Nome in codice G60: la nuova BMW Serie 5 è ancora "sotto copertura" ma continua i test su strada in vista del debutto previsto nel 2023. Le ultime foto spia della berlina tedesca svelano che il lavoro dei tecnici bavaresi sta evolvendo le forme della Serie 5 discostandola dalle sorelle recentemente presentate al pubblico.

I dettagli

Il prototipo fotografato su strada nei giorni scorsi mostra un design del gruppo ottico anteriore diverso sia dai precedenti Model Year della Serie 5 sia dalle sorelle Serie 3 e Serie 7. Altro dettaglio che potrebbe far felici i fan dell'Elica è la griglia frontale di dimensioni ridotte, in controtendenza con il design degli ultimi modelli bavaresi. Anche i fari posteriori sembrano quelli definitivi e sono molto diversi da quelli visti sulle altre berline della famiglia.

Il muletto lascia intravedere la bocchetta per la presa di ricarica, quindi sappiamo con certezza che ci saranno nuove versioni plug-in della Serie 5, ma al momento non si hanno indiscrezioni sulle motorizzazioni, fatta eccezione per un'unità plug-in che dovrebbe generare 565 CV e posizionarsi, per scheda tecnica, appena sotto la M5. Sembra certo, invece, che la BMW Serie 5 2023 debutterà con un sistema di guida autonoma di Livello 3.

La prima di tante

Come da tradizione, la nuova BMW Serie 5 genererà una serie di versioni derivate: la prima sarà sicuramente la Touring, per poi lasciare spazio in linea di produzione anche alla Serie 5 a passo lungo per il mercato cinese e alla M5. Fonti attendibili parlano poi anche di un ritorno della M5 Touring, che andrebbe così a giocarsela nella nicchia delle super wagon contro Mercedes-AMG E63 Estate e Audi RS6 Avant.

Dalla costola della nuova Serie 5 dovrebbe nascere anche la BMW i5, con una versione eDrive 40 a trazione posteriore, una xDrive 40 integrale e anche una i5 M50 dai numeri sicuramente più affascinanti. Non è esclusa la possibilità di vedere anche una variante Touring per la berlina elettrica bavarese, però non prima del 2024.