Quando Toyota, alla fine 2021, ha presentato la sua strategia di elettrificazione ha anticipato che l'erede della Lexus LFA sarà a zero emissioni. Il concept che la precede è la Electrified Sport, che ha partecipato al Goodwood Festival of Speed di quest'anno.

Sebbene sia ancora presto per parlare di specifiche tecniche, è noto che l'autonomia dovrebbe aggirarsi attorno ai 700 km e che lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe avvenire in due secondi. Ad aggiungere qualche dettaglio è stata ora la rivista Top Gear, che ha intervistato il presidente di Lexus, Koji Sato. Ed ecco il colpo di scena: potrebbe esserci un cambio manuale (o almeno all'apparenza).

Una simulazione per divertire

L'esperienza del cambio manuale sarebbe simulata attraverso un software speciale, che potrebbe limitare artificialmente la potenza del motore elettrico per indurre a cambiare marcia e sbloccarla. E' un approccio diverso, per esempio, da quello scelto da Ford, che per la Mustang Lithium EV presentata al SEMA 2019 ha presentato un vero e proprio manuale Getrag MT82 a sei rapporti con un differenziale Torsen in grado di inviare la potenza all'asse posteriore.

La soluzione anticipata da Lexus, tuttavia, non è definitiva; questo "finto" cambio manuale è solo un esperimento e Koji Sato si è astenuto dall'annunciare quando la supercar elettrica sarà svelata. Tuttavia il numero uno del brand giapponese ha condiviso altre informazioni interessanti.

Lexus Electrified Sport Concept

Altre anticipazioni

L'erede della Lexus LFA a zero emissioni sarà dotata di sterzo a comando elettrico, come tutti i modelli Lexus elettrici, e ha anche detto che il torque vectoring è in programma. La fibra di carbonio sarà utilizzata "se necessario" e le batterie non saranno necessariamente posizionate tutte sotto il pavimento, perché Toyota ha la libertà di confezionarle come preferisce, progettando le proprie batterie internamente.

Quando la concept car è stata originariamente presentata, Lexus aveva accennato al supporto delle batterie allo stato solido, ma Koji Sato ha dichiarato a Top Gear che la tecnologia deve ancora evolversi.