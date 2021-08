Secondo la normativa vigente, l’acquisto di una vettura ibrida plug-in può permettere di accedere ad Ecobonus statali piuttosto consistenti in caso di rottamazione: Toyota lo sa bene, e per la RAV4 PHEV propone un’offerta per il mese di agosto, aggiungendo uno specifico Hybrid Bonus, per un massimo di 10.500 euro di sconto.

Tra i tanti esempi della gamma Toyota, vediamo quanto proposto per una Toyota RAV4 2.5 Plug-In Hybrid Dynamic+, il cui listino iniziale parte da 55.500 euro. Se ci si affida al solo contributo della Casa e della concessionaria il prezzo scende a 49.500 euro, ma con l’Ecobonus statale il prezzo di partenza cala ulteriormente fino a 45.000 euro.

Per l’accesso ai contributi statali, occorre la rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011; lo sconto della Casa si ottiene comunque sulle vetture in stock, immatricolate entro fine agosto e in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi.

Partendo dall’importo con lo sconto maggiore e il massimo degli incentivi, si versa un anticipo di 10.200 euro, e quindi le 47 rate mensili da 348,96 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,63%), con prima rata a 30 giorni.

Al termine, il valore futuro garantito pari alla rata finale è di 24.750 euro, da pagare anche a rate solo se si intende tenere la vettura. Assicurazioni ed estensioni di garanzia sono disponibili su richiesta, in aggiunta all’importo delle rate.

Vantaggi

La cosa che colpisce di più è lo sconto complessivo: con la totalità delle promozioni statali e di Toyota, si arriva a 10.500 euro, che è un valore più alto rispetto alla stessa quota chiesta come anticipo. Anche la rata di 349 euro mensili è contenuta in rapporto al prezzo iniziale.

Svantaggi

Per l’ecobonus statale è necessaria un’auto da rottamare con determinati requisiti, ma anche senza incentivi -ad esempio, per l’esaurimento dei fondi- ci vuole un usato da rottamare o in permuta. Nell’esempio non sono compresi servizi aggiuntivi.

In sintesi