La Volkswagen Golf e la Renault Clio sono le auto più vendute in Europa. Ma vi siete mai chiesti quali siano i marchi e i modelli più venduti? E in quali paesi? E qual è la vettura più venduta al mondo?

Un recente studio pubblicato da Carinsurance.ae fornisce le risposte a queste domande, che sono parte integrante della cultura automobilistica. E come potete immaginare, i gusti automobilistici di tutto il mondo sono molto diversi tra loro!

L'auto più venduta è...

Con oltre 1.483.120 unità vendute, la Toyota Corolla è l'auto più venduta al mondo. Seguita dalla gamma Ford F-Series e dalla Toyota RAV4.

I modelli più venduti

Modello Vendite mondiali Toyota Corolla 1.483.120 Ford F Series 1.070.406 Toyota RAV4 966.971 Honda CR-V 824.897 Honda Civic 817.902

Qual è l'auto più popolare al mondo?

Dando un'occhiata Paese per Paese, si scopre che l'auto che si trova più spesso ai vertici delle classifiche dei singoli stati è ancora una volta una Toyota, e più precisamente l'Hilux!

Il pick-up giapponese è leader in circa 17 paesi, tra cui Australia e Thailandia, ma anche in molti stati in Sud Africa e Sud America.

Seconda sul podio, acclamata in 10 paesi del mondo, è la Toyota Land Cruiser. Il grande SUV è particolarmente popolare in Medio Oriente (Libano, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti). Infine in terza posizione non c'è una Toyota, bensì una Skoda! L'Octavia è leader in 7 paesi, come Svizzera, Croazia, Austria e, naturalmente, Repubblica Ceca.

Qual è il marchio più popolare al mondo?

Non sorprende che la casa automobilistica che più spesso vanti il primato delle vendite sia Toyota! L'azienda giapponese è infatti prima in circa 48 paesi, davanti a Skoda con 10 paesi e, a pari merito al terzo posto, Dacia e Renault, che arrivano prime in 7 paesi ciascuna.

Ovviamente alcuni produttori e/o modelli sono offerti solo in alcuni Stati e non in altri.

La classifica dei marchi al primo posto