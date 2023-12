Toyota sta portando una trasmissione manuale simulata sui suoi veicoli elettrici. A quanto pare è molto divertente e il modo in cui la casa automobilistica giapponese vuole aggiungere più coinvolgimento ai suoi veicoli elettrici probabilmente non sarà limitato a sole sei o sette velocità, come la maggior parte dei manuali di oggi.

Una recente domanda di brevetto della casa automobilistica, pubblicata pochi giorni fa, sostiene che tecnicamente non c'è limite al numero di "marce" che un dispositivo del genere può avere. Le immagini pubblicate insieme al documento tecnico mostrano addirittura 14 marce. Come funziona in realtà? La casa automobilistica spiega anche questo.

Come funziona il cambio manuale virtuale

Il brevetto è molto dettagliato per quanto riguarda le funzioni di questo sistema. In poche parole, il conducente potrà selezionare il numero di rapporti che desidera. "Il numero di stadi del cambio virtuale può essere pari o superiore a sei o inferiore a sei", si legge nel documento. "Il conducente di può selezionare lo schema desiderato in base alle proprie preferenze".

Cambio manuale Toyota per auto elettriche, il brevetto

La parte relativa alla "selezione di uno schema" è però un po' fuorviante. Per essere chiari, la casa automobilistica non descrive una sorta di sistema elettromeccanico in grado di creare effettivamente tutti gli shift gate fisici desiderati dall'utente. Al contrario, ci sarebbe un numero fisso di porte effettive, probabilmente sei, ma Toyota ne usa quattro come esempio.

4, 6 o più marce, fino a 14

La selezione di una marcia avviene come in un normale manuale, ma la leva può tornare in posizione neutra dopo essere stata utilizzata. Poi, man mano che il guidatore procede con le marce, lo schema virtuale passa alla serie successiva di "rapporti". Quindi, se c'è uno schema di sei marce e viene selezionata la sesta, un display cambierà i rapporti disponibili invitando il guidatore a passare alla settima e a tutte le marce successive, oppure a scendere alla quinta e alla serie di marce esistenti.

Cambio manuale Toyota per auto elettriche, il brevetto e lo schema delle marce

Confuso? Beh, c'è un motivo per cui le case automobilistiche non hanno mai scelto più di sette marce nelle normali autovetture. Un manuale a 14 marce non è pratico se abbinato a un motore a combustione di benzina. Quando il cambio manuale viene solo simulato, però, Toyota sembra pensare che non ci sia nulla di male nel dare alla gente la possibilità di scegliere.