Di fuoristrada duri e puri ormai ce ne sono sempre meno nei listini, con la tendenza ad abbandonare il robusto telaio a longheroni in favore di più civili scocche autoportanti.

Un tipo di evoluzione che però non tocca il Toyota Land Cruiser, il fuoristrada giapponese nato nel 1951 (col nome BJ) rinnovato nel 2017 e ora pronto a darsi una nuova rinfrescata col model year 2021.

Inconfondibile

A livello estetico il Land Cruiser non cambia, mantenendo le imponenti forme della versione attuale, mosse però da un motore ancora una volta diesel (niente elettrificazione qui) più potente. Si tratta del 2.8 da 204 CV e 500 Nm di coppia che, secondo i dati ufficiali, permette al fuoristrada giapponese di tagliare di 3” il tempo sullo 0-100 km/h, arrivando così a 9,9”, mentre la velocità massima tocca i 175 km/h.

Unità più scattante ma anche più parca nei consumi grazie allo start&stop di serie, capace di ridurre le emissioni di CO2 arrivando a 187 g/km per un consumo medio pari a 7 litri di gasolio ogni 100 km.

Più tecnologico

Assieme all’upgrade del motore il Toyota Land Cruiser beneficia di aggiornamenti anche a livelli di tecnologie, con infotainment rinnovato e più veloce, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay e dotato di un monitor multi touch. Grazie alla connessione il sistema offre le informazioni in tempo reale sul traffico, motore di ricerca basato su Google e varie informazioni come autovelox lungo il tragitto, prezzi dei carburanti, previsioni meteo e presenza di parcheggi nei paraggi.

Rinnovati sono anche i sistemi di assistenza alla guida, ora comprensivi di sistema di pre-collisione con riconoscimento pedoni (anche di notte) e ciclisti di giorno e del il cruise control adattivo in grado di dialogare col riconoscimento dei limiti di velocità.

Il listino

Il rinnovato Toyota Land Cruiser sarà disponibile in 4 differenti allestimenti: Base N1 (omologazione autocarro), Active, Lounge ed Executive, con quest’ultimo offerto con carrozzeria 5 porte, mentre gli altri sono disponibili unicamente in versione 3 porte. Alla Land Cruiser Executive si potrà poi abbinare il nuovo Black Pack, speciale pacchetto estetico che aggiunge dettagli neri su carrozzeria e in abitacolo.

I prezzi del Toyota Land Cruiser M.Y. 2021