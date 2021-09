Piccole, ma sostanziali aggiunte per BMW in vista di questo autunno. Gli aggiornamenti riguardano buona parte dei modelli dell’Elica e spaziano da nuove versioni a nuove verniciature fino al debutto di versioni speciali. Ecco tutte le novità attese entro la fine dell’anno.

Una nuova motorizzazione diesel e un’iX3 più efficiente

Una delle novità più interessanti riguarda l’esordio di una nuova motorizzazione della BMW Serie 4 Cabrio. Nel listino si aggiunge la M440d xDrive, ossia la variante diesel più potente equipaggiata con un 3.0 a sei cilindri mild hybrid da 340 CV e 700 Nm. Nella dotazione di serie troviamo anche il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e il differenziale sportivo M.

Il cambio automatico a 8 marce sarà offerto di serie anche sulle versioni 18d da 150 CV della BMW X1 X2, mentre Serie 1, X2 e X3 riceveranno la nuova verniciatura Skyscraper Gray. Nuove anche le tinte opache BMW Individual Frozen Pure Gray (studiata per Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé) e Aventurine Red per X3 e X4.

Inoltre, come per i4 e iX, anche la iX3 riceverà una gestione termica intelligente per la batteria. In sostanza, nelle vicinanze di una sosta (impostata tramite il navigatore), l’auto si assicura che la batteria arrivi con la temperatura ideale per garantire una maggiore efficienza nella ricarica.

Le novità della My BMW App

Anche la My BMW App si aggiorna nelle funzionalità. Nel corso dell’autunno, le immagini trasmesse dal servizio Remote 3D View saranno memorizzate in una galleria, compresi i dettagli sul luogo e l’ora degli scatti. Sempre dall’app, si potranno visualizzare lo stato dell’aria condizionata e della ventilazione della propria auto.

Saranno disponibili anche dati aggiornati sulla condizione degli pneumatici. In pratica, si avrà una diagnosi quasi completa dello stato delle gomme grazie ai valori della temperatura e quelli misurati dal sistema di controllo della pressione. Il software si baserà anche sulla velocità media per stabilire una previsione della durata residua delle coperture.

Una nuova edizione dell’i3

Infine, debutta la BMW i3 Unique Forever Edition. L’edizione speciale dell'i3 verrà realizzata in 2.000 esemplari, tutti caratterizzati da un design e un equipaggiamento specifico. Si potrà scegliere tra le carrozzerie con tinta Aventurine Red Metallic e finiture in Frozen Grey Metallic oppure con colorazione Storm Bay Metallic e dettagli in Frozen E-Copper. In più, l’abitacolo presenta le modanature del colore primario degli esterni.

BMW i3

Tra gli altri elementi distintivi, la BMW presenta l’inserto nero per il paraurti posteriore, i rivestimenti in pelle Vernasca Dark Truffle, i poggiatesta “Unique Forever” e il badge “One of 2.000”.