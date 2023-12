La Toyota RAV4 è tra i SUV più venduti del suo segmento. La giapponese può contare su vari punti di forza, dalla varietà della gamma (con allestimenti più sportivi come la GR Sport o avventurosi come l'Adventure) alle motorizzazioni efficienti.

A questi, si aggiungono anche alcune novità attese per gli interni del modello 2024, che dovrebbe essere venduto in tutta Europa l'anno prossimo.

L'aspetto dell'abitacolo del nuovo RAV4

I colleghi di Motor1.com Spagna hanno ricevuto in anteprima le foto dell'abitacolo della RAV4 2024. Le novità non sono moltissime, ma ce n'è una davvero importante: il nuovo sistema d'infotainment. Ora, il Toyota Drive+ Link ha un nuovo schermo da 12,3" (finora si poteva avere solo fino a 10,5").

Toyota RAV4 2024, i nuovi interni

Oltre a un aspetto più accattivante, l'infotainment include la navigazione con realtà aumentata, l'assistente vocale, varie app, lo streaming video, l'hotspot Wi-Fi 4G e gli aggiornamenti OTA. Per il resto, non sembrano esserci aggiornamenti particolari alle modanature e ai rivestimenti, mentre la versatilità resterà invariata, con una capacità del bagagliaio che si attesta tra i 580 e i 1.620 litri.

Al tempo stesso, ci si attende un design leggermente rivisto per la carrozzeria, soprattutto nella zona anteriore, con una nuova grafica dei fari LED e nuovi inserti per la calandra.

Stessi motori

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, la nuova Toyota RAV4 2024 conferma tutte le varianti già presenti nella gamma attuale. Oltre alla versione ibrida plug-in PHEV da 309 CV con 75 km di autonomia elettrica WLTP, la RAV4 è disponibile come full hybrid da 218 CV, che diventano 222 CV se dotata di trazione integrale AWD con un secondo motore elettrico.

Toyota RAV4 2024, il look della carrozzeria aggiornata

Per il momento sappiamo che la nuova Toyota con gli interni modificati e lo schermo da 12,3", è già disponibile in alcuni mercati internazionali. Ora rimane solo una domanda: quando arriverà in Italia? Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.