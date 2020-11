Il mercato delle auto compatte ibride full hybrid è in evoluzione e una delle protagoniste annunciate è sicuramente la Renault Clio E-Tech Hybrid che è appena arrivata nelle concessionarie con il suo motore 1.6 benzina (+ 2 elettrici) da 140 CV e un prezzo base di 21.950 euro.

Non potevamo quindi lasciarci sfuggire l'occasione di testare la francese elettrificata che si ricarica viaggiando nella prova consumi reali Roma-Forlì. La nuova Renault Clio E-Tech Hybrid ha ottenuto un'ottima media di 4,00 l/100 km (25,00 km/l) che in questa prova è praticamente il limite da cui inizia l'eccellenza dei consumi. La spesa per i 360 km di viaggio è stata di appena 20,43 euro.

Efficienza vicina alle migliori

Con questo risultato la Clio Hybrid si guadagna l'ingresso nella Top 10 delle auto full hybrid della classifica consumi reali, staccata di pochissimo da una rivale diretta come la nuova Honda Jazz Hybrid Crosstar che ha registrato 3,95 l/100 km (25,3 km/l).

A guidare la classifica delle full hybrid più piccole resta invece un classico del genere appena rinnovato, la nuova Toyota Yaris Hybrid che domina con i suoi 3,60 l/100 km (27,7 km/l).

Un confronto invece con la sorella a benzina, la Clio 1.0 TCe 100 che ha ottenuto una media di 3,70 l/100 km (27,03 km/l), ci fa invece notare come l'ibrida abbia consumato un po' di più pur avendo ben 40 CV in più di potenza.

Incentivi statali fino a 3.750 euro

Ricordiamo che la Renault Clio E-Tech, come la maggioranza delle full hybrid più compatte, ha emissioni di CO2 ridotte (in questo caso 83 g/km riportati sul libretto al rigo V. 7 del Foglio 2) e gode degli incentivi statali da 2.000 a 3.750 euro (senza o con rottamazione) riservate alle auto di fascia 61-90 g/km.

Con un prezzo finale di 26.320 euro (salvo promozioni) la nostra vettura in serie limitata E-Tech offre cerchi da 17" diamantati, volante in pelle, sensori di parcheggio davanti e dietro, retrocamera, sistema multimediale EASY LINK 9,3'' con navigatore e cruise control.

I 140 CV si sentono e spingono bene, anche se la parte elettrica della trazione ha il sopravvento, l'assetto è neutro ed equilibrato ed è possibile viaggiare sia in tranquillità che con un pizzico di sportività in più. Qui la prova completa di Clio Hybrid.

La costanza dei consumi (bassi) è la sua forza

Arriviamo ora ai consumi della Clio Hybrid in tutti i tipici percorsi quotidiani, notando che la francese full hybrid mantiene una costanza di risultati davvero sorprendente (tipica delle full hybrid di nuova generazione), come se fosse insensibile allo stile di guida o ai percorsi.

Basta guardare alle minime differenze che ci sono fra la guida nel traffico caotico di Roma, nel misto urbano-extraurbano e in autostrada. Consumi sempre ottimi, in ogni condizione, grazie al continuo alternarsi alla trazione di benzina ed elettrico.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,7 l/100 km (21,2 km/l)

826 km di autonomia

826 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

947 km di autonomia

947 km di autonomia Autostrada: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

748 km di autonomia

748 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.111 km di autonomia

1.111 km di autonomia Massimo consumo: 15,9 l/100 km (6,2 km/l)

241 km di autonomia

241 km di autonomia Autonomia massima in modalità elettrica: 5,0 km

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Renault Clio Hybrid E-Tech 140 Serie Limitata E-Tech Ibrido

(benzina) 67 kW Euro 6d-ISC-FCM 83 g/km 100 g/km

Dati

Vettura: Renault Clio Hybrid E-Tech 140 Serie Limitata E-Tech

Listino base: 25.400 euro

Data prova: 16/10/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno 19°/Sereno, 11°

Prezzo carburante: 1,419 euro/l (Benzina)

Km del test: 951

Km totali all'inizio del test: 1.655

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/45 R17 88H XL (Etichetta UE: A, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 20,43 euro

Spesa mensile: 45,41 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 352 km

Quanto fa con un pieno: 975 km

