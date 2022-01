Il mese di dicembre 2021 segna un altro brusco rallentamento nelle immatricolazioni di auto nuove che toccano le 86.679 unità contro le 119.454 del dicembre 2020 e si traducono in un -27,5%. Questo ulteriore tracollo mensile porta il totale dell'anno 2021 a quota 1.457.952, vale a dire 76.456 in più rispetto al 2020 (1.381.496), con un esiguo incremento percentuale del 5,53%. Il confronto con il 2019, ultimo anno pre Covid, registra invece per il 2021 la perdita di ben 460.000 auto vendute, con un secco -24%.

La crisi dei chip, la perdurante incertezza provocata della pandemia e la natura disorganica degli incentivi auto hanno quasi congelato il mercato dell'auto che aveva invece aperto il 2021 con i buoni recuperi post lockdown. Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, commenta così il bilancio che chiude il 2021:

"L’Unrae ribadisce il forte sconcerto per la decisione delle Istituzioni di non assegnare nella Legge di Bilancio le risorse economiche necessarie per incentivare il mercato dell’auto con un piano triennale. Finora, le pur scarse risorse destinate con interventi “stop and go” hanno avuto un impatto positivo nel promuovere la mobilità elettrica: le immatricolazioni di veicoli full-electric, plug-in hybrid e hybrid sono, infatti, aumentati del 274% nell’ultimo anno e mezzo, con indubbio impatto positivo sul rinnovo del parco e sulla riduzione emissioni. L’assenza di una strategia almeno di medio periodo, con un piano di interventi organico farà ricadere i costi economici della transizione sui consumatori, e i costi sociali sui lavoratori di un comparto che genera un fatturato commisurabile al 20% del Pil".

La Top 10 delle auto più vendute

A dominare la classifica assoluta delle auto nuove più vendute nel 2021 è ancora una volta la Fiat Panda, storica regina del mercato italiano dal lontano 2012, seguita dalla Fiat 500 che si divide tra la nuova elettrica e la versione con motori a combustione interna, anche ibridi. La Lancia Ypsilon chiude il podio tutto italiano, mentre la prima delle "non Stellantis" è la Toyota Yaris.

Fiat Panda Fiat 500 Lancia Ypsilon

Fiat Panda - 112.298 Fiat 500 - 44.819 Lancia Ypsilon - 43.735 Jeep Renegade - 35.334 Toyota Yaris - 32.634 Fiat 500X - 31.982 Citroen C3 - 31.003 Dacia Sandero - 29.094 Jeep Compass - 28.570 Ford Puma - 28.556

Quale alimentazione piace

Andando a vedere le singole alimentazioni, benzina e diesel continuano a scendere di quota e nel 2021 hanno rappresentato rispettivamente il 29,7% e il 22,6% del mercato. Le auto a GPL scendono di meno nel 2021 e rappresentano una fetta del 7,3% delle immatricolazioni, mentre quelle a metano calano al 2,1%.

Le protagoniste sono ancora una volta le auto ibride (mild e full) che sfiorano il sorpasso su quelle a benzina con il 29% dell'immatricolato totale: all'interno di questa categoria troviamo le mild hybrid al 22,1% e le full hybrid al 6,9%. Le auto ibride plug-in raggiungono una quota del 4,7% e le auto elettriche rappresentano il 4,6% delle vendite annuali.

Parlando invece di numeri assoluti ecco come si sono suddivise le immatricolazioni per alimentazione in tutto il 2021:

Auto a benzina: 437.731 (-48,7%)

Auto diesel: 333.635 (-56,8%)

Auto a GPL: 107.819 (-21,2%)

Auto a metano: 31.420 (-18,6%)

Auto ibride: 427.924 (+288,8%)

Auto ibride plug-in: 69.312 (+963,9%)

Auto elettriche: 67.542 (+538,6%)

Auto a idrogeno: 10 (-41,2%)

Le auto a benzina più vendute nel 2021

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross - 23.773 Citroen C3 - 23.254 Volkswagen T-Roc - 19.339 Opel Corsa - 19.192 Fiat Panda - 17.666 Peugeot 208 - 15.891 Volkswagen Polo - 14.961 Toyota Aygo - 13.714 Fiat 500X - 13.269 Jeep Renegade - 12.476

Le auto diesel più vendute nel 2021

Fiat 500X

Fiat 500X - 18.710 Jeep Renegade - 16.797 Peugeot 3008 - 15.546 Jeep Compass - 14.653 Peugeot 2008 - 11.268 Fiat Tipo - 11.245 Volkswagen Tiguan - 11.083 Volkswagen T-Roc - 9.002 Audi Q3 - 8.840 BMW X1 - 8.473

Le auto a GPL più vendute nel 2021

Dacia Sandero

Dacia Sandero - 20.223 Dacia Duster - 18.673 Renault Captur - 12.704 Renault Clio - 10.339 Fiat Panda - 8.530 Lancia Ypsilon - 5.308 Kia Sportage - 4.010 Kia Stonic - 3.718 Kia Picanto - 3.613 Ford Fiesta - 2.551

Le auto a metano più vendute nel 2021

Seat Arona

Seat Arona - 5.905 Volkswagen Polo - 5.553 Skoda Kamiq - 4.231 Fiat Panda - 3.486 Volkswagen Up! - 2.675 Seat Ibiza - 2.530 Volkswagen Golf - 2.076 Audi A3 - 1.516 Skoda Octavia - 1.441 Skoda Scala - 632

Le auto ibride più vendute nel 2021

Fiat Panda

Fiat Panda - 82.606 Lancia Ypsilon - 37.330 Fiat 500 - 31.686 Toyota Yaris - 28.158 Ford Puma - 22.587 Suzuki Ignis - 14.678 Suzuki Swift - 14.078 Toyota C-HR - 12.790 Hyundai Tucson - 11.636 Toyota RAV4 - 7.999

Le auto ibride plug-in più vendute nel 2021

Jeep Compass

Jeep Compass - 8.743 Jeep Renegade - 6.037 Volvo XC40 - 5.518 Renault Captur - 4.400 BMW X1 - 3.737 Peugeot 3008 - 3.660 Ford Kuga - 2.703 Audi Q3 - 2.090 MINI Countryman - 1.984 Mercedes Classe A - 1.785

Le auto elettriche più vendute nel 2021

Fiat 500 elettrica

Fiat 500 - 10.753 smart fortwo - 6.162 Renault Twingo - 5.822 Dacia Spring - 5.496 Tesla Model 3 - 5.047 Renault Zoe - 3.808 Volkswagen ID.3 - 3.440 Peugeot 208 - 2.758 Volkswagen Up! - 2.447 Peugeot 2008 - 2.321

Le auto a idrogeno più vendute nel 2021

Toyota Mirai

Toyota Mirai - 10

