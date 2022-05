BMW i5, le nuove foto spia della berlina elettrica

BMW sta preparando da tempo la sua risposta all’EQE. La rivale naturale della Mercedes elettrica sarà la i5, la prima versione a batteria della Serie 5.

La Casa bavarese sta proseguendo i test sui prototipi per affinare powertrain e sistemi di assistenza alla guida e le nostre spie sono riuscite ad eseguire qualche scatto ravvicinato per mostrarci alcuni nuovi dettagli della tanto attesa berlina a emissioni zero.

Mostra il suo “sguardo”

A giudicare dalle mimetizzazioni, la i5 è ancora nelle prime fasi dello sviluppo. I dettagli della carrozzeria sono praticamente indistinguibili, ma rispetto agli ultimi avvistamenti si notano dei nuovi fari LED anteriori. A differenza dei precedenti prototipi, queste luci potrebbero effettivamente essere quelle del modello di serie, mentre tutto il resto dell’auto pare essere ancora provvisorio.

Come ci ha abituato BMW, però, lo stile della versione elettrica non cambierà moltissimo rispetto alle varianti con motore termico. Un approccio completamente diverso rispetto a Mercedes dove Classe E ed EQE hanno identità ben distinte, ma che è dovuto alla presenza della piattaforma CLAR su cui si baseranno tutte le declinazioni della futura Serie 5.

Come la rivale, comunque, anche l’i5 punterà tanto sui sistemi di assistenza alla guida, tanto che nel frontale del prototipo troviamo nascosti alcuni sensori che potrebbero essere alla base delle funzionalità di guida autonoma di livello 3.

Interni e motori derivati dall’i7

Per stile e tecnologia, l’abitacolo dell’i5 dovrebbe ispirarsi a quello dell’i7 presentata poche settimane fa. Naturalmente, non ci aspettiamo lo schermo da 31” in 4K per i passeggeri posteriori, ma è probabile che infotainment e inserti di plancia e tunnel centrale siano molto simili all’ammiraglia elettrica.

Non si sa ancora nulla sulle motorizzazioni, anche se alcuni rumors suggeriscono che la più potente i5 M potrebbe ricevere ben tre unità elettriche per un totale di 750 CV. Per quanto riguarda le versioni più “accessibili” della BMW, è possibile la presenza dello stesso powertrain da 544 CV dell’i7 xDrive60 che consente circa 600 km di autonomia.