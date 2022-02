La nuova generazione della BMW Serie 1 è arrivata nella seconda metà del 2019 e ci stiamo avvicinando ad un primo importante aggiornamento. Previsto per il 2023, il restyling della compatta bavarese si è mostrato per la prima volta in alcune foto spia che anticipano i tanti cambiamenti in arrivo a livello estetico.

Aria di grandi cambiamenti

Guardando le foto spia e mettendole a confronto con quelle dei restyling di Serie 3 e X5 (i facelift in arrivo nei prossimi mesi), è evidente che la Serie 1 è destinata a cambiare parecchio rispetto alla berlina e al SUV. Di fatto, l’intera carrozzeria dell’auto è mimetizzata e sono presenti delle coperture piuttosto spesse nella zona frontale.

In sostanza, la Serie 1 confermerà le proporzioni e le dimensioni, ma ci attendiamo tante novità nello stile. La calandra a doppio rene dovrebbe cambiare dimensioni, mentre sono in arrivo nuove grafiche per i fari LED anteriori e posteriori. I paraurti saranno ridisegnati e sarà cambiata la disposizione delle prese d’aria. Insomma, a quanto pare il restyling si avvicinerà abbastanza ad un modello di nuova concezione.

I possibili motori

Oltre a cambiamenti minori come il design dei cerchi in lega, le nuove tinte e rivestimenti degli interni, non dovrebbero esserci rivoluzioni per quanto riguarda le motorizzazioni.

La BMW Serie 1 dovrebbe essere offerta nelle varianti a benzina 116i, 118i e 120i e diesel 116d, 118d e 120d. Queste ultime potrebbero diventare mild hybrid, mentre al top di gamma resteranno la 128ti e la M135i xDrive (entrambe a benzina) rispettivamente da 265 e 306 CV.

Si parla, comunque, di un possibile powertrain ibrido plug-in (probabilmente derivato dalla nuova Serie 2 Active Tourer o dalla X1) e della tanto chiacchierata Serie 1 elettrica. Intanto, il restyling dovrebbe essere svelato tra fine 2022 e inizio 2023 e arrivare nelle concessionarie l’anno prossimo.