La BMW Serie 2 Active Tourer cambia tutta fuori, dentro e nelle motorizzazioni. La seconda generazione della crossover tedesca punta su un nuovo design che si rifà allo stile dei modelli più recenti dell'Elica e su motori a benzina, diesel e ibridi plug-in.

Ecco tutte le novità del modello che debutterà nelle concessionarie europee a febbraio 2022, con le versioni plug-in hybrid attese per l'estate.

Uno stile tutto nuovo

A prima vista, le forme della Serie 2 si confermano simili a quelle del precedente modello. Il look, infatti, rimane più vicino a quello di una monovolume che di un SUV alto da terra, tanto che le dimensioni sono pressoché immutate rispetto al modello precedente. La nuova BMW è lunga 4,39 metri (+4 cm), larga 1,82 (+2 cm) e alta 1,58 m (+2 cm).

Ogni elemento del design, però, è stato completamente aggiornato. La differenza più evidente è la calandra a doppio rene che risulta cresciuta in larghezza. Ai lati della griglia troviamo due ampie prese d’aria e i fari full LED di serie (in alternativa, si possono scegliere i proiettori adattivi a matrice di LED come optional).

Le nuove nervature rendono più scolpita la fiancata che può ospitare cerchi fino a 19”. Nel posteriore, invece, sono presenti sottili luci LED a sviluppo orizzontale e un paraurti ridisegnato e più spigoloso.

Come nel modello precedente, anche nella nuova BMW l’estetica cambia a seconda dell’allestimento scelto. La Luxury mantiene un’impostazione più sobria, mentre la M Sport punta di più sui dettagli sportivi.

Cresce in tecnologia e praticità

Tanti i cambiamenti anche nell’abitacolo che richiama in parte quello dell’iX. La plancia è stata completamente rivista con un riposizionamento dei comandi e delle bocchette dell’aria condizionata.

Nuovo anche il display curvo da 10,7” dell’infotainment con sistema operativo BMW OS 8, le cui funzioni si gestiscono direttamente dallo schermo touch o dal comando dell’iDrive posizionato nella console centrale. Tra le novità tecnologiche c’è la modalità My Modes che consente di impostare una taratura differente di sospensioni, sterzo e motore.

I rivestimenti sono in pelle Sensatec o Vernasca e si possono richiedere anche i sedili sportivi. Il punto forte della Serie 2 Active Tourer, comunque, rimane la praticità. Secondo BMW, gli interni sono ancora più accoglienti e i sedili posteriori a scorrimento aumentano ulteriormente la capacità di carico.

La seconda fila, infatti, può scorrere in avanti di 13 cm per avere così 90 litri in più nel vano bagagli. A seconda delle versioni, la capacità minima passa da 415 a 470 litri, mentre coi sedili posteriori abbattuti si possono toccare i 1.405 o 1.455 litri.

Motorizzazioni e sicurezza

Al debutto, la BMW sarà disponibile con le versioni a benzina mild hybrid 220i da 170 CV e 223i da 204 CV, oltre alla variante 218i non elettrificata da 136 CV.

Tra le diesel rimarrà in listino solo la 218d da 150 CV, mentre entro l’estate 2022 vedremo due nuove aggiunte ibride plug-in a benzina che saranno dotate della quinta generazione della tecnologia eDrive. Tutti i modelli saranno abbinati ad una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti.

44 Foto

A livello di equipaggiamento di sicurezza, la nuova Serie 2 Active Tourer avrà di serie cruise control, avviso per il mantenimento di corsia e l’avviso anticollisione anche per le svolte agli incroci. Presente anche il Parking Assistant con retrocamera.

La dotazione sarà integrabile col cruise control adattativo con fuzione Stop & Go e il mantenimento attivo di corsia. Alcune funzioni potranno essere aggiunte tramite gli aggiornamenti over the air tramite il servizio Functions on Demand. In questo modo si potrà richiedere l’attivazione di determinati dispositivi di sicurezza anche dopo aver acquistato l’auto.

Nei prossimi mesi verrà annunciato il listino completo con prezzi e dotazione dei vari allestimenti.