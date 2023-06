“Anche le Toyota GR elettriche saranno divertenti da guidare”. La promessa è di Akio Toyoda, l’ex presidente di Toyota, che nel corso del weekend ha seguito da vicino il team giapponese alla 24 Ore di Le Mans.

Per l’occasione, Autocar ha raccolto le prime interessanti indiscrezioni sul primo modello sportivo a batteria del brand nipponico che, a quanto pare, manterrà la stessa filosofia delle GR endotermiche.

Lavori in corso

Toyoda ha detto che la BEV firmata dal reparto sportivo di Toyota sarà sviluppata per replicare tante delle caratteristiche abbinate alle vetture con motore termico, tra cui la presenza della frizione, del cambio e del sound.

Per l’ex numero uno giapponese, quindi, potrebbero non esserci differenze – almeno nel primissimo contatto con la vettura – tra un modello a batteria e uno con bielle e pistoni:

“Il punto principale nello sviluppo di una GR elettrica non è il tipo di powertrain impiegato, ma quanto è in grado di divertire. Onestamente, non so se il prototipo che stiamo studiando arriverà sul mercato. Ad ogni modo, stiamo cercando di capire quali sono gli aspetti fondamentali che contraddistinguono un’auto sportiva e che non devono essere assolutamente persi nella transizione all’elettrico”.

Cambio vecchia scuola, look futuristico

Il sistema di cambiata artificiale non sarebbe una novità assoluta per il gruppo giapponese, dato che già negli scorsi mesi era stata presentata una soluzione simile da Lexus. Il cambio, comunque, non sarebbe collegato direttamente al motore, ma simulerebbe solo la cambiata modificando l’erogazione della coppia del motore in forma elettronica. Un funzionamento piuttosto complesso, ma che dovrebbe dare un feeling di guida “classico” a chi è al volante.

Toyota GR Yaris Toyota GR86

Infine, Toyoda ha affermato che questa ipotetica Toyota GR “avrà un look da vera BEV”. Ciò significa che la sportiva avrà forme aerodinamiche per massimizzare tanto le prestazioni quanto l’autonomia. Al tempo stesso, è probabile che si tratti di un modello completamente nuovo e non legato all’attuale gamma GR composta da Yaris, Supra e GR86 (e GR Corolla per Nord America e Giappone).