen T-Roc, 16.919 Toyota Aygo X, 14.681 Opel Corsa, 13.999 Volkswagen Polo, 11.501 Dacia Sandero, 11.453 Hyundai i10, 10.051 Ford Ecosport, 9.164

Le auto diesel più vendute nel 2022

Fiat 500X

Fiat 500X, 14.020 Peugeot 3008, 13.721 Jeep Renegade, 10.807 Audi Q3, 9.377 Fiat Tipo, 9.045 Jeep Compass, 8.649 Citroen C3, 8.633 Alfa Romeo Stelvio, 8.514 Volkswagen Tiguan, 8.218 Volkswagen T-Roc, 8.134

Le auto a GPL più vendute nel 2022

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 22.469 Dacia Duster, 16.729 Renault Captur, 11.617 DR 4.0, 11.376 Fiat Panda, 10.089 Renault Clio, 5.964 Dacia Jogger, 5.499 Lancia Ypsilon, 5.253 DR 6.0, 3.146 Kia Stonic, 3.079

Le auto a metano più vendute nel 2022

Seat Arona

Seat Arona, 1.883 Skoda Kamiq, 1.876 Volkswagen Polo, 1.351 Volkswagen Golf, 1.222 Volkswagen Up!, 1.036 Seat Ibiza, 725 Skoda Octavia, 581 Audi A3, 574 Fiat Panda, 552 Seat Leon, 500

Le auto ibride più vendute nel 2022

Fiat Panda

Fiat Panda, 91.694 Lancia Ypsilon, 35.583 Ford Puma, 27.038 Fiat 500, 26.156 Toyota Yaris Cross, 26.023 Toyota Yaris, 22.020 Nissan Qashqai, 12.484 Kia Sportage, 12.216 Hyundai Tucson, 10.380 Toyota C-HR, 9.416

Le auto ibride plug-in più vendute nel 2022

Jeep Compass

Jeep Compass, 10.474 Jeep Renegade, 7.638 Lynk & Co 01, 4.353 Volvo XC40, 3.606 BMW X1, 2.438 Ford Kuga, 1.923 Audi Q3, 1.823 Peugeot 3008, 1.758 Renault Captur, 1.663 Mercedes GLE, 1.606

Le auto elettriche più vendute nel 2022

Fiat 500 elettrica

Fiat 500, 6.285 smart fortwo, 4.545 Tesla Model Y, 4.276 Dacia Spring, 2.825 Renault Twingo, 2.742 Peugeot 208, 2.122 MINI, 1.561 Volkswagen ID.3, 1.553 Renault Zoe, 1.442 Peugeot 2008, 1.369

