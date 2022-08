Dopo il debutto di Serie 7 e Serie 3, BMW lavora senza sosta per introdurre la nuova generazione della berlina executive di Monaco, la Serie 5. I muletti ben camuffati continuano a macinare chilometri diventando protagoniste degli scatti rubati per anticiparne le linee e i dettagli, ma sul web corrono veloci anche le indiscrezioni sulla BMW Serie 5 2023.

In Europa con tutte le alimentazioni

Sul forum BimmerPost, animato da migliaia di appassionati, sono comparsi documenti che certificano l'arrivo della prossima generazione di Serie 5 in tutte le alimentazioni. BMW infatti non vuole abbandonare il diesel, e in Europa arriverà la versione 520d da 195 CV sia con trazione integrale che posteriore, affiancata da una entry-level 520i da 190 CV.

Con loro la 530i e la M5, con V8 PHEV da oltre 700 CV, che debutteranno anche negli Stati Uniti e anticiperanno l'esordio globale delle myld-hibrid con motore da 48V eDrive40 a trazione posteriore da 335 e M60 xDrive a doppio motore da 590 CV che a loro volta daranno il là al lancio della i5 full-electric.

Il pieno di tecnologia

La nuova Serie 5 dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023 con un sistema di guida autonoma di livello 3, lo stesso al momento in dote alle Mercedes Classe S e EQS, ma solo in Europa e in Asia, visto che negli USA c'è ancora una lacuna normativa in merito.

Non solo berlina

Il futuro della Serie 5 passa anche per il ritorno della wagon: come avevamo anticipato settimane fa infatti BMW sta lavorando al ritorno della M5 Touring e al debutto della i5 Touring, anche negli States dove la M3 Touring non è mai arrivata. In Cina invece BMW ha intenzione di presidiare il mercato delle berline passo lungo con una versione maggiorata della Serie 5, con due motori a benzina e un paio di versioni i5, non prima del 2024 però.