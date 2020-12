Una delle novità più attese dell'anno ha messo tutte le carte in tavola: la Toyota RAV4 ibrida plug-in, con batteria ricaricabile alla spina e "gemella" della Suzuki Across, offerta unicamente con questo powertrain.

Sviluppata sulla base del modello full hybrid 4x4, la RAV4 PHEV è mossa da tre motori, un benzina e un elettrico all'anteriore e un secondo elettrico sull'asse posteriore, ma una batteria più capace e con ricarica esterna.

In arrivo per aprile ma ordinabile dal 1° dicembre, i prezzi partono da 55.500 euro e grazie alle emissioni di CO2 di soli 22 g/km, si può usufruire degli incentivi di seconda fascia (21-60 g/km), più quelli della Casa.

I motori

La potenza di 306 CV è il risultato dei 184 del 2.5 4 cilindri benzina ciclo Atkinson e i 182 + 55 dei 2 motori elettrici. La trasmissione è la classica e-CVT e la batteria agli ioni di litio permette di percorrere fino a 75 km a emissioni zero, a patto di non superare i 135 km/h, oppure fino a 98 km in città.

I dati ufficiali parlano di un tempo di ricarica di 2 ore e mezza tramite wallbox, grazie al cavo da 6,6 kW offerto di serie su tutte le versioni.

I prezzi

Due le versioni proposte, la prima con allestimento Dynamic+ costa 55.550 euro che tra promozione della Casa e ecobonus, in casa di rottamazione scenderebbero fino a 45.500, mentre quello più completo, Style+, è in listino a 60.000 euro che diventano 49.000 con sconti e rottamazione.

Di serie la Dynamic+ offre cerchi in lega da 18’’, luci LED, vetri posteriori oscurati, infotainment Toyota Touch 3 con monitor da 9’’ e navigatore satellitare, caricatore wireless charger, sedili in pelle sintetica riscaldati e pacchetto Toyota Safety Sense.

La Style+ aggiunge cerchi in lega da 19’’, tetto panoramico, sedili in pelle, sedili anteriori ventilati, head-up display, sistema premium audio JBL, telecamere a 360° e smart rear view mirror.