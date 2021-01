L’anno del Covid ha creato non poche difficoltà al mercato automobilistico già impegnato nel difficile ma incalzate percorso verso l’elettrificazione. Il mese di dicembre ha chiuso con meno di 120.000 immatricolazioni, (119.454 per l'esattezza), il 14% meno del 2019, mentre l'anno fa registrare 1.393.556 vetture (qui tutti i dettagli), oltre mezzo milione meno dell'anno scorso, un dato drammatico specie se si pensa all'effetto lenitivo degli incentivi post-lockdown.

Tuttavia, se alcuni equilibri ne sono usciti alterati, altri hanno dato importanti conferme e per rendersene conto basta guardare la top 10 dei modelli più venduti in Italia tra i quali, anche se no né dichiarato, alcune quote “green” ossia le versioni elettrificate in gamma (anche se in molti casi si tratta di mild hybrid) iniziano a pesare parecchio. Iniziando dalle capoliste Fiat Panda e Lancia Ypsilon i cui volumi 2020 sono rappresentati per circa i l50% dalle nuove ibride leggere.

Uno sguardo d'insieme

Anche se gli incentivi hanno spinto leggermente più nella direzione delle vetture piccole e a basse emissioni, portando le berline a sfiorar ei l505 del mercato nel mese di dicembre, alla fine dell'anno si conferma l'inarrestabile cavalcata di SUV e crossover che sono arrivati al 45%, giusto un punto percentuale meno delle berline, che l'anno scorso avevano un vantaggio un po' più largo con il 46,7% contro il 42,5%.

Yaris sale ancora

A riservare qualche sorpresa è però la classifica generale, che conferma l'eccezionale exploit della Toyota Yaris, seconda anche a dicembre e passata dal 9° al 7° posto assoluto nell'anno, e il colpo di coda di Fiat 500X che è riuscita a strappare il gradino più basso del podio alla Renault Clio. Quest'ultima, terza fino a novembre, ha perso il posto per men odi 200 unità. Si tratta comunque di una classifica "corta", con distacchi davvero risicati e ben 8 modelli compresi tra le 28.000 e le 32.000 unità.

Si segnala anche l'uscita dalla top 10 di Dacia Duster, che aveva raggiunto addirittura il 3° posto alla fine del 2019 ma che oggi è comunque assestata ad un onorevole 15°. Per il marchio d'accesso dell'alleanza Renault-Nissan comunque la presenza tra le "magnifiche 10" è assicurata da Sandero, appena rinnovata, che si + piazzata al 10à precedendo di un migliaio di unità Jeep Compass.

Top 10 2020