La BMW Serie 1 più potente attualmente sul mercato è la M135i, coi suoi 306 CV e 450 Nm di coppia erogati dal 2.0 turbo benzina 4 cilindri. Tanti ma non sufficienti a raggiungere i 370 CV del 3.0 6 cilindri della M2. E se col restyling della la compatta bavarese colmasse, almeno in parte, questo gap?

Ora, di informazioni ufficiali non ce ne sono ma le foto spia che vi mostriamo qui sotto fanno sorgere la domanda. Il perché è presto detto: il muletto fotografato infatti sfoggia una doppia coppia di scarichi, particolare dedicato proprio alla M2, mentre la M135i attuale si "accontenta" di due scarichi laterali.

Torna la BMW 1M?

Si tratta solo di mere speculazioni e, come detto, da Monaco di Baviera mai nessuno ha anche solo accennato alla possibilità di vedere una BMW Serie 1 firmata "M". Quella nelle foto potrebbe quindi essere la nuova versione della M135i con due scarichi in più, a sottolinearne ulteriormente la cattiveria. Una novità estetica accompagnata da un lieve aumento di potenza - secondo alcuni rumors portata a 315 CV - con un contemporaneo cambio di nome: BMW 140i.

Se invece dovesse tornare la sigla 1M (dedicata alla prima generazione della compatta bavarse, con carrozzeria coupé) al posto del 4 cilindri potrebbe esserci il 3.0 6 cilindri della M2 (la cui nuova generazione è attesa al debutto entro fine 2022), accoppiato alla trazione integrale. Al contrario della Serie 2 Coupé infatti la Serie 1 ha uno schema di base a trazione anteriore, difficilmente in grado di gestire da sola quasi 400 CV.

Gli scarichi rappresentano però solo una delle novità visibili sui muletti della BMW Serie 1 restyling, assieme alle luci anteriori più sottili, quelle posteriori ridisegnate e nuovi paraurti. Sembra invece che il doppio rene rimarrà intatto, senza crescere di dimensioni.

Quando arriva?

Il debutto della BMW Serie 1 restyling è atteso per il 2023, con numerose novità estetiche e tecnologiche - ci sarà un infotainment completamente nuovo - assieme a motorizzazioni classiche ed elettrificate, compreso un powetrain plug-in. La M135i xDrive (o chi per lei) potrebbe invece arrivare in un secondo momento, considerando che il leggero restyling ha debuttato a ottobre 2021.